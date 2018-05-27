/Поглед.инфо/ В петък Владимир Путин откри Международния икономически форум в Санкт Петербург. "Днес сме свидетели не на ерозия, казвам това със съжаление, а на фактическо подкопаване основите на световната икономика. Системата на многостранно сътрудничество, която се изгради в продължение на десетилетия, вместо да се развива еволюционно, се разрушава, при това грубо... Такова стечение на факторите може да доведе до системна криза, която светът все още не е преживявал, която ще засегне без изключение всички участници в световните икономически отношения”, заяви руският президент.

На форума са поканени държавни и правителствени ръководители на чуждестранни държави, ръководители на най-големите руски и международни компании и банки, водещи експерти и политици от цял свят. Почетни гости на Санкт Петербургския форум са френският президент Еманюел Макрон и министър-председателят на Япония Шиндзо Абе. В пленарното заседание вземат участие директорът на Международния валутен фонд Кристин Лагард и заместник-председателят на Китайската народна република Ван Ци-шан.

Темата на форума е „Създаване икономика на доверието”.

(рус.ез.)

Путин: Идет подрыв мирового порядка, мир стоит на пороге кризиса, небывалого в истории (видео и полная стенограмма)

Владимир Путин в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Однако сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, я говорю это с сожалением, а фактически подрыв основ мировой экономики. Система многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями, вместо естественной, необходимой эволюции ломается, причём грубо... Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир ещё не сталкивался или давно уже не сталкивался. Он затронет всех без исключения участников мировых экономических отношений.

(ВИДЕО)

Полная стенограмма:

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

На форум приглашены главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупнейших российских и международных компаний и банков, ведущие эксперты и политики со всего мира. Почётные гости ПМЭФ – Президент Франции Эммануэль Макрон и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В пленарном заседании также принимают участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань.

Тема форума в этом году – «Создание экономики доверия».

* * *

В.Путин: Уважаемый господин Эммануэль Макрон! Уважаемый господин Синдзо Абэ! Уважаемая госпожа Лагард! Господин Ван Цишань!

Дамы и господа! Дорогие друзья!

Я очень рад приветствовать всех вас в России на 22-м Петербургском международном экономическом форуме.

Встречи в Санкт-Петербурге стали хорошей традицией. И мы дорожим той атмосферой доверия и открытости, в которой проходит форум. Только сейчас мы, что называется, в кулуарах обменивались впечатлениями о том, как идёт работа, и госпожа Лагард мне только что сказала, что приятно удивлена этой доброжелательной атмосферой.

Такая дискуссия, неформальный диалог особенно важны сегодня, когда система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьёзное испытание на прочность, а условия для ведения бизнеса, для инвестиций, сама повседневная жизнь динамично меняются.

Качество, устойчивость, характер и скорость роста мировой экономики во всё большей степени определяют новые компетенции и знания людей, передовые технологии и коммуникации, которые ещё совсем недавно было просто невозможно себе представить. Тот, кто сможет эффективно использовать эти факторы роста, сумеет обеспечить рывок в экономике, социальной сфере, в науке и образовании, существенно повысит качество жизни граждан.

Мы обозначили эти цели как национальные приоритеты. В ближайшее время вновь сформированное Правительство России должно развернуть их в конкретные программы действий, национальные проекты и законодательные инициативы, предусмотреть необходимые ресурсы для выполнения этих задач.

В своём развитии мы намерены опираться на наш человеческий, творческий, кадровый потенциал, готовы учиться и адаптировать лучшие мировые практики и, конечно, использовать собственный успешный опыт решения сложнейших структурных задач.

Мы будем действовать, прежде всего исходя из своих национальных интересов. Это естественно для любого суверенного государства.

Но свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая позицию партнёров, понимая, что современный мир взаимосвязан, а страны – взаимозависимы, и на каждом государстве, особенно на крупных, ведущих экономиках мира лежит колоссальная ответственность за общее будущее.

Россия – это часть мировой экономики. Мы активно участвуем в интеграционных проектах, оказываем серьёзное влияние на энергетические, продовольственные, другие рынки. Наша страна и компании глубоко вовлечены в международные торговые, финансовые, производственные связи.

Поэтому мы внимательно изучаем, какие стратегии хозяйственного, технологического, социального роста планируется реализовать в других странах. И конечно, нам небезразлично, какие глобальные тенденции будут набирать силу в долгосрочной перспективе.

До недавнего времени в основе мирового развития лежали два важнейших, определяющих принципа. Во-первых, это свобода предпринимательства, торговли, инвестиций, зафиксированная в общих правилах, принятых участниками международных отношений. И, во-вторых, устойчивость и предсказуемость этих правил, обеспеченная чёткими правовыми механизмами.

Основываясь на этих ценностях и принципах, мировая экономика, несмотря на известные проблемы, сумела добиться впечатляющих результатов, вывести на траекторию развития подавляющее большинство участников международной жизни, большинство стран.

Однако сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, я говорю это с сожалением, а фактически подрыв этих основ. Система многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями, вместо естественной, необходимой эволюции ломается, причём грубо. Правилом становится нарушение правил.

Открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями, ограничениями, санкциями. Термины разные, но суть одна: они стали вполне официальным инструментом торговой политики многих стран. И некоторые государства просто вынуждены к этому приспосабливаться, реагировать, применять зеркальные меры.

Хочу обратить внимание на показательный факт. Ещё недавно практически каждая встреча лидеров стран «двадцатки» или АТЭС заканчивалась совместным заявлением о невведении новых протекционистских барьеров. Эти заявления отчасти носили, конечно, декларативный характер, новые барьеры, к сожалению, возникали. Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах.

Другой пример: снижение темпов заключения соглашений о свободной торговле. Этот процесс начался 5–7 лет назад. В 2010 году в ВТО было нотифицировано более 30 таких соглашений. В прошлом году – только десять. И есть ощущение, что их число будет и дальше сокращаться, падать.

И, наконец, если прежде в ходу были классические формы протекционизма – что, конечно, тоже вызывало сожаление, – такие как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идёт о «новом издании» протекционизма, об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности – для чего? – для подавления конкурентов или вымогательства уступок.

Запущенная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьёт по всё большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то режим торговых ограничений никогда не будет применяться, что подобные проблемы обойдут их стороной.

Но произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают соблазн использования инструментов ограничений – снова и снова, всё шире и шире, направо и налево, по любому случаю, невзирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи.

В этом зале много представителей бизнеса, и вы хорошо знаете, что выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договорённостей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики. В глобальном масштабе такое поведение целых государств, особенно центров силы, чревато самыми негативными, если не разрушительными последствиями. Тем более сейчас, когда пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных технологических перемен.

Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир ещё не сталкивался или давно уже не сталкивался. Он затронет всех без исключения участников мировых экономических отношений.

Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста. Логика экономического эгоизма плохо сочетается с сегодняшней специализацией стран и компаний, с выстраиванием сложных глобальных производственных цепочек. Фактически это может отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое, в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить всё сам. А это неизбежно ведёт к снижению эффективности экономики, к потерям в производительности труда, к растрате достижений науки и технологий, способных изменить жизнь людей к лучшему.

Тревожные тенденции мы видим уже сегодня: подрывается стабильность деловых связей, усиливаются дезинтеграционные процессы, девальвируются формы многостороннего сотрудничества, эффективность международных институтов и соглашений.

Так, мировому сообществу до сих пор не удаётся найти приемлемые развязки в рамках Всемирной торговой организации, которая, несмотря на все сложности, противоречия, остаётся ключевым звеном глобальной торговой системы, важнейшей универсальной площадкой для разрешения споров и диалога по вопросам, которые затрагивают всех без исключения участников экономической деятельности.

ВТО, конечно, неидеальна. И тем не менее нерешаемых проблем в системе ВТО тоже нет. Отказываться от неё, не создав ничего взамен, – значит, разрушить сложившийся баланс. И тогда в торговых спорах не будет ни истцов, ни ответчиков. Кто прав, будет решать только сила.

Естественно, дело не в том, чтобы заморозить, законсервировать существующий порядок вещей, превратить в догму то, что изжило себя, нежизнеспособно. Мир, конечно, меняется, и с ним должны меняться институты и правила. Но очевидно одно: эти правила должны быть прозрачны и едины для всех, должны соблюдаться всеми участниками международных экономических отношений.

И что принципиально важно, нам вместе нужно разработать и внедрить легитимный механизм изменений, в рамках которого мировое сообщество сумеет избавиться от устаревших, порой неэффективных, архаичных норм, сохранить при этом всё лучшее и создать новые инструменты, отвечающие требованиям времени.

