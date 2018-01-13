/Поглед.инфо/ За пореден път представям на Вашето внимание своята прогноза за настъпващата година. Изводите от прогнозата за 2016-та са тук, а прогнозата за 2017-та е тук, препоръчвам да се запознаете с нейния разбор, за да бъде по-ясен хода на мислите за предстоящите събития.

Като правим прогноза за Русия, на първо място за сега отново ще се наложи да говорим за САЩ като главен играч, определящ тенденциите на световните процеси.

Тръмп прави това, което очаквахме от него – прехвърля САЩ на релсите на изолационизма. Въпреки всички трудности и сложности, които му причиняваха в течение на годината, Тръмп продължава да следва линията си. Хегемонията на САЩ се сбръчква с всеки изминал час и американските елити сами вече са принудени да признаят това. Онези, за които този процес не е очевиден, ще видят това през 2018.

Противниците на Тръмп ще се стараят колкото може по-дълго да разтеглят и разширяват разследването на Мюлер - «RussiaGate», обаче осъзнавайки, че това дело ще завърши с нищо и такова явление като Тръмп е сериозно и за дълго, те ще започнат нова антиТръмпова кампания. Вероятно тази кампания ще бъде с привличане на широката общественост, а острите социални въпроси в САЩ са предостатъчно. Обвиненията срещу Тръмп в расизъм, които бързо утихнаха, могат да бъдат разгърнати отново, а и неговата имиграционна политика е много удобен повод за вълнения на масите, което ще способства за по-нататъшна поляризация на американското общество. Също със затихването на «RussiaGate» следва да се очаква активизация на противниците на Тръмп както в Конгреса, така и в самата републиканска партия. Съответно, такава активност ще затрудни провеждането на законодателните инициативи на Тръмп, което може да доведе страната до изпадане в остра криза, тъй като кардиналните Тръмпови изменения се случиха и вече е невъзможно да ги върнат назад. Естествено кризата в САЩ ще се отрази и върху света като цяло.

Както се посочваше и в миналата прогноза, в играта в Близкия Изток САЩ залагат на Израел. 2017-та показа, че саудитците остават техни временни съюзници против Иран, изглежда още не е настъпило времето да ги погълнат. Нивото на значимост на този ислямски съюзник може да бъде оценено от решението на Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел. Между другото Конгресът гласува прехвърлянето на посолството още през 1995 година и вътре в САЩ никой не може да вмени на Тръмп вината, че не е удължил забраната за реализация на това решение. Тук се обрисува перспективата изобщо за нова арабско-израелска война, но за сега за САЩ е достатъчно да оказва натиск на Иран и вече го проверяват на издържливост разлюлявайки го отвътре и по-нататъшното разгорещяване на ситуацията ще зависи от това, колко силно ще се покаже иранското ръководство. Що се отнася до Сирия, то щом САЩ правят опити да създадат нова сирийска армия, следва да се очаква появата на облекчена версия на НюИДИЛ, а по-точно НюАлкайда с нейния международен обхват. САЩ нямат намерение да си отиват от Сирия и един от начините да легитимират това присъствие е подкрепата за кюрдите при формиране на административно-териториални единици, извън контрола на Дамаск.

Тръмп отиде на избори с предложение за икономическа война с главния си конкурент – Китай, именно затова неговата реторика по отношение на Русия беше доста дружелюбна, но той не е идиот и разбираше, че сближаването на РФ и Китай не е в интерес на САЩ. Обаче се оказа, че русофобстващите идиоти, желаещи да използват антируската реторика за да смъкнат Тръмп са предостатъчно. Да се осъществява санкционен натиск спрямо Китай, когато го заставят да подписва санкции по отношение на Русия Тръмп не се реши. Когато «RussiaGate» се провали, ръцете на Тръмп за уреждане на отношенията с Русия ще бъдат развързани, но това няма да го спаси от натиска на русофобстващите ястреби на Пентагона. Ще се създаде напълно уникална ситуация, когато политиката на САЩ по отношение на Русия ще запазва конфронтационната посока, но личното взаимно разбиране между Тръмп и Путин ще расте, а реалните плодове от този процес ще видим не съвсем скоро (въпреки, че според мен вече имахме нещо). Дали Тръмп ще увеличава икономическия натиск върху Китай е сложен въпрос, за сега той създаде болева точка за Китай чрез КНДР. Военни действия тук не си струва да се очакват, но напрежението ще се запази доста дълго. Е, и разбира се САЩ ще поддържат амбициите на Индия, които са в разрез с китайските интереси.

(рус.ез.)

Так же нужно отметить, что проводя свои законодательные инициативы, Трамп готовится к экономической войне не только с Китаем, но и с Европой.

Что касается самого Китая

Китай будет двигаться в своём темпе, развивая свой новый шелковый путь, совместно с американскими ТНК и формально идя на встречу пожеланиям США, чтобы избежать конфронтации, однако эти вложения явно неравноценны. В 2018 году Китай начинает дедолларизацию мировой экономики, запуском торговли фьючерсами на золото и нефть в юанях, первоначально эффект будет минимальным, но мировой тренд уже будет задан. У Китая пока хватает внутренних проблем и Си Цзиньпин не случайно собирает власть в свои руки, значит чего-то опасается.

Европа

Вне зависимости от исхода процесса организации новой парламентской коалиции в Германии, уже наступил закат политики «Меркелизма», которая определяла основные тренды политики всего ЕС, в последние годы. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, говоря о роли Германии в современном мире, заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Однако теперь, поскольку Соединенные Штаты постепенно теряют позиции на мировой арене, политический "вакуум" заполняют другие силы. По его словам, в Сирии - это Россия и Иран, а в торговой политике - Китай. "В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным"

Смену политического тренда, можно чётко отследить по выборам в такой близкой, во всех смыслах, стране к Германии, как Австрия. Там на выборах, большинство голосов получила консервативная Народная партия, во главе с молодым Себастьяном Курцем, который призывал поэтапно снимать санкции с России, а его партнёр по коалиции из националистической партии Свобода Хайнц-Кристиан Штрахе, ранее неоднократно посещал Россию. В конце 2016 года, Партия свободы подписала с Единой Россией соглашение о сотрудничестве. Во время подписания Штрахе заявил, что его партия не поддерживает антироссийские санкции. В сентябре 2017 года Штрахе высказал мнение, что: «С точки зрения реальной политики Крым является российским. Это нужно принять. Санкции, в конце концов, необходимо отменить». Напомню, что в 1999 году, когда националисты создавали коалицию, которая проработала до 2005 года, ЕС накладывал на Австрию политические санкции, под запрет подпадали даже контракты о поставке военной техники с Бельгией, в этот раз, от бюрократов ЕС не прозвучало ни слова.

"В условиях, когда США сворачивают своё влияние, Франция тоже будет искать постепенного сближения с Россией." "Мы переходим от мира, в котором господствовали исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному». Экстерриториальные санкций превращают США в "де-факто жандарма мировой торговли". "Это противоречит нашему видению многосторонней мировой торговли". Франция считает, что развитие торговых отношений с Россией и Китаем может компенсировать "возрастающую неопределенность" в отношениях с США, и намерена создать "торговую ось" из Европы в Пекин через Москву – всё это завил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр.

Как вы видите, европейские руководители уже отмечают снижение роли США на мировой арене, в этой связи, начавшийся тренд на выход Европы из-под крыла США, будет усиливаться, а НАТО будет лакмусовой бумажкой этого процесса. В ЕС уже создан его дублёр и это не может не беспокоить американцев. Так что в 2018 году, алармистская риторика европейцев будет потихоньку спадать.

Лихорадка европейского сепаратизма, остро проявившаяся в Каталонии, никуда не исчезнет, ведь вначале, некоторые Брюссельские чиновники поддержали решение о референдуме, только по итогам Еврокомиссия его осудила. Тут логика простая – Брюсселю легче управлять мелкими государствами, чем крупными игроками.

На политической арене Европы ширится круг евроскептиков (не только в Польше) и этот процесс приближает реальные дезинтеграционные инициативы, однако в 2018 году мы вряд ли их увидим, пока все напуганы Каталонским референдумом.

С затуханием войны в Сирии и исходом оттуда джихадистов, в Европе стоит ожидать всплеска террористической активности с использованием транспорта и бытовых предметов.

На фоне всё слабеющего влияния политического фактора Украины на Россию ужесточения требований США и Европы к Украине, необходимости платить 3 млрд $, выигранных по суду Россией, а также 6,9 млрд $ по внешним долгам, от Киева можно ожидать любого рода провокаций. Подвижек с введением миротворцев, можно ожидать к концу 2018 года, если российское руководство будет правильно вести дела с политическими силами на Украине, с учетом их недофинансирования, в преддверии двойных выборов 2019 года.

