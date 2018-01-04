/Поглед.инфо/ Вашингтон има намерение да устрои бой на Москва в навечерието на президентските избори.

В края на 2017 година Америка атакува Русия изведнъж по няколко направления. Държавният департамент взе решение да достави на Украйна не само снайперски винтовки М107А1, но и противотанкови комплекси Javelin. Президентът Доналд Тръмп обнародва новата стратегия за национална сигурност на САЩ, в която Русия е наречена „геополитически конкурент“ на Америка. И накрая стана известно, че през януари 2018 година Белият дом ще представи на Конгреса така наречения Кремълски доклад“ - списък от високопоставени руски чиновници и бизнесмени, близки до Кремъл, санкциите срещу които ще ударят икономиката на РФ като цяло.

И все пак, според експертите, това е само пролог към противопоставянето с Москва, което Вашингтон ще разгърне през 2018 година. Ето как изглежда „пътната карта“ на новото настъпление.

През 2018 година органите на изпълнителната власт на САЩ ще представят на Конгреса редица важни отчетни документи. Преди всичко това са докладите на американското Министерство на финансите – именно това ведомство е ключово при реализацията на санкционната политика и работи координирано със ЦРУ и Държавния департамент.

Най-очакваният документ е прословутия „Кремълски доклад“ за руските олигарси. Конгресът задължава авторите му да дадат оценка на връзките на лицата от списъка с управляващия елит и президента на РФ Владимир Путин, плюс да приведе информация за корупционните епизоди с тези лица. Фигурантите в списъка няма да могат да притежават банкови сметки в долари или всякаква друга валута, ако транзакциите на банката, съхраняваща техните спестявания минават през Америка. Дефакто парите, които те държат на Запад ще бъдат замразени за неопределен срок.

Вторият отчет ще се появи през февруари. Той засяга възможностите за разширяване на санкциите против лицата и организациите, попаднали в „черния списък“ на Министерството на финансите съгласно указа Nо 13662 на президента на САЩ. Именно по този указ минават секторните ограничения против финансовия, енергетичния, металургичния и обработващия сектор на Русия.

Третият документ, за разлика от първите два, изисква по продължителна подготовка – Министерството на финансите ще го представи чак през август 2018 година. Отчетът засяга всякакви незаконни операции, свързани с Русия или осъществявани от руснаци. Попадането в този отчет съдържа в себе си възможност даже за наказателни дела. При това той трябва да разкрива резултатите от взаимодействието на американските ведомства с техните колеги в ЕС и други страни, което подразбира интернационализация на дейността на американците.

Още един ключов доклад на 1 април ще представи Държавния департамент – в рамките на разделянето на санкционния закон „За противодействието на руското влияние в Европа и Евразия“. Реализацията на политиката в даденото направление предполага широко използване на „мека сила“ с опора на неправителствените организации в САЩ и други страни. За 2018 година за тези задачи се отделя сумата $250 млн. - значителна сума като се има предвид, че ще се използва за идеологическа и образователна работа.

Накрая, президентът на САЩ през 2018 година ще представи отчет за това, как се реализира установката на санкционния закон за осигуряване на енергетичната сигурност на Украйна, разбирана като независимост от руските доставки или всякакви връзки с РФ.

(рус. ез.)

В результате этих мер, как надеются в Капитолии, Москва будет поставлена в трудное положение, а оппозиция Кремлю внутри страны расширится и укрепится.

— В 2018 году США и их союзники по НАТО намерены выстраивать отношения с Россией в духе «новой нормальности», — отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков. — «Новая нормальность» — такая отрицательная повестка, при которой Штаты кругом видят конфликты, неопределенности и возможность появления серьезных вызовов. Вызовы, замечу, могут быть связаны как с реальными угрозами типа международного терроризма, так и с невоенными — в сфере экономики и финансов. Но главный вызов, с точки зрения Вашингтона — это появление геополитических конкурентов, к числу которых американцы относят Россию и Китай.

В рамках этой отрицательной повестки план действий США на 2018 год четко определен: это сдерживание геополитических противников. При этом ключевым в ействиях Вашингтона против России станет использование предвыборной тематики.

