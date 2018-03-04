/Поглед.инфо/ Путин поиска от САЩ доказателства за руска намеса в изборите. “Покажете документи“, коментира той хода на разследването за руска “намеса“ в изборите през 2016 г. в САЩ, в публикувания в петък видеоклип. “Трябва да имате хора с юридическо образование, стопроцентово имате!“

Руската страна трябва да се запознае с доказателствата за намеса на руски граждани в президентските избори в САЩ през 2016 г. На базата на тези данни Русия ще вземе самостоятелно решение за вината на тези лица. Това изявление бе направено от руския президент Владимир Путин пък в интервю за американския телевизионен канал NBC, в което коментира обвиненията, повдигнати от специалния прокурор Мюлер срещу тринадесет руски граждани. Руският президент обясни, че е невъзможно да се образува наказателно преследване срещу някого в Русия, ако лицето не е нарушило руските закони. Този факт трябва да е очевиден за всеки в САЩ, който има юридическо образование, увери Путин. Президентът не се съмнява, че в Съединените щати има такива хора.

“С цялото ми уважение към вас лично, с цялото ми уважение към американския Конгрес, трябва да имате хора с юридическо образование, стопроцентово имате“, каза руският лидер на водещия на телевизионния канал. Американските власти трябва да се свържат с Главната прокуратура на Русия, ако искат да има реакция от руска страна на повдигнатите обвинения.

(рус.ез.)

Путин потребовал от США доказательств вмешательства в выборы: «Дайте документы»

«У вас должны быть люди с юридическим образованием, сто процентов должны быть»

Американский телеканал NBC продолжает показывать выдержки из интервью российского президента Владимира Путина. В обнародованном в пятницу ролике российский лидер комментирует ход расследования в США якобы вмешательства России в выборы в 2016 году.

Российская сторона должна ознакомиться с доказательствами вмешательства граждан РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. На основе этих данных Россия самостоятельно вынесет решение о виновности указанных лиц. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, комментируя выдвинутые спецпрокурором Мюллером обвинения в адрес тринадцати граждан РФ.

«Мы не можем ответить, если они не нарушали российских законов. Я должен увидеть, что они совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию», - заявил Путин.

Президент объяснил, что невозможно подвергать уголовному преследованию кого-либо в России, если они не нарушали российских законов. Этот факт должен быть очевиден любому человеку в США, у кого есть юридическое образование, уверен Путин. Президент не сомневается, что такие люди в Соединенных Штатах есть.

«При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с юридическим образованием, сто процентов должны быть», - указал ведущей телеканала российский лидер. Американским властям необходимо обратиться в Генеральную прокуратуру России, если они хотят увидеть реакцию на выдвинутые обвинения.

«Необходим официальный запрос в Генпрокуратуру РФ. Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в Конгрессе США», - заявил глава государства.

Возглавляемая спецпрокурором США Робертом Мюллером комиссия обвинила 13 российских граждан по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. По словам Мюллера, эти люди вели информационную войну в интернете с целью повлиять на результаты голосования. Граждане РФ якобы пытались помочь Дональду Трампу одержать победу, но никому из сотрудников предвыборного штаба действующего президента США обвинений предъявлено не было. В Кремле назвали выводы комиссии абсолютно безосновательными.

Днем ранее телеканал показал часть интервью с Путиным, в котором президент РФ рассказал о причинах, спровоцировавших новую гонку вооружений между США и Россией.

«С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками - они занимаются пропагандой. Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО», - заявил Владимир Путин.

При этом глава российского государства призвал Вашингтон вместе бороться с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга.

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