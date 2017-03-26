/Поглед.инфо/ Противникът счита ядрената война за възможна, дори за рационална. През последния четвърт век американският ядрен арсенал е намалял повече от 22 пъти, а в сравнение със съветския, руският е намалял почти 50 пъти. Неотдавна авторитетното американско списание Bulletin of Atomic Scientists публикува статията "Как модернизацията на ядрените сили на САЩ подкопава стратегическата стабилност."

Известните военни експерти - директорът на Ядрения информационен център на Федерацията на американските учени Ханс Кристънсън, специалистът по ракетна техника Теодор Постъл и директорът на ядрената програма на Националния съвет за защита на природните ресурси Метю Маккинзи твърдят, че извършената в началото на 10-те години на XXI век модернизация на бойните блокове, качествено повишава възможността за поразяване на точкови свръхзащитени обекти. Според авторите на статията, налице е реална възможност да бъде унищожена по-голямата част от руския ядрен потенциал с превантивен удар. Данните сочат, че тактическата авиация на противника тренира именно нанасянето на превантивни удари. От летищата в Норвегия и в балтийските държави тя е в състояние да порази високозащитените инфраструктурни обекти на руските стратегически ядрени сили на обширни територии от европейската част на страната ни, включително базите на нашите подводници. Дори да приемем, че това се случи и само 10 % от руския ядрен потенциал стартира и достигне до САЩ – а това са около 200 бойни глави – милиони американци ще загинат, а икономиката на страната ще бъде напълно разорена. Именно затова, пред нас отново възниква проблемът да направим апокалипсиса ирационален.

(рус.ез.)

Разоружен и очень опасен

Противник считает ядерную войну возможной и даже рациональной.

Американский атомный арсенал уменьшился более чем в 22 раза, российский в сравнении с советским – почти в 50. Ядерная зима не наступит ни при каких возможных сценариях применения СЯС РФ и США. Перед нами возникает задача вновь сделать апокалипсис иррациональным.

В авторитетном журнале Bulletin of Atomic Scientists опубликована статья «Как модернизация ядерных сил США подрывает стратегическую стабильность». Известные военные эксперты – директор Ядерного информационного центра Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, специалист по ракетной технике Теодор Постол, директор ядерных программ Национального совета по защите природных ресурсов Мэттью Маккинзи утверждают: проведенная в начале 10-х годов XXI века модернизация боевых блоков (ББ) качественно повысила возможности поражения точечных сверхзащищенных объектов. Это, по мнению авторов статьи, создает реальные возможности уничтожить основную часть российского ядерного потенциала превентивным обезоруживающим (в другой терминологии – контрсиловым) ударом.

Суть модернизации в оснащении ББ W76-1/Mk4 баллистических ракет морского базирования «Трайдент-II» D5 новыми взрывателями МС4700 («Проникающая агрессия»). Тротиловый эквивалент этих ББ – около 100 килотонн. Одна БЧ ракеты может комплектоваться десятью такими блоками. Новый взрыватель позволяет компенсировать промах относительно цели при перелете за счет более раннего подрыва над целью. Величина промаха оценивается на высоте 60–80 километров после анализа реального положения боеголовки и траектории ее полета относительно назначенного места подрыва, вносятся коррективы. Вероятность поражения российских шахтных ПУ увеличивается. Если объект рассчитан на давление 10 тысяч фунтов на квадратный дюйм, коэффициент его уничтожения повышается с 0,5 до 0,86. Для менее защищенных целей вероятность становится почти стопроцентной. На этом основании делается вывод о том, что США получили возможность уничтожить все российские шахтные установки с расходом 272 из имеющихся 506 таких блоков. И остаются еще 334 мощностью по 455 килотонн, которые могут быть использованы для поражения заглубленных в скальные породы стратегических объектов или разрушения городов России.

Отмечая имеющиеся в России проблемы с системой ПРН, которая после распада СССР не обеспечивает необходимую глубину и надежность контроля ракетных пусков по всем стратегически опасным направлениям, американцы констатируют: ситуация крайне опасная. Располагая возможностью успешного контрсилового удара, горячие головы в США могут решиться на превентивную ядерную бомбежку.

Стоит вспомнить принятие на вооружение тактической авиации США и НАТО высокоточной ядерной бомбы B61-12. По оценкам специалистов, ее вероятное отклонение от точки прицеливания не должно превышать показателей обычного ВТО. Оборудованием для применения этих бомб оснащаются истребители F-16 и Tornado ВВС Бельгии, Нидерландов, Турции, Германии, Италии. Апгрейд самолетов предполагается завершить к 2018 году. Таким же оборудованием оснащаются все поступающие на вооружение перспективные истребители F-35.

