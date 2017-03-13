/Поглед.инфо/ Путин осъзна, че Тръмп няма да отиде на сериозни отстъпки, затова предприема по-активни действия. Той не иска повече в руското общество да се създава позитивно отношение към САЩ и нареди на медиите си да спрат да представят Тръмп в положителна светлина. "Разочарованието на века" в лицето на Тръмп предизвиква безпокойство и за избирането на Путин през 2018 г.

Месец след влизането на Тръмп в Белия дом, Путин започва да осъзнава, че Тръмп, когото очаква, никога няма да дойде - както в пиесата "В очакване на Годо". Ако Доналд Тръмп е агент на Путин или по-малко осъдителното, че е пешка в ръцете на Русия, руските разузнавачи са свършили много лоша работа. Те са подпомогнали избора на президент, който обяви мащабно увеличаване на разходите за отбрана, отвори въглеводородните резерви на Америка и назначи команда от "ястреби" за външната си политика. Ако агенти на Путин са били в постоянен контакт с екипа на Тръмп (както твърдят някои медии), Путин трябва да ги уволни по некомпетентност. Пешката се превърна в чудовище...

(рус.ез.)

Путин больше не рассчитывает на Трампа и меняет курс

Владимир Путин получил репутацию стратегического мыслителя и активного игрока за счет того, что ему всегда удавалось на один шаг опережать своих оппонентов. Его молниеносная аннексия Крыма застала мир врасплох, и все тогда думали: «Он никогда на это не пойдет». Путин вмешался в сирийский конфликт с Западом, который оказался неподготовленным, и российский президент сделал это как раз вовремя для того, чтобы спасти клиентский режим Башара аль-Асада. Когда Запад предпринял согласованные усилия, направленные на его политическую изоляцию, Путин направил регулярные войска на восток Украины и получил для себя место в качестве «посредника» на мирных переговорах в Минске. Путин постоянно ставит беспомощных западных лидеров в невыгодное положение, и именно они вынуждены реагировать, а не наоборот.

Дональд Трамп, возможно, является первым президентом Соединенных Штатов, которому удалось удивить правящего уже в течение 17 лет российского президента и вызвать у него замешательство. Кампания Трампа предоставила в распоряжение Путина паузу и надежду — в отличие от своих оппонентов, в ходе первичных выборов и всеобщих выборов Трамп воздерживался от резкой критики в адрес Путина. Трамп назвал Путина «сильным лидером» и отказался осудить его за военную агрессию и преследование диссидентов. Вместо этого он заявил, что ожидает переговоров с Путиным, а также выразил желание установить отношения с Россией на новой, более благоприятной основе. Еще больше надежд внушала критика Трампа в адрес путинского пугала, то есть в адрес НАТО — Трамп назвал эту организацию устарелой, а также потребовал, чтобы ее члены перестали жить за чужой счет. Трамп отказался исключить снятие санкций, но вместо этого невнятно сказал: «Мы занимаемся этим вопросом». В своей риторике во время избирательной кампании Трамп рисовал такую картину — Россия и Америка находятся в состоянии гармонии для того, чтобы нанести поражение общему исламско-экстремистскому врагу.

Что могло происходить тогда в голове Путина? Думал ли он о том, что американский электорат намерен подарить ему фигляра-любителя, который даст ему именно то, что он хочет — Украину навечно в сфере российского влияния, беспомощную НАТО, признание Крыма, а также заметную роль на Ближнем Востоке, тогда как Америка будет заниматься своими внутренними делами? Если так, то Путин мог сделать вывод о том, что он должен держаться в стороне и дать Трампу шанс. Вознаграждение в случае избрания Трампа при таком раскладе было бы слишком значительным, чтобы пройти мимо него. Те шаги, которые Путин предпринял в течение года, соответствуют тому, что он ждал того момента, когда с неба посыплются связанные с приходом к власти Трампа неожиданные подарки, хотя с самого начала он считал такой вариант маловероятным. Конечно, Клинтон должна была одержать победу, как и предсказывали опросы общественного мнения.

Путин пошел на очень большой риск и снизил тон нарратива страны «окруженной врагами», на котором покоится весь его режим. Кремлевские средства массовой информации начали публиковать благожелательные статьи о Трампе и его героической кампании - Давид против Голиафа, - кампании против зловредного истеблишмента. На самом деле, русский народ и его парламент ликовали, узнав о победе Трампа. Опросы общественного мнения показывали, что русские начали благожелательно воспринимать Америку Трампа.

Однако, спустя месяц после прихода Трампа к власти, Путин должен осознать, что тот Трамп, которого он ожидал, никогда не придет — как в пьесе «В ожидании Годо». Если Дональд Трамп является агентом Путина или — что чуть менее предосудительно — пешкой в руках России, то российские агенты разведки сделали весьма плохую работу. Они помогли избрать президента, который объявил о масштабном увеличении расходов на оборону, открыл углеводородные резервы Америки, а также назначил «ястребиную» команду, которая будет заниматься внешней политикой. Как отметил Уолтер Мид (Walter Russell Mead), «Трамп, другими словами, является кошмаром для Путина, а также значительно большей угрозой для целей Путина, чем был или хотел быть президент Обама». Если агенты Путина поддерживали регулярные контакты с командой Трампа (как утверждают некоторые средства массовой информации), то Путин должен уволить их по причине их некомпетентности. Их пешка превратилась в монстра.

