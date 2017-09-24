/Поглед.инфо/ Заради многобройните провокации в страната и политическите събития навън, не съвсем незабелязано се появи статия в едно от водещите американски списания "The American Interest" на бившия гуру на нашия либерално-икономически кръг от петата колона, някога считан за светило на руската икономическа наука, отскоро звезда на телевизионно предаване, завеждащият катедра Владислав Иноземцев, в която той предлага на САЩ да купят Русия за 2 трилиона долара.

Започвайки с баналното - "Русия е в криза, крадливият режим на Путин е на път да падне", по-нататък гражданинът Иноземцев преминава към по-сериозния въпрос - изчисляването на стойността на нашия елит.

"И така, колко ще струва Русия? Задавайки този въпрос, нямам предвид стойността на неговите хора, територии и природни ресурси, но размерът на активите, които управляващата класа счита за свой имот. Отговорът е прост: стойността на всички руски компании, чиито акции се търгуват на Московската фондова борса, се оценява на 33,6 трилиона рубли (по данни от 01 август 2017 г.), Или 559 милиарда долара, което е почти колкото Alphabet или Microsoft. Разбира се, има и частни активи, както и доходите, получени от държавни унитарни корпорации, но дори и да се удвои гореспоменатия сума, получаваме общо 1,1-1,2 трилиона долара. В същото време, трябва да се вземе предвид и размерът на активите, принадлежащи на "истински" чуждестранни инвеститори (т.е. офшорни компании, които не принадлежат на руснаците) и бизнесмените, които не искат да продават своите дружества при никакви обстоятелства. Така че нека да се спрем на сумата от 1 трилион долара.

/рус.ез./

С 2008 года стоимость этих активов в долларах упала почти на две трети: 19 мая 2008 года, когда рубль был еще сильным, общая сумма акционерного капитала российских публичных корпораций составляла 1,52 триллиона долларов. Я бы еще добавил, что до настоящего момента активы, контролируемые элитой, имели положительную прибыльность в размере 10-12% их рыночной стоимости — или примерно 65-85 миллиардов долларов ежегодно. По какой-то причине эта цифра совпадает с объемами оттока чистого капитала (по данным Банка России, с 2008 по 2016 год объемы оттока капитала в общей сложности составили 644,7 миллиарда долларов). Это значит, что владельцы компаний стараются извлечь максимальную прибыль из России. Угадайте, что произойдет, если всем этим людям предложить «справедливую» цену за их собственность — к примеру, 2 триллиона долларов, что в 30 раз превышает их чистый ежегодный доход?», — пишет бывший член научного совета Российского совета по международным делам при экс- президенте Медведеве.

Интересны в этих подсчетах даже не столько суммы активов нашего олигархата и госкорпораций, сколько то, что расчеты Иноземцева не сильно отличаются от расчетов Госдепа и ЦРУ, которые они вписали в закон о санкциях, дав нашим олигархам 180 дней на предательство Родины. «Стоит отметить, что специально были включены оффшоры, где по данным Национального бюро экономических исследований США хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей», — рассказывало наше агентство еще 4 сентября. Единственное новаторство в предложении нашего оппозиционера состоит в том, что у Абрамовичей и Фридманов нужно не отбирать «нажитое непосильным трудом», а дать им еще в два раза больше. Более того, «выдающийся экономист», бывший председатель правления коммерческого банка «Московско-Парижский банк», а ныне признанный банкротом и задолжавший «всего-то» 598,6 млн.руб. Иноземцев не просто подсчитал по сколько обойдутся США олигархи и чиновники, но и попытался объяснить почему выгодно их именно покупать.

«Но насколько большая сумма — 2 триллиона долларов? Это меньше половины той суммы (4,79 триллиона долларов), которую США уже потратили на бессмысленную войну в Ираке. Это примерно два военных бюджета США (в 2017/2018 финансовом году военный бюджет США составит 824,7 миллиарда долларов). Можно еще вспомнить, что баланс Федерального резерва увеличился на 1,45 триллиона долларов всего за два месяца 2008 года, когда правительство решило спасти крупные американские банки. Неужели это настолько большая сумма? Не думаю. Более того, 2 триллиона — это десятая часть федерального долга США или та сумма, на которую этот долг увеличивается каждые два года. Ее вряд ли можно назвать высокой ценой за устранение величайшей экзистенциальной угрозы, нависшей над США.

