/Поглед.инфо/ Поддържаният от Франция и САЩ проект за създаване на Кюрдистан няма нищо общо с проекта, одобрен от тези страни на Севрският мирен договор от Конференцията (1920), ознаменуващ края на Първата световна война. И той ще се създадва не на тази територия.

Този псевдо-Кюрдистан е един морков, с помощта на който Западът ще се опита да настрои сирийските кюрди срещу Дамаск. Създаването на този Кюрдистан няма да реши кюрдския проблем и ще предизвика конфликт, който в продължение на повече от 70 години разделя Израел и Палестина. За да се разбере ситуацията, Тери Mейсън прави кратък анализ на противоречивите позиции на девет водещите световни държави, които участват в сирийския конфликт.

/рус.ез./

Изменения в расстановке сил и летние бои на севере Сирии кажутся наблюдателям совершенно бессвязными. Тем не менее, все принимающие в конфликте стороны настойчиво преследуют свои собственные цели.

И хотя все заявляют, что борются против ИГИЛ, Исламское государство просто меняет позиции или отступает в пустынные земли. Истинной целью происходящего является создание Курдистана в ущерб арабам и христианам [1].

Ниже приведён анализ военных целей главных сил, принимающих участие в конфликте, с учётом того, что Сирия является суверенным государством, и ни одна из упоминаемых ниже сторон не имеет права отторгать её земли и создавать на них новые государства.

Девять ответов на курдскую проблему, семь из которых незаконные

1 – ИГИЛ не является препятствием на пути создания Курдистана, кроме зоны на востоке Евфрата.

Организация «Исламское государство» создана на территории Ирака Джоном Негропонте, а затем его дело было продолжено генералом Дэвидом Петреусом, который до сих пор его контролирует. А командовать этим союзом Братьев-мусульман, Нашбанди и суннитскими племенами из сирийско-иракской пустыни последний поручил Турции.

Поэтому во время взятия Джалаблу у ИГИЛ турецкими войсками джихадисты отступили без боя, подчинившись своему турецкому повелителю.

После боёв за Айн аль-Араб ( Кобани) ИГИЛ согласился с созданием Курдистана, но только не к востоку от Евфрата.

2 – Соединённые Штаты согласны с созданием Курдистана на территории Сирии

Американский президент Вудро Вильсон во время Первой мировой войны обозначил своими целями создание Армении, Израиля и Курдистана. По завершении конфликта для оценки ситуации он создал комиссию Кинга–Крэйна. Последняя указала:

«Курды требуют очень большую территорию на местах их проживания, однако они перемешаны с армянами, турками и другими народами и разделены между собою на кызылбашей [2], шиитов и суннитов, поэтому предпочтительно ограничить их в естественной географической зоне, простирающейся с севера на юг от Армении до Месопотамии, и с запада на восток от Месопотамской низменности между Тигром и Евфратом до границы с Персией... Большинство турок и армян, которых не так много, можно выселить по добровольному обмену населением и получить таким образом провинцию с населением около полутора миллионов человек, преимущественно курдов. Безопасность халдеев, несторийцев и сирийских христиан, проживающих в регионе, должна быть гарантирована».

Комиссия Кинга-Крэйна посетила регион как раз в конце массовых убийств христиан, которые осуществлялись в период с 1894 по 1923 г. г. сначала Османской империей, а затем Молодыми турками при поддержке II Рейха и Веймарской республики [3]. Она очень осторожно высказалась в отношении возможности заставить армян жить в курдском государстве, учитывая, что турки использовали курдских боевиков в массовом истреблении христиан. С ноября 2015 г. курды из YPD пытались насильно «курдизировать» ассирийских христиан на севере Сирии, бередя старые раны [4].

Как бы то ни было, но Курдистан был создан на бумаге Севрской конференцией (1920 г.), но благодаря турецкому восстанию, возглавляемому Мустафой Кемалем, он так и не увидел свет, и США отказались от его создания при заключении Лозаннского мирного договора (1923 г.)

На карте, заимствованной на сайте Les Clés du Moyen-Orient, видно, что президент Вильсон намеревался создать Курдистан на территории Турции и части иракского Курдистана. А Сирия к этому проекту не имеет никакого отношения.

Во время гражданской войны в Турции Хафез аль-Ассад, руководствуясь предложениями президента Вильсона, оказал РКК (Рабочая партия Курдистана) поддержку. Он предоставил политическое убежище лидеру РКК Абдулле Оджалану, который письменно отказался от притязаний на сирийскую территорию. По данным переписи населения в 1962 г. в Сирии насчитывалось 162 000 курдов, один миллион турецких курдов скрывались на территории Сирии и они были признаны политическими беженцами. Сегодня их насчитывается два миллиона и с 2011 г. они все имеют сирийское гражданство. В самом начале войны они встали с оружием на защиту Сирии против исламских наёмников, и Дамаск оплачивал их.

