/Поглед.инфо/ Признайте антисъветчики, че не успяхте да направите от Русия втора Германия, Франция, а още повече – Съединени щати, чрез разрушаването на съветската власт и внедряването на демокрация, пазарна икономика и други либерализми.

Искахте, опитахте се, дълго се опитвахте – цели 26 години... Nicht, no result...

Не се получи. Не го постигнахте.

И да го пробвате още 26 години, пак няма да се получи. Дори да дочакате, когато Путин напусне този свят, който и друг да се появи – пак няма да сполучите.

Не може в Русия да се гради според западните шаблони, според американския модел, пазарния принцип, либералния модел.

Не може да се гради и няма да се изгради – никога, колкото и години да се опитвате, колкото и президенти да се сменят.

Самият принцип не работи, самият подход е негоден.

И това го доказва с цялата си научна строгост самата пазарна икономика, демокрацията и либералния модел.

Защото в основата на либералния пазарен модел стоят частната собственост, конкуренцията и правото на собственика да се разпорежда със собствеността си (бизнес, пари, други активи) по свое усмотрение, нали?

И сега помислете дали частният собственик, който има пълното право да се разпорежда с парите си и с другите си активи по свое усмотрение, ще инвестира тези пари и активи в производството и развитието на Русия?

Не, няма.

Защото не му е изгодно.

Изгодно му е да превежда тези пари в чужбина, да ги инвестира в чуждестранни активи. Всичко друго, само не и да инвестира парите си в руското производство.

(рус.ез.)

Признайтесь, антисоветчики...

Признайтесь, что не получилось сделать из России вторую Германию, Францию и тем более Соединенные Штаты методом сноса советской власти и внедрения демократии, рыночной экономики и прочего либерализма.



Хотели, пробовали, долго пробовали, целых 26 лет... нихт, ноу резалт...



Не получилось. Не взошло.



И если еще 26 лет пробовать - все равно ничего не получится. Все равно не взойдет. Даже если дождаться, когда сдохнет Путин и наконец-то появится кто-нибудь очень другой - все равно не получится. Все равно не взойдет.



Не строится в России "краще життя" по западным шаблонам, по американскому образцу, по рыночному принципу и по либеральной модели.



Не строится и не построится, никогда - хоть сколько лет пробовать, хоть сколько президентов менять.



Сам принцип не работает, сам подход не годится.



И это легко доказыватся с позиций самой рыночной экономики, демократии и либеральной модели - со всей научной строгостью.



Ведь что лежит в основе либеральной рыночной модели? Частная собственность, конкуренция и право частного собственника распоряжаться своей собственностью (бизнесом, деньгами, иными активами) по своему усмотрению - правильно?



А теперь сами подумайте, будет ли частный собственник, имеющий полное право распоряжаться своими деньгами и иными активами по своему усмотрению, вкладывать эти деньги в производство и развитие России?



Нет, не будет.



Потому что невыгодно.



Выгодно либо выводить деньги за рубеж и вкладывать их в иностранные активы, либо заниматься торговлей. Либо вкладывать деньги в сырьевой сектор. Все это намного надежнее, дает быструю отдачу и более высокую прибыль, чем вложения в российское производство.



Срок возврата инвестиций при вложении в производство намного больше, чем при вложении в сырьевой сектор, торговлю или иностранные активы, которые уже вышли в прибыль и приносят доход.



Производство высокотехнологичных товаров в России в принципе не может быть более прибыльным, чем за рубежом, потому что рынок сбыта слишком мал. Российский рынок - это около 150 миллионов потребителей, а европейский - 500, американский - еще 400, мировой - несколько миллиардов. И выйти с российской продукцией на мировой рынок очень сложно, Европа и США просто так к себе не пустят, поэтому российский производитель изначально проигрывает европейскому и американскому в доступном ему рынке сбыта. А значит проигрывает в объемах производства. А значит проигрывает в рентабельности. А если проигрывает, значит по законам рыночной экономики с ее принципом конкуренции и правом собственника распоряжаться своими активами - получается увы и ах, который имеем.



