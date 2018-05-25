/Поглед.инфо/ Официалният представител на Държавния департамент на САЩ Хедър Науърт заяви вчера за изключително високата степен на насилие, което се наблюдава в югоизточната част на Украйна, като призова Москва да "прекрати агресията".

Тази призив обаче трудно може да се разглежда като логичен, тъй като, най-вероятно американците стоят зад новото избухване на конфликти в Незалежная.

Веднага трябва да се отбележи, че в навечерието на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Русия, САЩ и техните украински марионетки насочват отново цялото си внимание към Донбас. Необоснована критика, обвинения в агресия, провокации – Вашингтон винаги е основата на подобни подстрекателства.

В навечерието на шампионата по футбол,медиите излъчиха информации, че само през последната седмица са регистрирани 7,700 нарушения на прекратяването на огъня. Представителите на ОССЕ са принудени да признаят факта на несъблюдаване на споразуменията от Минск.

(рус.ез.)

Предчемпионатовские провокации: Вашингтон саботирует Киев

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт накануне заявила о крайне высоком уровне насилия на юго-востоке Украины, призвав Москву «прекратить агрессию». Однако этот призыв вряд ли и можно расценивать, как логичный, так как, вероятно, именно американцы стоят за новым витком конфликта в Незалежной.



Следует сразу отметить, что в преддверии Чемпионата мира по футболу в России США и их украинским марионеткам было бы выгодно уделить все свое внимание Донбассу. Необоснованная критика, обвинения в агрессии, провокации – на подобные подстрекательства всегда шел Вашингтон.



Накануне в СМИ появилась информация о том, что только за минувшую неделю было зафиксировано 7,7 тысяч нарушений режима прекращения огня. Именно представители ОБСЕ вынуждены признавать факт несоблюдения договоренностей.



В МИД РФ по этому поводу заручились «жестко ставить вопрос о резком обострении» в международной организации. В свою очередь, одной из тем встречи президентов России и Франции на саммите ПМЭФ-2018 станет Украина.



Примечательно, что в то время как Москва прикладывает все усилия, стараясь урегулировать украинский конфликт, США наоборот, подстрекают официальный Киев к активным военным действиям. Не так давно в ВСУ поступили партии американского противотанкового комплекса «Джавелин», о чем хвастался сам Порошенко.



Сегодня украинский президент не исключил, что оружие США будет использовано в военных действиях в Донбассе.



«Конечно, эта сугубо оборонительное оружие, которое США предоставили Украине в результате работы наших дипломатов, правительства, министра обороны и вашего покорного слуги, это оружие будет использоваться только в случае полномасштабного наступления со стороны боевиков, подконтрольных Российской Федерации, и не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе. Она станет дополнительным фактором, которая будет сдерживать российскую агрессию»,— заявил Петр Порошенко.



Впрочем, учитывая тот факт, что украинскими политиками управляют словно марионетками, а президент государства регулярно врет с трибун, вполне обоснованно предположить: сказанные Порошенко вещи – блеф. Завтра же он может придумать, как «зеленые человечки» добрались до здания Верховной рады и использовать летальное оружие.



Официальный Киев может использовать случай, подобный произошедшему не так давно, когда ДНР сорвала планы ВСУ занять Горловку. Примечательно, что уже на тот момент украинцы получили комплекты американского вооружения и в рядах вооруженных сил могли были быть инструкторы США.



«В районе Гольмовского враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет. В районе Чигарей украинские силовики вывезли 13 двухсотых (погибших. — Прим. ред.) и более 20 раненых», — заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



В общем, в ближайшее время стоит ждать особого внимания к украинскому конфликту. США, очевидно, захотят в очередной раз выставить Москву агрессором, и с помощью своих украинских марионеток будут обострять ситуацию в ДНР и ЛНР. Впрочем, российские власти готовы к подобной «атаке». На высшем международном уровне будут приняты решения, осуждающие произвол на юго-востоке Украины.

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