Но США изменили свою политику и пообещали курдским лидерам в Ираке, Турции и Сирии скроить для них на территории Сирии государство, если они повернутся против Дамаска. Некоторые с этим согласились.

В начале 2014 г. команда Дэвида Петреуса запланировала расширение ИГИЛ и его вторжение в аль-Анбар (Ирак), одновременно позволив Курдской региональной администрации захватить нефтяные поля Киркука. Что и было осуществлено, при этом никакого осуждения со стороны международной общественности не последовало - весь мир, кроме преступлений, совершаемых ИГИЛ, ничего не видел.

3 – Россия поддерживает права курдов

В первое время Россия поддерживала проект создания в Сирии курдской автономной области по аналогии со своими автономными республиками. В феврале месяце в Москве даже было открыто представительство сирийского Курдистана.

Однако это возмутило сирийцев, и Москва поняла, что ситуация в Сирии отличается от ситуации в России. Сирийские национальные меньшинства перемешаны до такой степени, что нет ни одного региона, где какой-либо народ был преобладающим. В течение многих тысячелетий оборона страны строилась с учётом многонационального состава населения, так что любой народ, имевший связи с агрессором, мог защитить остальные народы. То есть сирийское государство не гарантирует права меньшинств, отдавая в их руки управление тем или иным регионом - институты власти в Сирии организованы по светским принципам с учётом религиозных и этнических различий.

Теперь Россия трактует курдский вопрос иначе. Она защищает права всех меньшинств и курдов в частности, но обязывает последних присоединиться к одному из двух лагерей – за или против исламистов. Сегодня курды борются против исламистов, но не потому, что они исламисты, а чтобы завладеть территориями, которые они захватили, и спокойно поселиться на них. Поэтому Россия потребовала от них определиться с кем они, с Вашингтоном или с Москвой.

4 – Турция намерена создать Курдистан на территории Сирии под управлением клана Барзани

Анкара не приемлет сирийский Курдистан в виде тыловой базы РКК с её дальнейшим распространением на территорию Турции. Анкара поддерживает превосходные отношения с региональным правительством иракского Курдистана и у неё нет оснований выступать против создания сирийского Курдистана. Вот почему президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с одним из двух сопредседателей сирийских YPG тайное соглашение о поддержке этого государства. Однако это соглашение утратило смысл из-за репрессий курдов тем же Эрдоганом после их прорыва на парламентских выборах 2015 г. [5].

Турецкие ультраправые, будь то «Партия национального действия» (МHP) и «Серые волки» или движение Millî Görüş (Национальное видение) президента Эрдогана, исповедуют расистскую идеологию. Она заключается в том, что Турция должна быть исламским государством, и населять её должны тюрко-монголы, что предполагает изгнание христиан и курдов. Оппозиция отвергает эту точку зрения, так что большинство курдов пока живут без проблем.

Когда основатель «Серых волков» Альпарслан Тюрк становится заместителем Премьер-министра и публично заявляет о ликвидации курдов по аналогии с геноцидом христиан и понтийских греков , Абдулла Оджалан создаёт РКК. Дамаск предоставляет Оджалану политическое убежище вплоть до 1998 г., когда Анкара начинает грозить своему соседу стереть его в порошок, если он будет продолжать укрывать его. Хафез аль-Ассад требует, чтобы Оджалан нашёл себе другую приёмную страну. В итоге, Оджалан будет похищен Моссадом в Кении не без помощи курдов из PDK (Демократическая партия Курдистана) и окажется в турецких застенках.

5 – Иран выступает против создания Курдистана

Около 4,5 миллионов курдов проживают в Иране. В основном, они компактно проживают в одном регионе. И хотя юридически они обладают равными правами, их регион остаётся объектом разного рода дискриминаций и экономически менее развит, чем области, населённые персами.

Исламская Республика очень ревностно относится к неприкосновенности своих границ, а создание нового государства могло бы спровоцировать сепаратизм других меньшинств, например белуджей.

Наконец, Иран, будучи союзником Сирии, не может допустить создания Курдистана на её территории.

6 – Региональное правительство иракских курдов не против создания Большого Курдистана на территории Ирака и Сирии

Региональное правительство иракских курдов с тревогой наблюдает за действиями сирийских курдов. На самом деле, они говорят на разных наречиях (горанийском и курманджи) и во время Второй мировой войны воевали друг с другом. Иракские курды не допускают проникновения на свою территорию сирийских курдов, как и всех тех, кого они подозревают в связях с турецкой РКК.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани после 2012 г. самовольно остаётся во власти не проводя никаких выборов. Возглавляемый им авторитарный режим коррумпирован, а оппозиция жестоко подавляется. С помощью ИГИЛ он расширил на 40% территорию иракского Курдистана , аннексировав нефтяные поля Киркука, а краденую ИГИЛом нефть он транспортирует по своему нефтепроводу. Захват территории, представленной на нижеприведённой карте штрихами, позволит соединить иракский Курдистан с псевдо-Курдистаном на севере Сирии.