Для ударов по площадям точность не нужна, значит, и тактическая авиация годится при нанесении контрсилового удара. С аэродромов Прибалтики и Норвегии она способна поразить высокозащищенные объекты инфраструктуры российских СЯС на значительной площади европейской части нашей страны, в том числе базы наших субмарин с МБР на борту.

Следует учесть, что под видом ПРО ТВД у границ РФ размещаются УВП Mk-41, позволяющие использовать «Томагавки» в ядерном оснащении. Ракета дальностью стрельбы более трех тысяч километров с высокой точностью поражает хорошо защищенные цели на всей европейской части России. Но дело не только в этих УВП. Общая емкость морских носителей КР «Томагавк» в ядерном оснащении в ВМС США – несколько тысяч. Так что вполне реально нанесение ядерных высокоточных ударов по всей территории РФ. При этом надо помнить, что в радиолокационном поле системы ПВО России на малых и предельно малых высотах имеются огромные бреши, ничем не прикрытые, особенно на северном стратегическом направлении (спасибо «реформаторам» 90-х и 2000-х). Имеющимися 15 самолетами ДРЛОиУ А-50 эти дыры на всем протяжении наших границ не заткнешь. Так что скрытный удар ядерными «Томагавками» реален.

С оглядкой на Кракатау

Мир продолжает жить представлением, будто в ядерной войне победителей не будет. Отдельные «специалисты» договариваются до того, что нам достаточно взорвать арсеналы на своей территории – супостату все равно мало не покажется. Но теория ядерной зимы разрабатывалась в середине – конце 80-х годов прошлого века, когда СЯС СССР и США были несопоставимо мощнее, чем сегодня. Возникает вопрос: применима ли она сейчас? Для ответа оценим, каким ядерным потенциалом обладали сверхдержавы тогда, и сравним с современным состоянием.

В СССР было развернуто 6600 ББ на баллистических ракетах наземного базирования, около 2700 – на ракетах морского базирования и порядка 700 ядерных боеголовок – в стратегической авиации. Итого – 10 тысяч. С учетом различных видов тактических ядерных вооружений к 1989 году СССР располагал примерно 30 тысячами ЯБЧ. Американский арсенал, достигнув пика 32 тысячи в 1960-м, к 1989 году сократился примерно до 22 200 ЯБЧ.

Анализ СЯС свидетельствует, что в СССР на стратегических ядерных носителях размещались в основном боеголовки мегатонного или близкого класса. В США калибр был меньше – в среднем 500 килотонн. Тактические ядерные боеприпасы обеих стран насчитывали в эквиваленте от 20–30 до 100–150 килотонн.

Суммарный ядерный потенциал США составлял около 20 тысяч мегатонн. Советский на тот момент был существенно больше – порядка 35 тысяч мегатонн. Применительно к арсеналам сверхдержав и была разработана модель, которая привела к выводу, что следствием полномасштабной ядерной войны будет длительная зима, вызванная чудовищными взрывами и пожарами, сопровождающимися таким задымлением, что атмосфера утратит прозрачность и солнечные лучи долгое время не будут достигать поверхности Земли. Это приведет к резкому и длительному охлаждению планеты, гибели большей части живых организмов. Ситуация усугубится гигантскими зонами радиоактивного заражения.

Значительные арсеналы позволяли при планировании ядерного нападения выделять достаточные для поражения назначенных целей ресурсы. А относительно невысокая точность большинства систем той поры предполагала достаточно большое количество единиц ЯО для поражения объектов. Так что в корректности вывода о неизбежности наступления ядерной зимы сомнений не возникало. Учитывались исторические примеры вулканической активности. Так, извержение Кракатау мощностью примерно в 150–200 мегатонн тротилового эквивалента привело к некоторому снижению средней температуры на планете, ощущавшемуся около года.

Сегодня ситуация существенно изменилась. США располагают всего 1367 боеголовками, развернутыми на стратегических носителях. Общий ядерный арсенал страны оценивается немногим более пяти тысяч ЯБЧ. На стратегических носителях по преимуществу боеголовки среднего калибра – 100–455 килотонн. Россия располагает примерно 1800 ЯБЧ на 508 стратегических носителях и двумя тысячами единиц ТЯО. В отличие от СССР арсенал РФ представлен боеголовками малого и среднего калибра. Суммарный ядерный потенциал оценочно таков: у России – около 700, у США – 900 мегатонн. И это уже заставляет усомниться в возможности ядерной зимы. Если бы взорвались четыре Кракатау, мощность выброса соответствовала бы ядерному арсеналу России. И что, на планете наступила бы вулканическая зима? Ответ ясен: нет. Было бы серьезное похолодание, которое продержалось бы два-три года и только! В открытых источниках уже прозвучали оценки: при взрыве в отдельном регионе ядерных зарядов общей мощностью до 300 мегатонн следует ожидать лишь ядерной осени, сопровождающейся снижением температуры на один-два градуса.

