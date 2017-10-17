/Поглед.инфо/ Украйна наистина е уникална страна! Това е единствената страна в света, в която може да се продаде или купи... част от държавната граница! И търговията продължава, не е тайна за никой. Главният военен прокурор на Украйна Анатоли Матиос неотдавна заяви, че Държавната гранична служба няма достъп до 150-километровия участък на украинско-унгарската граница.

Първоначално отделни участъци от граничната зона са дадени на местните жители, но скоро след това всичките тези участъци „се акумулират” в едни и същи ръце.

Не очаква ли същата съдба и българската територия, след като нашите т.нар. депутати, гласуваха противоконституционната промяна на чл. 22 от Конституцията на РБългария, позволявайки на чужденци „да купуват” суверенната българска земя?

(рус.ез.)

Украина сделала объектом купли-продажи свою государственную границу с Венгрией

Украина действительно уникальная страна! Это единственная страна в мире, где можно продать и купить… кусок государственной границы! И торговля идёт, никто этого не скрывает. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Госпогранслужба не имеет доступа к 150-километровому участку украинско-венгерской границы.

В своё время эти участки были выделены местным жителям, потом аккумулированы «в одни руки». К новой частной собственности были подведены коммуникации. «150 километров частной границы, где не может проехать пограничный наряд, потому что с вышек частной границы начинается ослепление, а то и стрельба», – описал ситуацию прокурор Матиос.

С длиной участка он, по всей вероятности, ошибся (общая протяжённость границы Украины с Венгрией составляет 137 километров), но проблему обозначил правильно. Госпогранслужба уже признала: частные земельные участки, примыкающие непосредственно к границе, действительно, есть; украинские пограничники, правда, уверяют, что их патрулирование производится в полном объёме.

Сейчас пограничники через суды пытаются эти участки вернуть. «Сотрудники Государственной пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области уже вернули в государственную собственность 34 земельных участка общей пло-щадью более 132 га», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В свете притязаний Венгрии на Закарпатье фантастическая ситуация с частной границей выглядит для Будапешта много-обещающе, а с учётом того, что с 1 января 2018 года по требованию МВФ и Всемирного банка мораторий на продажу земли на Украине должен быть снят (именно в такой модальности – «должен), страна Украина вообще превратится в мираж.

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