Нам не стоит думать об этих 2 триллионах долларов как о деньгах, которые нужно потратить и забыть. Покупка России станет лучшей инвестицией, которую американское правительство когда-либо делало. Стоимость российских компаний серьезно занижена и составляет лишь небольшую часть стоимости их американских аналогов. Если в России когда-нибудь появится более ответственное руководство и более прозрачная судебная система — другими словами, если Россия однажды станет более «нормальной» страной — эти активы вырастут в цене как минимум в пять раз. В 2008 году Министерство финансов США приобрело контрольный пакет акций страховой компании AIG за 40 миллиардов долларов, а затем продало его в конце 2012 года, получив прибыль в 23 миллиарда долларов. Но в случае с Россией прибыль может оказаться гораздо выше», — подсчитал Иноземцев.

Объяснил он и кому это будет выгодно, помимо США. «Большинство проблем России объясняется тем, что ее руководство долгое время старалось обогатиться, притворяясь современной, следующей букве закона политической элитой. Единственная сложность, с которой Россия сталкивается сегодня, — это отсутствие у элиты возможности легализовать свое богатство в глобализованном мире. Только это и ничто другое заставляет Россию враждебно относиться к западному миру. Если Запад сможет изобрести инструмент, который решит эту проблему, он сможет заручиться поддержкой России и ее народа — народа, в сущности, европейского — получив ключевое преимущество в нашем беспокойном мире. Кто-то может сказать, что этот проект слишком нереалистичен, потому что в нем должны соединиться политика и бизнес. Я могу с этим согласиться, однако, возможно, нам все же стоит попытаться его реализовать, поскольку политика и бизнес уже тесно переплелись в фигуре человека, который сейчас занимает пост главы Белого дома», — подвел он итог.

Собственно, от лица кого говорит заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью на факультете государственного управления МГУ им. Ломоносова, деканом которого является видный деятель "Единой России", председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, господин Иноземцев понятно. В самом деле, не Фридману же, который потратил сразу 3 миллиарда долларов на финансирование системы здравоохранения США, писать статьи и публиковать подобное. Тут нужен с одной стороны очень рукопожатный на западе экономист, хоть как-то приближенный к власти, а с другой достаточный фрик у себя дома, про которого действует поговорка «на дурака не обижаются». И писал он в американское издание с говорящим названием «Американский интерес», которое возглавляет главный идеолог глобалистов Френсис Фукуяма точно не для российского читателя — здесь ему было достаточно явиться на любой наш ведущий центральный канал. Писал он именно для американского читателя и американских политиков с главным посылом — господа, не надо ничего изымать, давайте поторгуемся. Вот мы предлагаем вам Россию за 2 триллиона, а за сколько готовы взять вы?

Правда, непонятно зачем оно нужно американцам. На соседней Украине, где еще до сих пор остается бизнес у «многих уважаемых людей» им платить ничего не нужно было. Хватило и того, что кому-то пообещали власть и большую кормушку, кого-то элементарно припугнули, что деньги могут исчезнуть, а кого-то, вроде Ахметова, просто списали. С какого перепуга им нужно менять успешную тактику и оплачивать разных Иноземцевых с Дерипасками, просто непонятно.

Впрочем, как бы там не выпрыгивали господа финансисты из штанов, их времена прошли и у власти другие люди, для которых страна определяется далеко не в долларовом эквиваленте. Примечательно, что как раз вчера Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с представителями российский деловых кругов и объединений, сообщили в пресс-службе Кремля. «Среди приглашенных в Кремль - более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций», - говорится в сообщении пресс-службы. Совокупное состояние собравшихся — более $225,95 млрд., а если считать по системе Иноземцева, то аккурат в районе 700 млрд. И вот что интересно — Путин рассадил собравшихся не по количеству денег или приближенности к правительству или Администрации президента, а исключительно по алфавиту. И обсуждали они«процессы, которые происходят в РФ, и международная обстановка». Собрал ли Владимир Владимирович наших богачей, дабы напомнить, что времени выводить деньги из оффшоров все меньше или какую еще «полезную» беседу с ними провел, точно не известно, но то, что Кремль понимает важность «держать руку на пульсе» у этих товарищей — немалый плюс.

Стоит отметить в этой истории и еще один аспект — практически все наши «выдающиеся либеральные экономисты» как только лишаются власти, то моментально становятся ее врагами и идейными предателями. Премьер-министр Касьянов, министр экономики Кудрин и Улюкаев, советник Иноземцев и далее по списку. И самое плохое тут, что они же готовят в ВУЗах вроде ВШЭ -- целую толпу себе подобных, которые потом приходят во власть, вылетают оттуда и далее по новому кругу. Не пора бы этот круг разорвать?

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