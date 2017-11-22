/Поглед.инфо/ „Подвизите на героите” няма да бъдат забравени. Много скоро те ще съжаляват за това. Особено онези, които са се опетнили с военни престъпления.

Киберполицията на Украйна призна факта с хакерския взлом на данни от компютрите на Украинската държавна служба на военните ветерани и участници в т.нар. антитерористични операции. А те са "Героите на АТО". Освен това призна, че досиетата на "атошниците" вече са качени в интернет и се предлагат за продан на всички заинтересовани лица. И такива хора, може да бъдетете сигурни, има!

Спецификата на войната в Донбас е такива, че е много трудно да се опази анонимност. Войниците "от другата страна" не са безлична маса, а съвсем конкретни хора с имена, фамилии и адреси. И, разбира се – списъци на всичките им грехове. Разузнаването на Луганската народно-демократична република отдавна и внимателно следи всички, които са въвлечени в престъпления срещу жителите на Донбас. Ами обстрела на Донецк? Известни са номерата на артилерийските части, участващи в обстрела, фамилните имена на командирите на батареите. И имената на онези, които написаха "приветики" върху снарядите също няма да бъдат забравени...

(рус.ез.)

Никто не забыт: Досье на триста тысяч попало в Сеть

"Подвиги" "героев" не будут забыты. И очень скоро они станут очень об этом жалеть. Особенно те, кто запятнал себя военными преступлениями.

«Товарищ, верь, пройдёт она — так называемая гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена!» — кто не знает этого ироничного стишка! И можно с полной уверенностью сказать, кто сейчас чаще всего его поминает – те, чьи данные были похищены хакерами из компьютеров Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции. «Херои АТО».

В киберполиции Украины факт взлома признали. Более того, признали, что досье на «атошников» уже выложены хакерами в интернет и предлагаются для покупки всем заинтересованным лицам. А такие лица, можно быть уверенными, найдутся!

Особенности войны в Донбассе таковы, что анонимность в ней сохранить очень непросто. Солдаты «с той стороны» — уже не безликая масса, а вполне конкретные люди с именами, фамилиями и адресами. И, разумеется, списком всех грехов. Разведка ЛДНР давно и кропотливо ведёт отслеживание всех, кто причастен к каждому преступлению против народа Донбасса. Обстрел Донецка? Известны номера артиллерийских частей, в нём участвующих, фамилии командиров батарей, вплоть до данных всех номеров расчётов. И имена тех, кто азартно писал на снарядах «приветики», тоже не забудутся.

И вот теперь все эти данные обретают конкретную привязку к более полным данным, добытым хакерами. Какие из этого последуют конкретные выводы? Возможно, следующие. Во-первых, всех этих людей могут перестать пускать в Россию – на заработки, к родственникам и по прочим уважительным и неуважительным причинам. Почему «всех»? А потому, что пока рано говорить о том, кто конкретно из них участвовал в военных преступлениях, а кто – нет. Поэтому на неопределённое время, до выяснения обстоятельств, запретить въезд стоит всем. Это не месть, нет – просто было бы беспечным безумием пускать на территорию России тех, кто считает её «страной-агрессором», азартно палил в тех, кого привык считать «российско-террористическими войсками» и так далее. Зачем нам пускать к себе как минимум психов, как максимум – врагов и потенциальных террористов? А преступники они или нет – потом разберёмся. После войны. И разбираться будем долго, отталкиваясь от презумпции виновности, пусть оправдываются сами.

Во-вторых, можно сделать чуть иначе: пускать по «системе ниппель» — на въезд. А там – арест и суд. Пускай привет передадут прочим украинским карателям типа Клыха, Карпюка и остальным.

В-третьих, эти списки надо передать в Европу – в широком смысле: и в суды, и в европейские погранслужбы. В суды – чтобы начали разбирательства по самым одиозным и засвеченным карателям (а это выясняется путем сравнения номера военной части с её боевым путём - кто там грабил Широкино, Пески, Лисичанск? Кто обстреливал Донецкую фильтровальную станцию?). И не стоит думать, что это пустая трата времени: в Европе давно уже сменилось благодушное отношение к украинским отморозкам на постепенное «закручивание гаек».

Недавно банда правосеков «С14» была официально внесена в список террористических организаций. Дойдёт время и до прочих «Азовов» и «Misanthropic Division». Поэтому список возможных военных преступников будет нелишним, очень нелишним.

Да даже и без официального осуждения: в Европе ведь не дураки сидят – понимают, насколько повальна среди «атошников» проблема посттравматического синдрома, «сорванной башни» и неконтролируемой агрессии. Думаете, в Польше или Венгрии нужны такие «орлы» — которые уже настроились считать их страны следующими противниками после России? Вот, списочек есть, формируйте базу данных для погранцов – неформальную, но беспощадную.

Наконец, в-четвёртых, этот список будет бесконечно интересен народу Донбасса. Война рано или поздно закончится, и вот тогда придёт время взглянуть в глаза всем тем, кто запятнал себя на этой войне убийствами мирного населения и другими военными преступлениями. Опять же: исходя из презумпции виновности – докажи, дорогой друг, что ты такого-то числа, будучи в расчёте такого-то орудия, не пушку наводил, а пьяным лежал!

И, как постскриптум, в-пятых, как это ни странно, народу Украины поимённое знание «хероев» будет также очень интересно: кого не брать на работу, кому не сдавать квартиру, кому не давать кредит. А то эти «атошники» на работе будут скандалить и «синячить», квартиру испоганят, а то и отожмут, кредит – не вернут. Их моральный облик давным-давно всем известен, не хватало только деанонимизации.

Одним словом, подвиги «героев» не будут забыты. И очень скоро они станут очень об этом жалеть.

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