Поддержав ИГИЛ во время боёв за Айн аль-Араб (Кобани), региональное правительство иракских курдов по требованию Вашингтона сблизилось с YPG и оказало ему символическую поддержку. «Президент» Масуд Барзани постоянно твердит о том, что его регион в скором времени провозгласит независимость и аннексирует часть территории Сирии. При этом он категорически против того, чтобы Курдистан возглавил Салех Муслим.

7 – Израиль поддерживает создание Большого Курдистана в Ираке и Сирии, но не в Турции

Для обеспечения собственной безопасности Израиль сначала стремился создать демилитаризованные зоны на территории своих соседей – в египетском Синае и Южном Ливане. Однако с развитием техники изготовления реактивных снарядов он отказался от этой идеи и оставил в покое и Синай, и Южный Ливан. Начиная с 1982 г. он придерживается стратегии, суть которой состоит в том, чтобы контролировать с тыла три региональные державы Египет, Сирию и Ирак. Ради этого он стремится создать независимое государство Южный Судан, а тем временем поддерживает создание Большого Курдистана на территории Сирии и Ирака.

С самого начала холодной войны Израиль поддерживает тесные отношения с кланом Барзани, находящегося сегодня у власти в иракском Курдистане.

8 – Франция поддерживает решение курдской проблемы без посягательств на турецкую территорию

В 2011 г. министр иностранных дел Франции Ален Жюпе и его турецкий коллега Ахмет Давутоглу подписали договор, предусматривающий поддержку Турции в войне против Ливии и Сирии (которая в то время ещё не началась) в обмен на поддержку вступления Турции в ЕС и разрешение курдского вопроса в ущерб турецким соседям. Иными словами, Франция вступила в сговор по созданию независимого государства либо на территории Сирии, либо на территории Ирака, либо на территории Ирака и Сирии и изгнании в него членов РКК. Этот договор может быть классифицирован как преступление против человечности, и, разумеется, он до сих пор не рассекречен и парламентами этих стран не ратифицирован.

31 октября 2014 г. президент Франции Франсуа Олланд принимает в Елисейском дворце Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече тайно присутствует также и один из сопредседателей сирийских YPG Салех Муслим. Втроём они договариваются о создании Курдистана на территории Сирии без согласия жителей, а его президентом «назначают» Салеха Муслима.

Однако после боёв за Айн аль-Араб ( Кобани на курдском наречии куманди) президент Олланд 8 февраля 2015 г. на этот раз публично принимает по требованию США другого сопредседателя YPG Асю Абдуллу, что вызывает в Анкаре гнев. Конечно, г-жа Абдулла слывёт приверженцем лидера РКК Абдуллы Оджалана и, следовательно, она не поддерживает выдвижение Салеха Муслима.

После терактов в Париже Франция вновь меняет свою позицию и представляет в СБ ООН резолюцию 2249, разрешающую военное вмешательство против ИГИЛ, что явилось бы для неё превосходным алиби на создание нового государства. Однако США и Россия в последний момент возражают против французского предложения, и, в итоге, Париж не получает права вмешиваться в Сирию без согласия Дамаска.

9 – Три основных курдских народностей поддерживают создание Курдистана где угодно, лишь бы им руководили курды, а не их соперники

Во время холодной войны курды разделились на проамериканских (PDK) и пророссийских (РКК). А YPG – это беженцы из РКК, проживающие в Сирии. К этой фундаментальной причине добавляются и ряд других, так что сегодня у курдов насчитывается порядка двадцати политических организаций.

Для курдов характерна клановая система аналогично клановой системе на юге Италии. Поэтому политическую принадлежность определяет не индивид, а клан, к которому он принадлежит.

В XVIII и XIX веках курдские лидеры поощряли союзы с великими державами, а не с народами, которые проживали рядом с ними. Они всегда стремились выйти сухими из воды не задумываясь о последствиях для своего народа. Уместно при этом вспомнить, как вели себя маронитские лидеры в Ливане.

В период 1974-75 г.г. курды примыкают к США и ведут наступление против Ахмада Хассана аль-Бакра. Но когда последний их одолел, США не стали вмешиваться. На вопрос сенатской комиссии о том, не стыдно ли ему за то, что он оставил курдов, госсекретарь Генри Киссинджер сухо ответил, что «внешняя политика Соединённых Штатов не имеет отношения к филантропии».

Курдские лидеры, согласившиеся с американским проектом в расчёте получить высокие должности в будущем государстве, не хотят взваливать на себя ответственность за Накбу, когда их отстранят от власти [6]. Действительно, в этом случае не обойтись без изгнания и массового уничтожения арабов и ассирийских христиан, проживающих на севере Сирии и некогда приютивших курдов на своей земле.

* * *

Всё лето 2016 г. США напрямую поддерживали «Демократические силы Сирии» (в состав FDS входят курдские YPG да несколько арабских и христианских наёмников) во время осады города Манбидж, занятого ИГИЛом, которого они тайно поддерживают через Турцию. После того, как была одержана победа, Пентагон вынудил YPG отдать только что завоёванный город оппозиционным Дамаску формированиям.

23 августа 2016 г. в Белом Дворце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его курдский коллега из Ирака Масуд Барзани заключили двустороннее соглашение, направленное против курдов, проживающих в других странах.

23 августа председатель регионального правительства иракского Курдистана Массуд Барзани был почётным гостем многих турецких лидеров. Он, в частности, имел двухчасовую беседу с президентом Эрдоганом. Иракский Курдистан оказал Турции поддержку против РКК и разработал совместный план по ликвидации укреплений в иракских горах. Кроме того, обе стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, но, скорее всего, речь шла о том, чтобы продолжать транспортировать краденую ИГИЛом нефть.

В этот же день турецкие войска вторглись на территорию Сирии и отвоевали у ИГИЛ город Джараблус (между городом Манбидж и границей). Эта операция была осуществлена без боя, так как ИГИЛ беспрекословно подчиняется турецкому повелителю. В итоге, ни здесь, ни где-либо в других местах, ни одного боя между турками и ИГИЛ не было.

Пытаясь закрепить свои преимущества, турецкие войска продолжили наступление, захватывая новые поселения и приближаясь к Манбиджу. И хотя США приказали остановиться, они продолжала наступать. Тогда ЦРУ передало курдским YPG противотанковые снаряды, которые те направили сначала на турецкие танки (но не на Джараблус), а потом на турецкий аэропорт Диярбакыр. Поняв намёк, турецкие войска, долго не мешкая, отступили к Джараблусу и отдали южные подступы к городу вооружённым отрядам туркоманов, действующим на этот раз под вакантным флагом так называемой «Свободной сирийской армии».

На следующий после визита Масуда Барзани день Турцию посетил вице-президент США Джо Байден. В бытность сенатором он представил проект закона о предоставлении иракскому Курдистану независимости. Он потребовал, чтобы YPG покинули зону, расположенную к западу от Евфрата, включая город Манбидж, в противном случае Вашингтон прекратит поддерживать курдов. А ИГИЛ заявило, что оно не позволит YPG обосноваться к востоку от Евфрата, тогда не понятно, где же им теперь находиться.

В итоге, Анкара и Дамаск заключили молчаливое соглашение и вместе будут противодействовать созданию Курдистана под началом YPG, а Пентагон и YPG официально договорились не стрелять друг в друга, несмотря на крутой поворот Вашингтона по созданию Курдистана.

Перевод

Эдуард Феоктистов

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** Тери Мейсън - политически консултант и президент-основател на сайта от Мрежата Волтер (Réseau Волтер). Последната книга на френски: Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

*** Кюрдите отдавна са се превърнали в неразделна част от сирийското общество. Тази статуя /на първата фотография/ на султан Саладин, кюрд по произход, освободил Дамаск през 1174 и основал династията на Aйюбидите, е създадена в Дамаск на входа на стария град.

[1] В статье упоминаются четыре основные курдские партии :

PKK - Рабочая партия Курдистана марксистско-ленинского толка, создана во время холодной войны Абдуллой Оджаланом.

YPG - курдские отряды народной самообороны, созданы в Сирии турецкими политическими беженцами из PKK.

PDK - Демократическая партия Курдистана во главе с кланом Барзани в Ираке, её руководители публично сотрудничали во время холодной войны с Моссадом и они до сих пор связаны с Израилем.

UPK – Патриотический союз Курдистана, во главе которого стоит клан Талабани, связанный с Ираном.

[2] Кызылбаши – суфийская секта иранского происхождения.

[3] « La Turquie d’aujourd’hui poursuit le génocide arménien », Тьерри Мейсан, Réseau Voltaire, 26 апреля 2015.

[4] « Les États-Unis et Israël débutent la colonisation du Nord de la Syrie », Réseau Voltaire, 1 нояября 2015.

[5] « Erdoğan : déjà 5 359 Kurdes "neutralisés" », Réseau Voltaire, 29 марта 2016.

[6] Накба (по-ирански катастрофа) означает этническую чистку и изгнание от 700 до 750 тысяч палестинцев после самопровозглашения Израильского государства в 1948 г.

Източник: voltairenet.org

Тагове: Тери Мейсън, а Велик Кюрдистан, САЩ, Франция

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