/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин заяви, че е предлагал на бившия американски президент Бил Клинтън да се разгледа възможността Русия да се присъедини към НАТО.

"Спомням си една от последните ни срещи с президента Клинтън. Той дойде в Москва и аз му казах: Е, може би виждате опция Русия да се присъедини към НАТО". Той отговори: "Нямам нищо против".

Това разказа руският лидер в интервю пред американския режисьор Оливър Стоун за новия му проект - поредица от разговори с Путин.

Фрагмент от филма "Интервю с Путин" беше разпространен днес от американския вестник "Политико". Целият документален филм ще бъде показан на 12-15 юни по CBS. /ТАСС

Москва / Русия

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