Любой крупный инвестор, который умеет считать деньги (а крупный инвестор всегда умеет считать деньги, иначе он не стал бы крупным) - в российское производство вкладываться не будет, только в добычу сырья или торговлю. А в производство он будет вкладываться в Европе, США или Китае.



В Европе, США и Китае не только доступный производителю рынок в 10 раз больше российского, но и логистика намного лучше. В Европе компактно расположены как потребители, так и смежники. В Китае, кстати, тоже - там значительная часть населения проживает близко к побережью, производство тоже расположено относительно компактно. В США целых два океанских побережья, что открывает доступ ко всему атлантическому и тихоокеанскому рынку сбыта, то есть практически ко всему миру.



Кроме этого, в США и Европе легче брать кредиты для развития производства, расположенного на территории США и Европы соответственно. Это кредиты в валюте под низкие проценты, ключевая ставка в США и Европе близка к нулю. А в Китае дешевая рабочая сила и низкий уровень налогов.



По всем сугубо экономическим параметрам получается, что вкладываться в производство выгоднее в Европе, США и Китае, но не в России.



Даже если не рассматривать фактор коррупции и налоговой системы и представить, что коррупцию каким-то образом победили, а налоги приблизили к нулю - все равно исходя из соображений рентабельности, объемов производства, логистики и других сугубо рыночных факторов в европейское, американское и китайское производство будет выгоднее вкладываться, чем в российское.



Поэтому при любом, самом прекрасном президенте и самом профессиональном правительстве Россия в условиях либеральной рыночной экономики обречена на экспорт сырья, импорт готовой продукции и торговлю импортными товарами - то есть все то, что имеем сегодня.



Российская промышленность в упадке не потому, что Ельцин и Путин так хотели, а потому что сама экономическая модель, на которую страна перешла после ликвидации СССР не предполагает развития производства.



Не Ельцин и Путин разрушили промышленность, а тысячи тех самых частных собственников, в чьих руках эта промышленность оказалась.



Те самые частные собственники, на которых возлагали так много надежд, что они будут управлять предприятиями лучше, чем это делало советское руководство - вместо управления предпочли снести большинство предприятий, построить на их месте склады и торговые центры и заняться торговлей.



А то, что не снесли - сократили и перепрофилировали, превратили в отверточную сборку, упростили до предела.



И кто бы не занял пост президента в дальнейшем - Навальный, Овальный, Явлинский, Павлинский, еще один Ельцин, еще один Путин, еще один Медведев - пока действует либеральная рыночная модель, ничего по существу не изменится. Бардак может возрастать или сокращаться, но принцип останется прежним.



При любом президенте и правительстве, пока производство находится в руках частных собственников, которым дано полное право распоряжаться своей собственностью - они будут выводить деньги за рубеж и вкладывать их там, потому что так выгоднее. А в России будут вкладываться только в добычу сырья и торговлю. И еще в недвижимость.

Правда рынок недвижимости практически достиг своего предела развития, у большинства населения нет денег на покупку даже того жилья, которое уже построено, поэтому вкладываться в строительство нового тоже постепенно становится невыгодно.



И торговля достигла своего предела при текущих доходах населения. А доходы расти при существующей экономической модели уже не будут, потому что для роста доходов нужно увеличивать производительность труда, повышать эффективность экономики, но куда ее повышать, если развивать производство невыгодно?



При сохранении сырьевой экономики эффективность расти не будет, производительность труда тоже. Если Газпром и Роснефть повысят уровень автоматизации в своей работе, они просто уволят часть персонала и увеличат собственную эффективность, но эффективность российской экономики в целом не вырастет.



И если развивать интернет-торговлю, закрывая обычные магазины и оптимизируя склады - эффективность экономики в целом опять же не вырастет, просто часть продавцов и менеджеров останутся без работы, получится банальное перераспределение ресурсов без совокупного роста. Три старых продавца будут уволены, один новый будет выполнять их работу. При этом новый продавец будет получать зарплату одного старого, а сэкономленные деньги собственник магазина, переведенного с улицы в интернет, опять же выведет за рубеж (в том числе путем аренды сервера для своего интернет-магазина) - в результате будет опять же будет отток капитала и сокращение российской экономики.



