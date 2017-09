/Поглед.инфо/ Американците вярват, че Владимир Путин може във всеки момент да унищожи тяхната страна и континент.

Процесът на обожествяване (или демонизация) и приписването на неземни способности на Владимир Путин на Запад достигна необикновени висоти. Путин е единственият човек на Земята, когото ненавиждат до умопомрачение и едновременно обожават. При това и едните и другите са склонни да въвеждат своето отношение към нашия лидер в ирационалната сфера, приписвайки му свръхестествени способности и възможности, независимо от знака, с който хората го възприемат (плюс или минус – бел.пр.). Всяко изказване на Путин веднага се разпространява във вид на многобройни цитати, хиляди специалисти анализират всеки негов жест, поглед, постъпка и даже усмивка, която по своята загадъчност вече надмина усмивката на Джокондата.

Трябва да се отбележи, че нивото на конспирология в западното общество е на няколко порядъка по-високо от руското. В което и да е СМИ (средство за масова информация), на който и да е форум и сайт можем да срещнем множество публикации – от НЛО, рептилоидите и ефекта на Мандела до теорията за плоската Земя, планетата Нибиру и Апокалипсиса. Особено място в тази еклектика заемат политическите теории и събития, която някога бяха считани за конспирологически. Фактите за тяхното потвърждаване, в частност думите на президента Доналд Тръмп за изкуствения характер на рухването на кулите-близнаци по време на 9/11 и приетите от Конгреса закони, потвърждаващи теорията на Големия Брат предизвикват такъв поток от радост и емоции, който не може и да се присъни на руските конспиролози. Характерно е, че на Запад уважаващият себе си публицист и аналитик не се притеснява да се изказва на конспирологически теми, публикувайки статии, за които в Русия биха го разбили на пух и прах, подлагайки го на всеобщо осмиване и обструкция. Много голям сектор от западната конспирология е посветен на нашия президент Владимир Путин. Неговите следи се търсят във всяко, дори съсем малко значимо събитие и даже в климатичните явления.

***

Във връзка с катастрофалния ураган Харви, който премина над Тексас, хвърляйки в хаос Далас, американските “аналитици” естествено не изпуснаха възможността да свържат това природно явление с Путин и Русия. Известното в тесни кръгове издание Sorcha Faal публикува през август и септември цяла серия статии, в които се твърди, че всички природни катаклизми – от ураганите до земетресенията – са справедливо отмъщение на Путин на Америка за нейните опити по някакъв начин да навредят на Русия.

На основание на аналитичния отчет на Центъра за изследвания на гобализма Global Research под название «The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use» се твърди, че Русия притежава уникално климатично оръжие, екологическо модификационно устройство (ENMOD), способно да предизвиква всякакви климатични явления в която и да е точка на планетата. Това устройство, видите ли било разработено от руската компания Ростех, а възможностите за неговото използване предизвикали горещи спорове между Министъра на отбраната Сергей Шойгу и Председателя на Съвета на Федерациите Валентина Матвиенко. Статията на инфирмационната агенция ТАСС с название “Нова методика за производство на дъжд е разработена от руска високотехнологична фирма” е взета като доказателство за създаването и използването от Ростех на такова климатично оръжие. Твърди се, че тестването именно на тази методика е предизвикало най-мащабния и разрушителен щорм за последните 150 години в Москва, наблюдаван през месец май тази година. След Москва това оръжие е използвано на 29 юни в Берлин и на 9 юли в Париж като предизвиква в тези градове не по-малко значителни разрушения. Устройствата уж са се намирали на борда на самолетите на “Аерофлот”, изпълняващи търговски полети до летищата “Шонефелд” (Берлин, Германия) и “Шарл де Гол” (Париж, Франция). Така според изданието Путин си отмъстил на Европа за въведените санкции против Русия. Същите два модифицирани самолета са били използвани също и над Куба за да се избави, видите ли острова на Свободата от катастрофалното засушаване. По-нататък ЕNMOD е бил използван по време на гасенето на природните пожари в Сибир от 8-21 юли , а успехът на испитанията позволил на Шойгу да обяви началото на серийното производство на новото оръжие през четвъртото тримесечие на 2017 година.

(рус. ез.)

В ответ на обвинения России в нарушении Конвенции по изменению окружающей среды, напрямую запрещающую военное или любое иное враждебное воздействие на природную среду, утверждается, что российское климатическое оружие – ответ на многочисленные факты применения США аналогичного оружия с целью изменения климата, температуры и урожайности в России и в странах Центральной Азии. Утверждается, что ураган «Харви» – это возмездие за разрушительную огненную бурю, грандиозный пожар 21 августа в Ростове-на-Дону, вызванную так называемыми «преступными американскими агентами влияния». Поджог был осуществлен агентами по недвижимости корпорации Shell, частично принадлежащей американцу Тони Подеста, основателю Podesta GROUP.

Тони Подеста является братом председателя президентской кампании Хиллари Клинтон 2016 года Джона Подеста, который известен, как супер-лоббист Демократической партии США. В 2016 году Сбербанк в лице Германа Грефа якобы выплатил Подеста почти $200 тысяч, чтобы он представлял его интересы в США, а также влил миллионы долларов из России в президентскую кампанию Клинтон. После расследования «российского следа» Большим жюри специального прокурора Роберта Мюллера Джон Подеста был вынужден зарегистрироваться в правительстве США в качестве «иностранного агента» России.

