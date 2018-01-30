/Поглед.инфо/ Няма майтап, драги читателю, Пушкин и Булгаков са плагиати! Това твърди „известният” украински „писател” Юрий Винничук. Според него творчеството на най-великия руски поет Александър Пушкин представлявало "обикновен епигон на френската поезия"; много от класическите стихотворения на Пушкин, в това число и писмото на Татяна, например, били "преработени френски стихове".

А много от литературни теми на Булгаков били взети назаем от произведения на европейски писатели като Пиер Maк-Орлан, Александър Дюма, Марк Твен и Густав Майринк...

(рус.ез.)

Украинский писатель обвинил в плагиате русских классиков – Пушкина и Булгакова

Писатель Юрий Винничук обвинил в плагиате классиков русской литературы – Александра Пушкина и Михаила Булгакова. Украинский писатель Юрий Винничук заявил, что признанные мировой общественностью произведения классиков русской литературы, Михаила Булгакова и Александра Пушкина, – это плагиат, сообщает издание «Лента.Ру» со ссылкой на материал Винничука, выложенный в его блоге на портале «Збруч».

Украинский писатель аргументировал свою позицию тем, что, к примеру, многие литературные ходы и сюжеты Булгаков как будто бы позаимствовал из таких европейских произведений, как «Ночная Маргарита» Пьера Мак-Орлана, «Жозеф Бальзамо» Александра Дюма, «Таинственный незнакомец» Марка Твена и «Ангел западного окна» Густава Майринка.

В «подражании» Винничук обвинил и гиганта русской литературы, «наше все», Александра Пушкина, заявив, что работы величайшего русского поэта представляют собой творчество якобы «обычного эпигона французской поэзии». По его словам, «немало классических стихотворений Пушкина, в том числе, «Письмо Татьяны» — это перепевы с французского».

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