Перейдем непосредственно к России

Как показывают вышеуказанные тренды в США и Европе, воинственная риторика в отношении России будет медленно спадать. Ряд европейских стран будет искать сближения с Россией в рамках двусторонних отношений, в то время, как риторика самого ЕС останется прежней. Визит высоких гостей, в рамках ЧМ по футболу, и неформальные встречи, так же будут способствовать налаживанию отношений со странами Запада. Россия обошла часть технологических и финансовых санкций, наложенных США, реализовав Ямал-СПГ, думаю, с тем же успехом, в 2018 будет закончен уже профинансированный «Северный поток - 2», что несомненно положительно скажется на взаимоотношениях с Германией.

Следующим местом приложения дипломатических усилий России по налаживанию мира на Ближнем Востоке может стать Ливия, с её добычей в миллион баррелей нефти в сутки (10% от РФ). Россия и так вполне успешно налаживает связи с маршалом Хафтаром, однако кое-кто ещё может попытаться подвинуть Россию на просторах Ливии, возвращающей себе былую государственность и поэтому России придётся переводить свои действия в более жесткую, публичную плоскость.

В Сирии основные усилия России, Турции и Ирана будут направлены на ликвидацию угроз в северной Сирии (безопасность Хмеймим) и решение вопроса с Идлибом, что, впрочем, может затянуться надолго. Также, скорей всего, у России появиться возможность поторговаться с Израилем за ограничение влияния Ирана в Сирии и размещения проИранских сил вблизи с границей Израиля, воспользуется ли она этой возможностью, неясно. Уже всем понятно, что США не намерены покидать Сирию и в этом вопросе Россия будет сталкиваться с интересами ястребов администрации Трампа, которые вполне готовы на мелкие подлости, несмотря на положительную риторику Трампа в отношении России.

Сила, проявленная Россией на Ближнем Востоке, показывает мусульманским странам перспективность ЕАЭС. Иран уже на подходе к вступлению, а дальше может подтянуться Турция (которая уже заявляет о необходимости унификации законодательства с РФ), Пакистан и Индия.

Естественно такие интеграционные процессы России не останутся незамеченными Китаем. Путин уже предлагал большое евразийское партнерство на базе ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». Однако пока китайской реакции на него не последовало, но это лишь пока.

Что касается долгожданных американских санкционных списков, с людьми, приближенными к Путину, которые должны быть оглашены 2 февраля 2018 года, то они могут стать главным подарком Трампа Путину, в его ослаблении «либерального клана» Кремля. Если у вас есть сомнения к этому, то напомню, что в списках обещают упомянуть олигархов и приближенных лиц с доказательствами коррупции и замораживанием их активов в «западной» юрисдикции. Если у граждан РФ критическая часть активов находится в юрисдикции «запада», то их вполне можно назвать прозападно-настроенными гражданами. Арест Керимова во Франции — это ещё один намёк остальным о их перспективе, вне зависимости от высоты полёта. Возможно, переговоры с потенциальными фигурантами этих списков, спецслужбами США, велись с момента начала их формирования, а ни для кого не секрет, что они вводятся с целью давления на политику Путина, но пока изменения его политики не видно, а для активной игры против Путина на выборах, времени очень мало. Если удар этими списками по «либеральному клану» будет значительным, вряд ли конечно мы увидим «опричнину по Путински», но новые уголовные дела, сродни Улюкаевскому, вполне могут быть.

На 2017 год, мною прогнозировались смены в правительстве, их не произошло, возможно, они ещё произойдут, в противном случае, есть вероятность «подставы» для Путина в преддверии выборов – создания кризисной ситуации, которая вполне могла быть устранена или купирована, при достаточной внимательности к ней со стороны правительства и информировании президента.

К выборам президента, Россия подходит с ростом ВВП 1,6 – 1,8%, практически нулевым промышленным ростом, отрицательной демографической ситуацией, триллионами рублей потраченными на санации банков и ростом обнищания населения. Ситуация не радужная, но поправимая.

Естественно, победитель уже понятен, часть людей проголосует за Путина по инерции. Однако нужно осознавать, как бы это дико не звучало для «ура патриотов» - мы вступаем в эпоху формирования постПутинской России и все процессы, которые происходят сейчас, могут оказаться долгосрочными трендами.

Месяц перед выборами ожидается жарким, как никогда. Кремлёвским креативщикам нужно отдать должное, в целях легитимизации выборов и поднятия явки, представлены кандидаты практически на любой вкус. В гонку затащили Ксюшу Собчак, однако при всей простоте решения - по отрыву электората у либерального крыла это серая лошадка может и не оказаться политическим мотыльком, как думают многие, а привнесёт свою струю во внутрироссийскую политику. Ещё одна новая фигура, всплывшая на центральном ТВ - Павел Грудинин от КПРФ. Как мы видим, его не просто показывают на ТВ, но и тепло принимают. Сформированное СМИ амплуа успешного директора совхоза из народа, конечно не совсем соответствует действительности. Грудинин полноценный бизнесмен. Фирмы, принадлежащие ему и его сыновьям, занимаются сдачей в аренду земель и торгуют запчастями. Некоторые аффилированы с Абрамовичем. Думаю, скелеты из его шкафа будут доставать, при необходимости понизить его рейтинг.

На центральном телевидении критика властей Грудининым сильно смягчена, в отличие от выступлений на других каналах, но он искренне говорит о том, что думает и даже если «либеральный клан» использует его «в тёмную», неизвестно какой окончательный выбор он сделает, если его поставят перед фактом. Естественно, как и Собчак выигрывать выборы он пока не собирается, поэтому предвыборная программа из популистских 20 пунктов, взгляды на внешнюю политику мутны, как закопчённое стекло. Его «за всё хорошее, против всего плохого, на основе социализма», мало чем отличается от «за всё хорошее, против всего плохого, на основе либерализма», просто память о беззаботных советских временах в народе ещё жива и поэтому он намного популярнее любого либерала.

Экономическая модель России, где вывод денег за рубеж - это одна из основных её составляющих, а ЦБ спокойно за этим наблюдает, уже не может соответствовать текущим изменениям мировой экономики. Да, рост цен на нефть - около 70$ за баррель в 2018 году, может поддержать её на плаву, ещё год-два, но Резервный фонд уже исчерпан, ФНБ начинает тратиться для латания дыр в пенсионном фонде.

Из-за задержки модернизации экономической модели, после выборов президента, придёт время непопулярных решений, по повышению пенсионного возраста и ужесточения фискальной политики, а также "закручивания гаек", после выборной жары. На фоне обсуждения этих негативных изменений и ещё не остывшей предвыборной критики, даже патриотически-настроенной частью населения, а также педалировании недостаточной легитимности избрания президента, со стороны либералов, к концу огородно-дачного сезона и ЧМ по футболу, вполне можно ожидать бурления народных масс, которые, при неумелой работе с ними, могут перерасти в волнения. Массовые беспорядки крайне маловероятны, но кое у кого, из сегодняшних «ура патриотов», при таком варианте развития событий, прошибёт холодный пот.

Дело вот ещё в чём, общаясь в праздники со знакомыми, узнал, что у военных и сотрудников структур из трех букв, занимающихся государственной и общественной безопасностью, последнее повышение заработной платы было 6 лет назад. Инфляция за этот период составила 53%. Повышение заработной платы с 1 января 2018 года запланировано на 4%. Отсюда можно сделать вывод, что государство не делало ставку на силовиков, как на опору государственности, оно лишь ситуативно использовало их для стабилизации положения в предвыборном 2012 году, кратно повысив заработную плату. Сейчас же, такой угрозы оно не ощущает и лишь формально повышает заработную плату, хотя по законодательству, должно было делать такое повышение ежегодно, однако ранее его просто замораживало. Надеюсь не нужно объяснять разницу реакции на протесты, которые не поддерживаются сотрудниками органов правопорядка и на протесты, причины которых, сотрудники органов правопорядка, частично разделяют. То, как Кремль разрешит ситуацию с возможными протестами, заложит долгосрочные тренды внутренней политики. (И для полноты картины: Путин продлил сокращение заработной платы себе и ряду чиновников на 10% . Увеличил пенсии судьям, прокурорским работникам и работникам следственного комитета на 30%)

Ещё раз следует подчеркнуть, что необходимость коренных изменений экономической модели России назрела давно и даже непопулярные реформы, введение в строй цифровой экономики и усиления госконтроля за движением капиталов, будут лишь косметическими улучшениями. Мы можем вполне легко отделаться, если успеем провести эти изменения до, того, как США сорвутся в острую фазу кризиса в 2018м, конечно ещё лучше, если это отложится на 2019 год. При идеальном раскладе, Трамп сможет протащить США к изоляционизму по краю пропасти политического кризиса, который легко может перерасти в экономический. Тогда, мир обойдется без тяжёлых потрясений, а сам Трамп сможет хоть как-то рассчитывать на второй срок.

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