Все, нет перспектив развития российской экономики при либеральной экономической модели.



Возможен только незначительный количественный рост за счет сокращения уровня коррупции. Но этот рост будет очень небольшим, потому что вернувшиеся в экономику средства несколько раз обернутся в сфере торговли и добычи сырья, после чего опять же будут выведены за рубеж. Потому что развивать торговлю практически некуда, достигнут потолок, доходы населения не позволяют покупать больше, чем покупается сейчас. Добычу сырья развивать тоже особенно некуда, тоже достигнут потолок, даже по объемам добычи нефти вступили в силу ограничения ОПЕК+. Увеличивать объемы поставок газа тоже не получается - партнеры "рубят потоки".



Только рост цен на нефть (а значит и на газ) может послужить источником роста российской экономики, но это будет сугубо количественный рост. И опять же значительная часть прибыли от нефтяных сверхдоходов окажется выведена за рубеж, либо потрачена на всякое барахло, то есть опять же выведена за рубеж, только посредством всяких побрякушек.



Да и будет ли рост цен на нефть столь стремительным и долгосрочным, чтобы можно было достичь уровня жизни Германии, Франции и США? Нет, не будет.



Двукратный рост цен на нефть позволит вернуться к тому уровню доходов (в пересчете на доллары), который был у россиян до 2014 года. Но не более того. А это в любом случае не уровень Германии, Франции и США.

Поэтому признайте уже, что построить в России экономику западного уровня рыночными методами не получилось.



Не получилось и не получится.



Никогда, ни с каким президентом и правительством.



Можно еще 26 лет пробовать, можно еще 50 лет пробовать - не взойдет.



Сами законы рыночной экономики и либеральной модели диктуют все то, что мы наблюдаем сегодня в России - отток капитала, доминирование сырьевого сектора, сокращение производства и все прочее.



Россия достигла практического потолка развития при той экономической модели, к которой она перешла после 91-го года.



И поднять этот потолок рыночными методами практически невозможно. Чуть-чуть приподнять за счет борьбы с коррупцией и разного рода потуг по развитию цифровой экономики - еще можно, но только чуть-чуть. Ну будет уровень жизни на 10-20% выше, чем сейчас, но не больше.



Не могут 150 миллионов человек жить так же, как в Европе и США за счет сырьевого сектора, в котором заняты едва ли 15 миллионов. Это невозможно чисто математически. И занять всех остальных в торговле импортными товарами - не вариант, не нужно так много продавцов, особенно в интернет-торговле. Занять всех в сфере услуг тоже не получится.



Невозможно, не имея производства, обеспечить такой же уровень жизни, как в странах, имеющих производство - с любой точки зрения невозможно.



А развиваться российское производство при либеральной рыночной модели не будет. Потому что собственнику, который в данной модели имеет полное право распоряжаться своими активами, это банально невыгодно.



И никакими уговорами и рассказами про цифровую экономику невозможно убедить человека, умеющего считать деньги, что ему нужно вложить их в российское производство, когда он прекрасно понимает, что только потеряет на этом. А если даже приобретет, то очень мало и очень нескоро, с кучей рисков и постоянной головной болью. Нафиг ему это надо?



Поэтому не взошло и не взойдет - ни сейчас, ни потом.



Все, что можно было получить от либеральной рыночной экономики, мы уже получили. Потусовались в нулевые, походили в бары и рестораны, накупили иномарок и всякого разного барахла, кто-то даже свой бизнес попробовал вести - многие уже закрылись, другие еще ведут его, по инерции... но ничего больше и лучше того, что мы имеем сейчас - при данной экономической системе уже не будет.



В самом лучшем случае будет медленный рост, по 4% в год за счет многотрудной оптимизации существующей экономики. Но вряд ли этот рост будет постоянным и совершенно точно, что он будет далеко не для всех. Потому что при либеральной рыночной модели никто не обязан делиться своими частными успехами, а это значит, что весь экономический рост сожрут те, кто окажется ближе к его источникам - то есть порядка 10% наиболее эффективных менеджеров, остальным увы.