Теперь Путин понимает, что Трамп не пойдет на значительные уступки, и поэтому российский президент перешел к более активным действиям. Он не может позволить себе иметь общество, у которого сложилось хорошее мнение об Америке; и поэтому он приказал своим средствам массовой информации прекратить позитивно представлять Трампа. «Разочарование века» в лице Трампа вызывает беспокойство по поводу собственных выборов Путина в 2018 году. Он должен исключить возможность участия в них российской версии Трампа. Для придания некоторой легитимности своему переизбранию, Путин планировал включить в избирательный бюллетень Алексея Навального. Путин исходил из того, что у Навального нет никаких шансов, однако после Трампа он уже не может быть столь уверенным. Для активизации своей роли раздражителя на Украине Путин объявил о том, что Россия признает паспорта двух самопровозглашенных народных республик на Донбассе. Таким образом Путин в большей или меньшей объявил о конце мирной сделки Минск II, которую, по его словам, он поддерживал. Теперь Украина может пожаловаться Европе на то, что Путин, а не украинцы, являются препятствием для мира.

На международном фронте, как следует из слушаний в Конгрессе, путинский режим открыто нарушил заключенный в 1987 году договор о ядерных ракетах средней дальности. Этот договор запрещает иметь любые крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 километров до 5500 километров. Недавно размещенные российские ракеты угрожают американским объектам в Европе, а также объектам НАТО. Москва вряд ли пошла бы на такой шаг, если бы она намеревалась проводить серьезные переговоры с администрацией Трампа — и это еще один признак того, что Путин больше не надеется на Трампа.

Значительное увеличение расходов на оборону, в котором Трамп объявил в своем обращении к обеим палатам Конгресса, представляет собой самую большую головную боль, которую Путин получил о своего мнимого «агента». Путин уже в течение более двух лет обещает вывести экономику страны из кризисного состояния. Его статистики даже использовали ловкость рук для того, чтобы изобразить восстановление промышленного производства еще в середине 2015 года. С помощью этого трюка Путин хочет сказать Западу и своему собственному народу, что российская экономика вернулась на путь развития.

Я сомневаюсь, что русский народ будет впечатлен этим вариантом «ложных новостей». Правительство говорит им, что ситуация улучшается, однако их собственная жизнь рисует другую картину. Реальные доходы и личное потребление продолжают стагнировать. В строительстве нет никаких признаков восстановления, а пенсии отстают от темпов инфляции. Правительственные расходы на здравоохранение и образование продолжают сокращаться, тогда как смертность повышается, а человеческий капитал теряется. Холодильники направляют российскому народу совершенно иное послание, чем правительственные специалисты по статистике.

И ситуация не улучшится. Консенсус-прогноз до 2023 года говорит о том, что рост будет значительно меньше 2%. Такими темпами российская экономика вряд ли восстановит своей существовавший до Крыма уровень производства до того момента, как 71-летний Путин завершит свой четвертый президентский срок. И так будет лишь в том случае, если Путин не ввергнет Россию в еще какую-нибудь иностранную авантюру, способную нанести ущерб экономике.

По мнению экспертов, переизбрание Трампа в 2020 году будет зависеть от экономики. Приведут ли его изменения в налоговой сфере, в здравоохранении, в политике по снижению регуляторных функций к восстановлению американской экономики и выходу на рост в 3%? Переизбрание Владимира Путина в 2018 году будет зависеть от состояния российской экономики, которая находится в стадии рецессии с середины 2014 года. У Путина не будет серьезных противников (Навальный не сможет принять участия, а Борис Немцов удобным образом мертв); участникам антипутинских демонстраций грозит серьезное наказание, а кремлевские средства массовой информации под барабанный бой будут распространять пропутинское послание.

Путин использовал репрессии для того, чтобы не жертвовать ростом и благосостоянием в обмен на голоса избирателей. В 2018 году его оппонентами будут не имеющий никаких шансов пожилой лидер залежалой коммунистической партии Геннадий Зюганов, а также коррумпированный и похожий на клоуна Владимир Жириновский. С такими оппонентами даже шансы Путина выглядят неплохими.

Российская экономическая статистика свидетельствует о том, что Путин приближается к тому пределу, до которого он может довести российский народ. Он довел до предела выбор «пушки вместо масла», и в результате жизненный уровень людей понижается в течение трех лет. У русского народа есть предел терпения, что было продемонстрировано во время демонстраций и акций протеста в областях и регионах страны, в том числе с призывами относительно большей независимости от Москвы.

Путин тестирует пределы наращивания Россией вооружений, а в это время американский президент Дональд Трамп предлагает восстановить военную мощь Америки. В таком соревновании Путин и Россия будут отставать.

При Трампе и Путине мы возвращаемся в эпоху Рейгана-Горбачева, но при менее благоприятных условиях для российской стороны. СССР по населению превосходил Соединенные Штаты, а его ВВП составлял около половины американского. Может ли Путин, на самом деле, соревноваться со страной, которая в два с половиной раза превосходит Россию по численности населения и в 14 раз по ВВП? Может ли он еще больше пожертвовать жизненным уровнем своих людей, их здоровьем и образованием? Я сомневаюсь в этом.

Первая встреча Трампа и Путина, возможно, скажет нам больше о том, что Путин собирается делать с надвигающейся серьезной проблемой.