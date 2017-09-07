/Поглед.инфо/ Владимир Путин каза, че има само мирно решение на корейския ядрен проблем. Това напомняне е важно в ситуация, в която натискът на САЩ върху КНДР достига до логически задънена улица. Русия и Китай няма да подкрепят нови санкции срещу Пхенян, а атаката срещу КНДР не е включена в реалните планове на САЩ - остава само пътя на преговорите. И това ще даде на Русия важни козове.

След като беше тествана корейската водородна бомба, Съединените щати още веднъж ясно заявиха, че не изключват военно решение на корейската криза. И докато световните лидери разбират, че Вашингтон няма да започне ядрена война, ситуацията в Далечния изток е все по-нервна.

За Русия така нареченият корейски проблем също не е второстепенен.



Дори ако не говорим за катастрофален военен сценарий, това е криза, която се разгръща около наша съседна страна. Криза, свързана с конфронтацията между САЩ и Китай, криза, която засяга посоката на политиката в Япония и Южна Корея, криза, която повдига въпроса за режима на разпространение на ядрени оръжия.

Нов етап на корейската криза бе обсъден на срещите на Путин в китайския град Ксиамен на срещата на върха на БРИКС: на първо място, разбира се, с китайския лидер Си Цзинпин. Освен това Путин говори по телефона с президента на Южна Корея и с японския премиер - и двамата ще пристигнат във Владивосток в сряда. Но ако преди това беше договорено участието на новия южнокорейски президент Мун и министър-председателя Абе в Източния икономически форум, посещението на секретаря на Съвета по сигурност на Русия Николай Патрушев в Сеул в понеделник беше внезапно.

Фактът, че секретаря на Съвета за сигурност на РФ го изпращат в Токио е бил известен няколко дни преди това - и най-вероятно основната цел на посещението му е обсъждане на корейската криза. Но спирането в Южна Корея и срещата с новия президент очевидно е реакция на последните тестове на севернокорейската бомба. Русия прави усилия за намиране на изход от кризата със Северна Корея, като поема все повече и повече инициативи в тази област. Досега нашите усилия са свързани с областта на непубличната дипломация. Но вероятно в четвъртък на форума във Владивосток Путин ще оповести руските предложения.

/рус.ез./

К этому времени он уже не только переговорит с Си Цзиньпином, но и проведет встречи с Абэ и Муном. Таким образом, из шести стран, напрямую вовлеченных в корейский кризис, неохваченными останутся только две. То есть обе стороны конфликта – США и КНДР. И если откровенные контакты с США на высшем уровне сейчас затруднены (за исключением пары Лавров – Тиллерсон – но для корейской темы нужен уровень Трампа и Путина), то с Пхеньяном у Москвы есть возможность откровенно разговаривать, не афишируя контакты. То есть к четвергу у Путина появится возможность обратиться к США и КНДР уже публично.

Примерное представление об исходных тезисах предстоящего владивостокского выступления Путина дает пресс-конференция президента России в Сямыне. Там он достаточно подробно объяснил свое видение ситуации.

Причем начал Путин с напоминания про события в Ираке – упомянув о том, что Саддам Хусейн отказался от производства оружия массового уничтожения, но в итоге именно под предлогом поиска этого оружия был уничтожен и сам Хусейн, и его семья, и сам Ирак:

«Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят. И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?»

При этом Путин, естественно, не поддержал и продолжающиеся корейские испытания – «Россия осуждает упражнения со стороны Северной Кореи, мы считаем, что они носят провокационный характер». Но высказался категорически против усиления санкций. Причем обосновал это как гуманитарными соображениями – «ведь, как бы мы ни воздействовали на Северную Корею, курс руководства Северной Кореи не изменится, а страдания миллионов людей могут быть многократно увеличены» – так и прагматическими:

«Использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Как я сказал одному из своих коллег: «Траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности». А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами.

Нужно, чтобы у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не было никаких этих соображений, которые были бы связаны с угрозой уничтожения, а, наоборот, чтобы все стороны конфликта стали на путь сотрудничества.

В этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно, это тупиковый путь абсолютно».

Чтобы подчеркнуть отсутствие альтернативы мирному решению, Путин напомнил о военной мощи КНДР:

«А потом, ведь у Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, а мы убедились в том, что они есть. Есть не только ядерный заряд, а мы знаем, что он есть в руках Северной Кореи. Но там есть еще и дальнобойная артиллерия и системы залпового огня до 60 км дальности. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники. Нет в мире сегодня средств противодействия дальнобойной артиллерии или системам залпового огня. В этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет. Это все может привести к глобальной планетарной катастрофе».

И сделал естественный вывод, что «никакого другого пути, кроме мирного, дипломатического, для решения северокорейской ядерной проблемы не существует».

КНДР и США должны сесть за стол переговоров. Но, так как для США идея двухсторонних переговоров пока что неприемлема, необходимо возобновить формат шестисторонних переговоров, прерванных в 2009 году: две Кореи, США, Китай, Россия и Япония. Встречи можно проводить на уровне представителей МИД, может быть, даже заместителей министров – а учитывая масштаб кризиса, речь может идти и о министрах иностранных дел. Чем быстрее начнутся эти переговоры, тем лучше. Площадкой для них может стать Нью-Йорк, где через две недели начнется сессия Генассамблеи ООН, или же российский Владивосток.

На пути у переговоров сейчас стоит одно главное препятствие – надежда Трампа на то, что корейская тема все еще способна служить хорошим инструментом давления на Китай. При этом понятно, что ни о каких дальнейших уступках Пекина Вашингтону на корейском направлении не может быть и речи – Китай не будет устраивать энергетическую блокаду КНДР. Если же в ответ на нежелание Пекина наращивать давление на Пхеньян Вашингтон перейдет к введению санкций против отдельных китайских компаний и банков, то это может стать началом китайско-американской торговой войны. То есть привести к тому, чего обе страны на самом деле всеми силами пытаются избежать.

Для того, чтобы облегчить Вашингтону признание неизбежного – то есть завершения «игры с Китаем в Корею» и необходимости переговоров с КНДР – нужно, чтобы на этом настаивали не только Россия и Китай, но и Япония с Южной Кореей. И тут личная дипломатия Владимира Путина может сыграть очень большую роль, ведь и Токио, и Сеул сейчас заинтересованы в сближении с Россией. А если у нас получится вывести корейский кризис из нынешней фазы «бряцания оружием», то это станет несомненным и очень важным успехом России на пути построения нового мирового порядка.

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