***

23 августа, по утверждению издания, «Ростех» развернул два устройства ENMOD на своих модифицированных самолетах «Аэрофлота» рядом с ослабленным тропическим фронтом у западного побережья Кубы. Самолеты совершали полеты в Гавану из Брюсселя (Бельгия) и Дублина (Ирландия). И почти сразу после их пролета с устройствами ENMOD, так же, как это было в Москве, Берлине и Париже, этот небольшой тропический фронт преобразовался в бурю, создав «блокирующие фронты», наполнив силой ураган «Харви» и направив на штат Техас, сделав из последнего территорию, не пригодную для проживания в течение очень долгого времени. Ураган «Харви» превзошел по своим разрушительным масштабам знаменитый ураган «Катрина» 2005 года, нанеся экономике и энергетической безопасности США колоссальный ущерб.

Ответом США на ураган «Харви» послужило решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско, незаконного обыска, изъятия и продажи российской собственности в нарушении международного права и Венской конвенции. На что министр иностранных дел Сергей Лавров ответил предупреждением: «Мы будем жестко реагировать на то, что наносит нам ущерб «из воздуха», и на людей, которые руководствуются только стремлением разрушить наши отношения с Соединенными Штатами». Слова «из воздуха», по мнению западных аналитиков, означают, что Россия полностью осознает причины возмездия Америки в отношении использования ею устройства ENMOD и обещает быстрый асимметричный ответ. Сразу после этих действий администрации США в Атлантике стал формироваться еще более мощный ураган «Ирма» и медленно двигаться в сторону Восточного побережья. Объединившись с ураганом «Хармун», который уже закрыл две основные линии транспортировки нефтепродуктов в Нью-Йорк, и усиливаясь с помощью ENMOD, «Ирма» способна поставить на колени США.

***

Но, по мнению западных конспирологов, это далеко не все, чем Владимир Путин может ответить на беспредел Дональда Трампа. В США до сих пор в ужасе от слов заместителя председателя Государственной Думы Владимира Жириновского в мае 2011 года, который, в частности, сказал, что США исчезнут из-за нового оружия, о котором еще никто не знает. В течение 15 минут Россия может уничтожить любую часть планеты без единого взрыва, лазерного луча или молнии. «Целые континенты будут спать вечным сном», – сказал Жириновский.

Эти слова о новом супер-оружии России и готовности его применения против США аналитики связывают с тем, что после изъятия российской дипломатической собственности за 48 часов вокруг Васильсурского рабочего поселения, расположенного в Воротынском районе Нижегородской области, была установлена 237-километровая «военная зона отчуждения». Зона абсолютно защищена 7 батареями S-500, что делает ее одним из самых охраняемых мест на нашей планете. Васильсурск является местом дислокации гигантского испытательного объекта под контролем Радиофизического научно-исследовательского института, известного как ионосферный тепловой аппарат SURA. Объект, как говорят, является «российским HAARP, который мог бы уничтожить США одним махом».

Американцы считают, что SURA нацелена на верхние слои атмосферы над США мощными и управляемыми электрическими лучами, способными вызвать землетрясения, подобные тем, в создании которых в Гаити в 2010 году покойный президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил Соединенные Штаты. В течение нескольких часов после того, как Россия создала «военную зону отчуждения» вокруг массивной установки для ионосферной ионизации SURA, производящую секретное ядерное оружие Индиюсскую национальную лабораторию (INL), расположенную на юго-востоке штата Айдахо, потрясла серия мощных землетрясений. По мнению западных аналитиков, эти землетрясения являются только предупреждением. Настоящая цель – супер-вулкан Йеллоустоун, в районе которого только в этом году уже произошло более 2300 землетрясений. Эти события придают словам Жириновского пугающую и правдоподобную окраску.

«Если вы хотите получить от нас даже самый маленький остров, вам придется копаться в обломках ваших зданий, а 120 миллионов из вас умрут», – предупреждал лидер ЛДПР.

***

Справедливости ради надо сказать, что не все в США считают ураган «Харви» делом рук Путина. Очень многие эксперты утверждают, что он вызван американским метеорологическим оружием для введения военного положения в Соединенных Штатах. Об этом пишет издание News Punch в статье «Hurricane Harvey Was Engineered To Allow FEMA To Impose Martial Law». Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) признало, что оно будет работать в Техасе «в течение многих лет». По мнению теоретиков погодных войн, это просто предлог для геоинженерных изысканий погодных катастроф по всей Америке, которые будут использоваться для введения военного положения и порабощения населения. Большое число наблюдателей, метеорологических веб-сайтов и аналитиков нашли убедительные доказательства того, что ураган Харви был «спроектирован» и превращен в «метеорологическое оружие» с помощью наземных инструментов для обработки температуры и посева «химиотрасс» (chemtrail).

В статье приводится множество свидетельств и докладов специалистов в области метеорологии, которые утверждают, что США обладают таким оружием, активно его испытывают и полностью готовы к его применению. Множество видео доказательств рукотворного характера «Харви» объясняют технологию создания и распространения ураганов. В статье приводятся ссылки на множество патентов в области создания такого оружия. Исследователи призывают отказаться от истерии в отношении России и обратиться к внутренним силам, которым выгодно создание из США большого концлагеря.

Разумные доводы противников теории о «всемогуществе Путина» убеждают нас в том, что на самом деле президент России не является неким суперменом и равным Богу. И уж кем он точно не является, так это «повелителем стихий». Как я писал в статье «Путин: глаза боятся, а руки делают», он – не американский супермен, не английский джентльмен, не европейский Казанова, не еврейский Гобсек, не итальянский Макиавелли, не Саурон из Мордора, и уж конечно, не украинский киборг. Путин – простой русский человек, с русской Душой, со всеми преимуществами и недостатками, присущими русскому человеку.