Так, для глобальной торговой повестки особую актуальность представляют сферы, где многосторонние правила игры ещё только формируются. Это, прежде всего, развитие новых технологических рынков, таких как электронная коммерция, доступ к информации и транспарентность, защита интеллектуальной собственности и прав потребителей новых, цифровых сервисов и услуг.

Переговоры по большинству этих тем запущены. Очевидно, что это небыстрые процессы, потребуется кропотливая работа, терпение, настойчивость, но, повторю, альтернативы совместной выработке правил в глобальной экономике и механизмов, которые способны гарантировать их исполнение, не существует.

Сегодня нам нужны не торговые войны, и даже не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир. Девиз нынешнего Петербургского форума – «Создавай экономику доверия». Убеждён, сама жизнь говорит о том, что роль доверия как фактора развития будет возрастать.

Посмотрите в высокотехнологичных компаниях, стартапах, в науке, в инновационных сферах, обгоняющих существующее традиционное правовое, корпоративное регулирование. Работа партнёров, даже если отношения между ними непростые, строятся во многом именно на взаимном доверии. Знаю, что и в ходе обсуждений на форуме, на различных площадках эта тема звучала сегодня неоднократно.

Конечно, мы не пытаемся идеализировать ситуацию. Соперничество, столкновение интересов всегда было, есть и, конечно, всегда будет. Но при этом важно сохранять уважение друг к другу. Именно в способности разрешать противоречия, в честной конкуренции, а не в её ограничении залог прогресса, источник прогресса. Это основа для уверенного, устойчивого развития каждой страны для реализации того колоссального научного технологического потенциала, который накоплен в мире в целом.

Россия выступает за свободу торговли и экономическую интеграцию, за конструктивный партнёрский диалог и призывает наших партнёров из Европы, из Америки, из Азии, других регионов мира вместе двигаться к целям устойчивого развития, к выработке такой модели роста, которая даст наиболее адекватный ответ на современные вызовы. Имею в виду преодоление неравенства возможностей, решение демографических и экологических проблем, сохранение национальных культур и идентичности, повышение благосостояния людей, широкое использование преимуществ новой технологической волны.

С этими проблемами в том или ином сочетании сталкиваются все страны. Наша особенность в том, что мы сталкиваемся со всем комплексом этих проблем сразу, и, чтобы быть и остаться самими собой, Россией, должны решать все эти задачи одновременно.

Для нас безусловной ценностью является обеспечение государственного суверенитета и сохранение национальной идентичности. При этом нам необходимо совершить мощный рывок в развитии, войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни граждан, стать одним из глобальных технологических лидеров.

Наше видение развития страны базируется на четырёх ключевых принципах.

Первое. Мы намерены строить нашу политику вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов. Убеждён, только та страна может быть сильной и успешной, где люди могут в полной мере реализовать все свои способности.

Для этого нам предстоит продолжить модернизацию экономики и создание современных рабочих мест, обеспечить рост доходов граждан, сделать отечественное здравоохранение и образование одними из лучших в мире.

Мы намерены использовать передовые практики в обустройстве городов и посёлков, в организации комфортных пространств для жизни, работы, для отдыха людей, существенно нарастить объёмы жилищного строительства и решить проблему доступности жилья прежде всего, для семей со средним достатком, семей с детьми. Важнейшее направление – это улучшение состояния окружающей среды, что также станет вкладом России в решение глобальных экологических проблем.

У каждого человека должны быть возможности проявить себя в общественной, волонтёрской деятельности, на производстве, в бизнесе, на государственной службе, взять успешный жизненный и профессиональный старт. Социальная мобильность, укрепление кадрового потенциала – залог уверенного развития страны, её движения вперёд.

Мы запустили целую линейку проектов по поддержке и продвижению талантливой целеустремлённой молодёжи – школьников, студентов – и уже состоявшихся профессионалов, а также по развитию движения наставничества.

Чтобы поставить вс. эту работу на системную основу, создаётся автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соответствующий Указ, многие в этой аудитории знают, подписан. И наряду с уже созданными структурами, такими как АСИ, мы будем координировать эту работу между двумя организациями, будем решать те задачи, о которых я только что сказал.

Второе. Мы будем расширять пространство свободы. Мы часто об этом говорим. Это не первый раз, когда я и мои коллеги об этом говорим, но это принципиально важные вещи. Поэтому считаю необходимым сказать об этом ещё раз. Это принципиально важно для становления сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы, науки и культуры.