Большую часть успехов от внедрения в России рыночной экономики получили 10% населения и почти все они собрались в Москве. Вот в Москве и удалось построить некое подобие Европы и США. Далеко не полное, но хотя бы немного похожее. А в остальной России нет и этого.



И если посмотреть на другие республики бывшего СССР - ситуация очень похожая, с поправкой на местные особенности, наличие или отсутствие сырья, численность населения, географию и территорию.



Посмотрите, что удалось построить на Украине.



Кто мешал Украине в 90-е развиваться при Кравчуке и Кучме? Никто не мешал. Ельцин "работал с документами" у себя на даче и в украинские дела не вмешивался от слова совсем.



Кто мешал Украине развиваться при Ющенко?



Ющенко - самый проамериканский президент, которого только можно представить, даже учился в США, если я ничего не путаю. И чем он закончил? Его даже на второй срок не выбрали, он получил 2% голосов.



Саакашвили - еще один американский кадр, тоже учился в США. Чем он закончил? В Грузии на него заведено уголовное дело, объявлен розыск по линии интерпола и теперь Саакашвили скрывается в Украине, где сначала получил гражданство, а потом и его лишился.



Какая еще республика бывшего СССР успешно развивается при либеральной рыночной экономике и достигла уровня Франции или Германии, не говоря уже про США?



Даже в Прибалтике порушили промышленность и уровень жизни там оставляет желать лучшего.



А что стало с Гданьской судоверфью в Польше, на территории которой возникло знаменитое движение Солидарность Леха Валенсы?



Из 20 тысяч работников судоверфи "советских времен" осталось около 2 тысяч, судоверфь находится на грани банкротства и сохраняется за счет господдержки как историческая достопримечательность. Кстати, принадлежит она сейчас украинским бизнесменам.



Вот вам нагляднейший пример работы либеральной рыночной экономики.



И таких примеров сколько угодно, по всему бывшему соцблоку. И даже среди стран, никогда не входивших в соцблок, таких примеров тоже хватает. Греция - яркий пример из Европы. История компании Nokia - еще один пример. Даже в США есть хорошие примеры, как рыночная экономика убивает производство исходя из своего внутреннего устройства. Один из таких примеров - Детройт, город-банкрот, население которого сократилось в 3 раза, заводы закрылись, а полиция перестала выезжать за пределы центра.



Поэтому пора признать, что с либеральной рыночной экономикой и прочей демократией "краще життя" по американскому и европейскому образцу в России не возникло и уже не возникнет.



Да, хотелось, понимаю. Очень хотелось.



Примеры США и Европы были весьма привлекательны.



И пока не разобрались, как на самом деле работает либеральная экономика, казалось, что вот стоит только перевести Россию на западную систему - и будем жить так же.



Но это было ошибочное представление.



Просто не понимали, как эта система работает на практике.



Не понимали, что эта система делает богатыми и успешными лишь 10-20% тех, кто эксплуатирует 80-90% остальных. В мировом масштабе это США и ЕС, получающие профит от эксплуатации Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и после ликвидации СССР еще и России. Внутри России 10-20% тех, кто эксплуатирует всех остальных - это Москва и Питер, собравшиеся там эффективные менеджеры и частные собственники, имеющие исключительное право распоряжаться своими активами в своих собственных интересах. И в каждом городе есть 10-20% тех, кто более-менее устроился в новой системе и получил от рыночной экономики свой профит. А остальным увы.



И этот принцип не изменится ни с Путиным, ни с другим президентом.

Этот принцип будет действовать, пока действует сама либеральная рыночная модель.



И если есть хотя бы немного разума и совести, то пора уже это признать.



Сделать из России вторую Германию, Францию и тем более США методом сноса советской власти и внедрения демократии, рыночной экономики и прочего либерализма - не получилось и уже не получится.



За целых 26 лет не взошло. И уже не взойдет.

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