Да, аналитики в Штатах прекрасно понимают: в России есть единственный кандидат, который пользуется реальной поддержкой населения — это действующий президент Владимир Путин. Кроме того, они понимают, что никаких подтасовок на президентских выборах в России проводить просто нецелесообразно — голосование пройдет честно.

Тем не менее, поскольку Вашингтоном задана отрицательная повестка, аналитики будут всеми силами раскручивать тему российских выборов в негативном ключе. И под этот сюжет, я считаю, вполне возможно обострение конфликтов — либо на периферии России, либо в регионах, где Москва имеет политический вес.

«СП»: — В каких конкретно регионах возможно обострение?

— География обширна, начиная с Корейского полуострова и заканчивая Украиной.

«СП»: — Что в этой связи делать России?

— Продолжать спокойную линию во внешней политике. Именно такая линия не очень устраивает, и даже выводит из равновесия наших партнеров-конкурентов.

Де-факто часть американского истеблишмента готова к переходу к новой холодной войне с Россией. Причем, эти американцы считают, что такая война толком не началась, и на этом направлении у США имеется огромный потенциал.

Но и у России есть средства и ресурсы для адекватного реагирования. Мы можем давить на болевые точки США весьма эффективно, и без значительных финансовых затрат. Наша цель при этом ясная — многополярный мир, позитивная повестка и содержательный диалог, в противовес диалогу с позиции силы.

— Пик противостояния Москвы и Вашингтона придется на март 2018 года, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Уже сейчас понятно, что американцами будет предпринята атака на легитимность выборов Владимира Путина. Неясно, правда, пойдут ли иностранные авторы на резонансные преступления для подрыва легитимности путинской победы.

Грубо говоря, неясно, будет ли ради этого сбит еще один малайзийский «Боинг»? Будет ли организован расстрел еще одной «Небесной сотни» на киевском майдане?

Как мы знаем, глава Сбербанка Герман Греф предостерег США от введения более жестких санкций в отношении РФ. К подобным мерам Греф, в частности, отнес возможное отключение российских банков от международной системы SWIFT. В случае введения Вашингтоном широкомасштабных санкций против РФ, холодная война может показаться «детской забавой», сказал Греф в интервью Financial Times.

Вряд ли глава Сбербанка сказал это просто так. Видимо, у него есть информация, что кто-то на Западе рассматривает возможность такого отключения. Будет ли это сделано?

Наконец, по моей информации, в рамках «Кремлевского доклада» будут опубликованы около 800 фамилий российских бизнесменов и чиновников. И снова неясно: будут ли их активы на Западе реально заморожены, или же против них инициируют судебные разбирательства с неопределенной перспективой?

«СП»: — США такими действиями надеются спровоцировать в России выступления оппозиции?

— С одной стороны, Россия для Запада — огромный куш, попытка устроить в ней «цветную революцию» выглядит очень заманчиво. С другой, на Украине перспектива свержения Виктора Януковича выглядела вполне реальной. В России же позиции Владимира Путина неизмеримо сильнее, и американские стратеги, по моим данным, уверены в провале украинского сценария в российских условиях.

Но и на этом направлении есть неясные моменты. Неясно, как далеко Запад будет готов зайти в травле Путина, которая неизбежно возникнет после переизбрания российского лидера.

По моим оценкам, Путин на президентских выборах наберет 65−70% голосов. И дальше у Запада будет выбор: признавать ли эти результаты, как он делал всегда, или же относиться к Путину как к Александру Лукашенко — как к нелегитимному лидеру и «последнему диктатору» Европы?

В теории возможен и вовсе радикальный вариант: Запад может начать относиться к Путину как к Башару Асаду — в ультимативной форме требовать его ухода. В этом случае возникает еще вопрос: будет ли Запад замораживать те самые российские $ 100 млрд., которые находятся в американских ценных бумагах?

Словом, атака со стороны США в 2018 году действительно предстоит серьезная, но ее пределы не слишком понятны.

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