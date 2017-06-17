/Поглед.инфо/ Руският президент каза Мегин Кели за неговото познанство с бившия съветник на президента на САЩ по национална сигурност, Майкъл Флин, който впоследствие бе уволнен.

Руският президент Владимир Путин реагира с ирония на шумотевицата около предполагаемите контакти на представители на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. В интервю за водещия американски телевизионен канал NBC той говори за запознаването си с бившия съветник на президента на САЩ по национална сигурност, Майкъл Флин, когото той срещна веднъж по време на събитие в Москва.

/рус.ез./

"Когда я пришел на мероприятие нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны кто-то еще сидел, потом я выступил, еще о чем-то поговорили, я встал и ушел", - рассказал президент РФ детали вечера, на котором присутствовал Флинн. "Я с ним даже практически не разговаривал, только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушел", - отметил он. "Все мое знакомство с господином Флинном", - резюмировал Путин.

Президент отметил, что он дольше общался до и во время записи этого интервью с Мегин Келли. "У меня с Вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном: мы с Вами вчера встречались вечером, мы с Вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся", - обратился он к Келли. "Вот если у нас с Флинном был такой (краткий) контакт, а с Вами - целый день, и Флинна уволили с работы, а Вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму", - с иронией заявил Путин.

Президент США Дональд Трамп назначил Флинна на пост своего советника по национальной безопасности. 20 января 2017 г. Флинн приступил к исполнению обязанностей. Однако уже 13 февраля он подал в отставку.

Это произошло на фоне предположений в прессе, что Флинн дезинформировал представителей администрации Трампа о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 г. или не предоставил Белому дому исчерпывающей информации о ходе этих переговоров. По данным организации WikiLeaks, причиной отставки стала "кампания дестабилизации, проведенная разведкой США, Демократической партией и прессой". Впоследствии, по сведениям источников, Трамп назвал увольнение Флинна ошибкой.

Позднее выяснилось, что Флинн получил более $50 тыс. от российских компаний. Основным источником заработка в России для Флинна стало выступление на конференции в Москве для телеканала RT.





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