Заметим, что решившись на контрсиловой превентивный удар по России с применением упомянутых 272 боеголовок 100-килотонного калибра с ракетных субмарин и 200–300 ЯБЧ стратегической и тактической авиации, КР «Томагавк» с морских носителей, США имеют основания рассчитывать на успех. Тем более что одновременно может быть применено дальнобойное высокоточное оружие в обычном оснащении. В итоге до 90 процентов российского ядерного потенциала уничтожается до старта. А суммарная мощность ядерных взрывов составит около 50–60 мегатонн – всего-то половина от выброса Кракатау или одна «Кузькина мать», легендарная советская бомба. Совершенно очевидно: ни о какой ядерной зиме или даже осени речи нет.

Конечно, даже в этом случае до 10 процентов российского ядерного потенциала стартует и дойдет до США, а это около 200 боеголовок. Погибнут миллионы американцев, будет разгромлена экономика страны. Но цель данной статьи не оценка наших возможностей ответного ядерного удара по США, а намерение разобраться, реальна ли сегодня, при нынешнем состоянии арсеналов, ядерная зима. Суммарный потенциал 200 российских боеголовок не превысит 20–30 мегатонн, что тем более не вызовет ядерной зимы, особенно если учесть, что они взорвутся далеко от места падения американских.

Это означает, что ядерная война перешла из иррациональной в область рационального выбора. Начав ее, США или Россия могут и выиграть, то есть уничтожить противника, сохранив себя. Если учесть реальное положение с состоянием сил стратегического сдерживания – как СЯС, так и других компонент – систем ПРН и ПРО в России и США, а также глобальные цели российской и американской элит, можно уверенно предполагать, что Штаты находятся намного в более выгодном положении, чем наша страна. И в определенных условиях способны решиться на превентивную ядерную войну.

Гибель миллионов американцев, потеря экономического потенциала будут перенесены относительно легко. Это умеренная плата за мировое господство, которое обретут заокеанская или транснациональная элиты, уничтожив Россию и получив инструмент ядерного шантажа – оставшийся потенциал США вкупе с арсеналами Великобритании, Израиля и, вероятно, Франции намного превосходит возможности Китая.

Мегатонны асимметрии

Глубокое сокращение арсеналов России и США фактически устраняет риск гибели цивилизации при атомном ударе, но сделало ядерную войну рациональным инструментом политики. Ситуация особенно опасна потому, что господствующие круги транснациональных элит ищут способы и возможности радикального сокращения численности населения Земли и не скрывают этого. Для них простые люди – русские, европейцы, китайцы, американцы и прочие – биомасса, загрязняющая планету, от которой надо избавиться, оставив минимум для обслуживания элитариев. Поэтому пойти на ядерную войну эти силы могут вполне, если она сулит им мировое господство да еще и сокращение численности населения.

В этом контексте неоднократные заявления 45-го американского президента о решимости нарастить ядерный потенциал, о невыгодности СНВ-3 и массированная информационно-политическая кампания, направленная на обоснование выхода из Договора по РСМД, свидетельствуют, что ядерную войну американская элита рассматривает как вполне рациональный способ достижения глобальных целей.

Сегодня наша страна не может конкурировать с США в ядерной гонке количественно, Россия не СССР. Нам надо искать асимметричный, как принято говорить, ответ. Его суть, на мой взгляд, в том, чтобы снова перевести ядерную войну в область иррационального, когда ее ведение станет абсолютно бессмысленным при любых условиях. Сделать это можно, опираясь на главное превосходство России в области ядерного оружия: только наша страна располагает технологиями создания ядерных боеприпасов особо крупного калибра – более 100 мегатонн тротилового эквивалента. Еще в 1961 году мы имели такую «погремушку» (58-мегатонную), вполне пригодную для боевого применения. Создание 40–50 подобных боеприпасов в качестве боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед гарантирует доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (Йеллоустонский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья США) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Они гарантированно уничтожат США как государство и практически всю транснациональную элиту. То есть масштабная ядерная война опять станет иррациональной, шансы ее возникновения сведутся к нулю.

Конечно, царь-бомбы не панацея. Для элитариев ограниченные ядерные удары против стран, которые не могут им адекватно ответить, вполне приемлемы. Однако масштабная ядерная угроза от России и мира будет отведена.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук