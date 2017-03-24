/Поглед.инфо/ Поведението на лица от най-близкия кръг на Доналд Тръмп отново предизвика международен скандал. Този път се отличиха държавният секретар Рекс Тилърсън и неговия екип. Скандалът избухна по повод на факта, че срещата на върха на НАТО по проблемите на външната политика, която ще се проведе през април, този път може да мине без участието на държавния секретар на САЩ, който по традиция играе ключова роля на тези срещи.

Според пресслужбата на Държавния департамент, държавният секретар ще бъде твърде зает, за да участва в тази забавна дружеска среща, на която различните източноевропейски лимитрофище искат пари и оръжие и още – Вашингтон да ги защитаваот злия Путин. Американските журналисти и експерти са в дълбок шок и в още по-дълбока печал. Администрацията наТръмп убедително показва, че за нея НАТО по-скоро е бреме, отколкото любимо дете.

Формално, секретариатът на Държавния департамент обяснява отказът с обстоятелството, че графикът на Рекс Тилърсън е запълнен със срещи с Путин и Си Цзинпин и ако външните министри на 27-те страни-членки на НАТО искат да разговарят с него, нека дойдат в друго подходящо време. На дипломатическо равнище такива действия се приемат за сериозна обида, или поне като знак на дълбоко неуважение.

(рус.ез.)

Путин и Си важнее для Трампа, чем все страны НАТО

Поведение ближайших сторонников Дональда Трампа в очередной раз спровоцировало международный скандал. На этот раз отличился госсекретарь Рекс Тиллерсон и его команда. Они серьёзно обидели европейские страны НАТО, которые снова начали опасаться, что их бросят и оставят на съедение русскому медведю.



Скандал разразился из-за того, что специальный саммит НАТО по внешней политике, который должен пройти в апреле, на этот раз может пройти без участия госсекретаря США, который традиционно играет на таких встречах ключевую роль. Такое мероприятие проводится каждый год и нужно оно для координации внешней политики стран-участниц североатлантического альянса и поэтому присутствие руководителей дипломатических ведомств считается обязательным. А на этот раз получается, что Тиллерсон ничего и ни с кем обсуждать и координировать не собирается. По официальной версии Госдепа, госсекретарь будет слишком занят для того чтобы участвовать в этом веселом междусобойчике, в рамках которого различные восточноевропейские лимитрофы будут традиционно требовать денег, оружия и еще чтобы Вашингтон защитил их нежные выборы от злого Путина. Американские журналисты и эксперты находятся в глубоком шоке и не менее глубокой печали. Администрация Трампа всеми силами показывает, что НАТО для нее — это скорее обуза, чем любимое детище.



Например, конгрессмен Элиот Энгель считает, что «Администрация Дональда Трампа допускает серьезную ошибку, которая подорвет доверие к главному американскому альянсу и усилит беспокойство, что эта администрация просто подлизывается к Владимиру Путину».



Есть несколько версий по поводу того, чем же будет занят Тиллерсон. По одной из версий он будет ассистировать Дональду Трампу в подготовке его первой встречи с Си Цзинпинем. Тут действительно есть риск, что прибалтийские и восточноевропейские политики просто лопнут от обиды. Получается, что какие-то китайцы важнее для Вашингтона, чем его самые преданные вассалы и миньоны. Вторая версия — еще более обидная и она заключается в том, что Тиллерсон будет занят встречами с российскими официальными лицами. Представитель Госдепа подтвердил американскому каналу NBC, что у госсекретаря на ближайшее время запланировано аж несколько поездок в Россию, но отказался предоставить детали. Мария Захарова на вопрос о приезде Тиллерсона ответила уклончива, отказавшись подтвердить или опровергнуть эту информацию, но по сумме имеющихся данных можно действительно считать очень вероятным, что в ближайшее время госсекретарь США окажется в Москве. Даже сама вероятность того, что глава американской дипломатии пропускает внешнеполитические саммиты НАТО, но находит время для нескольких поездок в Москву, уже расценивается некоторыми американскими политиками чуть ли не как доказательство его измены Родине.



А теперь вишенка на торте. После того как в СМИ разразилась буря негодования по поводу поведения Тиллерсона, Госдеп сделал несколько заявлений, которые выглядят как настоящая издевка над странами ЕС. Я не буду пересказывать дипломатические формулировки, а сразу переведу на нормальный русский. Во-первых, представитель Госдепа уточнил, что если кому-то из европейских дипломатов так срочно нужно что-то обговорить с госсекретарем США, то они могут перехватить его на полях вашингтонского саммита по борьбе с ИГИЛ (структура запрещена в РФ – ред.), и где-нибудь в уголке под лестницей, если Тиллерсон захочет, он с ними и поговорит. Во-вторых, представитель Госдепа подчеркнул, что Тиллерсон предложил несколько дат на которые НАТО может перенести свой саммит, если НАТО нужно чтобы госсекретарь на нем присутствовал. То есть в его ежедневнике график расписан для Путина и Си Цзинпиня, а если 27 министров иностранных дел стран НАТО хотят с ним поговорить, то пусть приходят в другое время. На дипломатическом уровне вот эти все действия являются серьезным оскорблением, ну или как минимум признаками большого неуважения.



Особенно ярко эти все демарши выглядят на фоне свежего заявления Трампа о том, что Германия должна США много-много денег, за то, что США содержат НАТО. Впрочем, аналогичные претензии американский президент высказывал в адрес всех стран североатлантического альянса. Это и объясняет все сложности, которые испытывают европейские политики и дипломаты в отношениях с США. Трамп обещал американскому военно-промышленному лобби очень много денег и это было одним из ключевых аспектов, обеспечивших ему победу на выборах. Его бюджетная программа режет по живому все статьи расходов, включая науку и образования, но увеличивает расходы на покупку продукции оружейных корпораций, но этого даже близко недостаточно для того чтобы удовлетворить аппетиты самого влиятельного американского лобби. Доплатить придется европейским странам. Трамп так решил еще во время избирательной кампании. Требование американского президента — дань в виде 2% от ВВП каждого европейского члена НАТО. На уровне Евросоюза это означает, что Вашингтон хочет получать 330 миллиардов долларов в год отныне и навсегда. Европа даже в свои лучшие времена вряд ли бы потянула такие расходы, а в условиях продолжающегося экономического кризиса — это вообще невозможно.



Но кого это волнует? Явно не Трампа. Это может волновать европейских политиков, которые рискуют навлечь на себя гнев американской администрации. Им всем очень сильно не повезло. К власти в Вашингтоне пришли люди, для которых деньги дороже русофобии, а вот как раз денег у многих европейских стран просто нет. Как говорится «когда нет денег, нет любви». По крайней мере, без европейских денег Трамп и Тиллерсон страны НАТО точно любить уже будут.