/Поглед.инфо/ Знаменитият баща на мафията Ал Капоне влиза в затвора не заради кървави дела, а за укриване на данъци. Данъците в САЩ са свещена крава като шериатът сред ортодоксалните мюсюлмани. Да се отървеш в обвиненията за укриване на данъци е в пъти по-сложно, отколкото от обвиненията за убийство или измяна.

Абревиатурата IRS (The Internal Revenue Service) има в САЩ примерно същата слава като ЧК в Русия, американците започват да ги плашат с тази абревиатура, значително по-рано и масирано, отколкото с мексиканските нелегални мигранти и „руската заплаха“.

Леона Хелмсли е брокер-продажби на недвижимо имущество (състояние осем милиарда), позволила си изказване, мигновено станало крилато: „Ние не плащаме данъци, единствено малките хора плащат данъци“ (We don’t pay taxes. Only the little people pay taxes). За казаното Хелмсли е пратена в затвора, а също така подложена на пълна ревизия от IRS.

Данъчната служба на САЩ е глобално и ежедневно понятие. Ако сте гражданин на САЩ, то вие сте задължени да подавате декларацията и да обявявате всички доходи по целия свят, независимо от това къде живеете. Подозрението за неизплащането на данъците може да превърне вчерашния любимец на публиката в тотален изгнаник, от който странят приятели и роднини, закриват сметките в банките, поръчителите и доставчиците късат договорите си.

Данъчната служба има право да взима данъци в течение на десетки години, след като те е трябвало да бъдат платени. При това не е важно дали тези пари са платени лично или през бизнеса: член 6502 от данъчното законодателство, установяващо това право, се разпространява върху всички. С какво заплашва нарушението? От вас могат да отнемат на практика всичко, което имате: да ви вземат парите от банковите сметки, заплатата, автомобила и дори дома, в който живеете. Освен това данъчните задължения не прощават и в случай на банкрут.

Но и това не е всичко. Всеки ден няколко десетки жители на САЩ се отправят към затвора за данъчни престъпления и измама на едно от най-могъщите ведомства на страната - IRS (Internal Revenue Services). Неплатилите не са спасени нито от възрастта си, нито от социалния статут, нито от размера на сумата, скрита от данъчната служба.

Жителят на Масачузетс Саймън Ъргъл, излежал година за неизплащане на 30 хил. долара, нарича укриването на данъци „най-глупавото престъпление в историята на американското законодателство“.

„Не бих съветвал да се занимавате с данъчни афери. Поварявайте, алчността струва твърде много. Икономисването на 30 хиляди ми струваха, в крайна сметка, половин милион долара. Това е добър пример за всички“, пише той в блога си в интернет.

А сега си представете каква бомба е включила часовниковия си механизъм в лагера на Демократическата партия на САЩ, когато Путин след срещата с Тръмп съобщи, че „група лица, делови партньори на г-н Браудер по незаконен образ са спечелили в Русия повече от милиард и половина долара, не платили данъци нито в Русия, нито в САЩ, но превели въпросните страни в САЩ: 400 милиона долара са изпратени до избирателната кампания на госпожа Хилари Клинтън…“

Коментарът на това съобщение може да бъде много кратката фраза: „Спокойно, Козлодоев, всички влизат в затвора“ или още по-кратката „Бягай, Хилари, бягай…“

Превод: Поглед.инфо

