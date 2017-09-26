/Поглед.инфо/ Малка справка: "ЛИНИЯТА КЪРЗЪН" е условно наименование на демаркационната линия, препоръчана от Върховния съвет на Антантата на Парижката мирна конференция (1919-1920) като източната граница на Полша.

Член 87 от Версайския мирен договор(1919)предвижда границите на Полша да се определят от главните съюзни държави. На 08 декември Върховният съвет приема "Декларация за временната източна граница на Полша", която минава по т.нар. „линия Кързън”, така чевсички земи с преобладаващо полското население остават на запад от тази линия,а на изток са земите с преобладаващо литовско, беларуско и украинско население. Декларацията обаче е игнорирана от полското правителство, което през април 1920 г. започва военни действия срещу съветската държава, като заграбва западните територии на Белорусия и Украйна.

В резултат на германско-полската война от 1939 г. Полша губи своята независимост. Съгласно подписаният на 09.28.1939 г. договор между Германия и СССР, западната граница на Съветския съюз се определя по "линията Кързън" и след 17 септември 1939 г., когато Полша е престанала да съществува, Червената армия възстановява в границите на СССР западните територии на Украйна и Белорусия.

На Ялтенската конференция (1945) съюзниците се договарят "линията Кързън" да бъде западна граница на Полша с отклонение в полза на Полша на няколко района (Бялисток), което по-късно е оформено окончателно със съветско-полския договор от 16.8.1945 г.

(рус.ез.)

Раздела Польши в 1939-м не было. Была немецкая оккупация и возврат захваченных земель СССР

Маленькая справка: «КЕРЗОНА ЛИНИЯ», условное название демаркационной линии, рекомендованной Верховным советом Антанты на Парижской мирной конференции 1919-1920 в качестве восточной границы Польши (смотри карту к статье Советско-польская война 1920).

Статья 87 Версальского мирного договора 1919 предусматривала, что границы Польши должны быть определены Главными Союзными и Объединившимися Державами. 8 декабря Верховный совет Антанты принял «Декларацию по поводу временной восточной границы Польши», которая проходила с севера на юг через Гродно - Яловку - Немиров - Брест-Литовск - Дорогуск - Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат таким образом, что практически все земли с преобладанием польского населения находились на западе, а непольского (литовский, белорусский и украинский) – на востоке.

Однако «Декларация» была проигнорирована польским правительством, которое в апреле 1920 начало военные действия против советского государства. 6 мая польские войска заняли Киев. Контрнаступление войск РККА позволило освободить захваченные поляками районы Белоруссии, большую часть Западной Украины и выйти к границам Польши. Стремясь спасти войска Польши от разгрома, британский министр иностранных дел Дж. Н. Керзон 11.7.1920 направил правительству РСФСР ноту с предложением немедленно приостановить военные действия и заключить перемирие между Польшей и Советской Россией. Советское правительство предложило начать переговоры о мире, согласившись на некоторые отступления от «Керзона линии» в пользу Польши, но правительство Польши, используя изменение положения на фронте, навязало РСФСР и УССР по Рижскому мирному договору 1921 границу, проходившую далеко к востоку от «Керзона линии», захватив западные области Украины и Белоруссии.

В результате германо-польской войны 1939 года Польша лишилась независимости, а в ходе похода Красной Армии 1939 западные территории Украины и Белоруссии были присоединены к СССР. Подписанный с Германией 28.9.1939 Договор о дружбе и границах устанавливал западную границу СССР в целом по «Керзона линии», за исключением района Белостока, где она прошла несколько западнее.

На Крымской (Ялтинской) конференции 1945 по предложению СССР было решено, что восточная граница Польши должна проходить вдоль «Керзона линии» с отступлением в ряде районов в пользу Польши, что окончательно было закреплено 16.8.1945 советско-польским договором о границе (смотри Советско-польские договоры и соглашения). Нынешняя граница Польши с Украиной, Белоруссией и Литвой в целом соответствует положениям договора 1945.

Лит.: Документы внешней политики СССР. М., 1959. Т. 3;

Халфин Л. А. Лорд Керзон: идеология и политика британского колониализма // Новая и новейшая история. 1983. №1;

Гражданская война в СССР. М., 1986. Т. 2;

Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918-1939 гг. М., 2001;

Мировые войны XX в. 2-е изд. М., 2005. Кн. 1-4. Из Большой советской энциклопедии.

Поэтому нет повода для либералов сокрушаться и пытаться внушать другим стыд за славный эпизод советской истории.

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