Курс на снятие барьеров, на либерализацию законодательства отвечает, прежде всего, интересам и запросам наших граждан. Будем формировать такие условия для ведения бизнеса, для работы в России, которые будут соответствовать самым высоким стандартам, в том числе это касается и поддержки деловых инициатив.

Год назад, выступая здесь, в Санкт-Петербурге, подчёркивал необходимость активно использовать инструменты проектного финансирования. Сегодня, и это позитивный факт, можно говорить о запуске нового механизма, своего рода фабрики проектного финансирования. Только в рамках нынешнего форума будут подписаны соглашения о финансировании новых инвестиционных проектов объёмом более 700 миллиардов рублей, а в целом по году объём превысит триллион рублей.

Эта программа реализовывалась совместно усилиями Банка России, финансово-экономического блока Правительства, Внешэкономбанка. Удалось расшить некоторые узкие места, связанные с банковским регулированием, гарантировать интересы инвесторов, в результате привлечь значительные частные инвестиции при минимальных бюджетных расходах и, подчеркну, на основе рыночного, прозрачного механизма отбора проектов для поддержки.

Очень многое в реализации планов и проектов развития в экономике, социальной сфере, инфраструктуре будет зависеть от регионов, от их усилий и эффективности. Считаю важным продолжение линии на качественное обновление региональных команд. Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач, складываются открытые форматы взаимодействия государства и общества, участия граждан в самоуправлении, в решении повседневных задач. И вы знаете, что ряд успешных губернаторов вошли в состав нового Правительства Российской Федерации.

Сегодня растёт конкуренция между регионами за качество деловой среды, за инвесторов, за лучшие кадры. По сути, это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений.

Большую, значимую роль в этом в том числе сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата. По традиции хотел бы поздравить победителей этого года: это Тюменская область, Москва, Республика Татарстан; в пятёрке лидеров оказалась Тульская область и, что мне особенно приятно, впервые мой родной город, Санкт-Петербург. Добавлю, что хорошую динамику изменений показали дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, что все наши регионы будут последовательно продолжать эту работу.

Третье. Для технологического прорыва, для того чтобы быть конкурентоспособными в современном динамичном мире, мы должны быть восприимчивыми для новых идей, для технологий, которые меняют жизнь людей, определяют будущее страны и мира.

Мы приняли большую, комплексную программу цифрового развития. Она станет одним из наших приоритетов на предстоящие годы. Речь идёт, прежде всего, о разработке и широком использовании сквозных цифровых решений в системе государственного управления, в экономике, в коммунальной и социальной сфере, в энергетике, промышленности и транспорте. И здесь мы готовы выстраивать сотрудничество со всеми заинтересованными партнёрами, вместе использовать преимущества и реагировать на риски цифровой эпохи.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех к участию во Втором глобальном саммите производств и индустриализации. Он пройдёт в будущем году в России, на Урале, в городе Екатеринбурге. В центре внимания будут вопросы использования передовых, перспективных технологий в экономике, промышленности и других сферах.

И, наконец, четвёртый ключевой принцип нашего развития – это открытость страны, её нацеленность на активное участие в мировых процессах и интеграционных проектах. А это в том числе предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Это важнейшая часть нашей национальной повестки.

Развивая транспортный, энергетический, цифровой каркас России, мы намерены эффективно встроить его в глобальную инфраструктуру и тем самым открыть новые возможности для наших граждан, для отечественного и иностранного бизнеса в России, усилить роль нашей страны в мировой транспортной и информационно-коммуникационной системе.

Уважаемые коллеги и друзья! Уже говорил сегодня о взаимозависимости современного мира. Работая над своими задачами, добиваясь прорыва во всех сферах, мы будем создавать технологии, решения, которые не только позволят повысить качество жизни граждан России, но и будут востребованы в других странах, окажут позитивное влияние на их развитие. И конечно, продвигаясь вперёд, к своим целям, мы рассчитываем использовать, перенимать лучшие практики и достижения других стран и других народов, наших партнёров.

Достойное будущее нельзя создавать в одиночку. Действительно неограниченные перспективы открывает только сотрудничество и сложение сил. Россия настроена именно на такое взаимодействие. И, уверен, вместе, укрепляя доверие и дух партнёрства, мы обязательно добьёмся успехов.

Благодарю вас за внимание.

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