/Поглед.инфо/ По време на неотдавнашните учения на НАТО Trident Javelin в Норвегия, някакъв си служител, по сведения на световните медии, поставил изображенията на Ататюрк и Ердоган на мишени или плакати с условния противник. Така или иначе, в сценария на НАТО те се оказват лидери на вражески сили.

Случаят е такъв, че не може да се оправдаеш с извинение. В Турция е образувано наказателно дело срещу тази обида на държавата. Ердоган почти единодушно е подкрепен от всички водещи политици в страната. Лидерът на основната опозиционна партия в Турция Кемал Киличароглу каза, че "обидата срещу турската история и сегашното ръководство е неприемливо". Председателят на националистическото движение Девлет Бахчели, отказа да признае случилото се като "глупост". Според него това е "проява на тактиката на психологическата война" и "отворена враждебност" към Турция. "Ние сме на това място, когато не е имало НАТО, и ако няма да има повече нужда да оставаме в тази структура, това няма да е краят на света", каза Бахчели.

(рус.ез.)

Распад НАТО начнётся с Турции

Говорить о возможном выходе Турции из НАТО, пусть даже к этому всё больше причин, может показаться преувеличением. Однако посмотрим на ситуацию. НАТО кажется монолитом с длинной очередью желающих вступить в этот блок. Правда, таким же монолитом казался и Евросоюз, претендентов на вступление в него было не меньше. Тем не менее выходящая из ЕС Великобритания – это вторая экономика Европейского союза после германской. И так же второй по численности в составе НАТО после американской является армия Турции. Можно подумать, магия цифр...

К череде скандалов, разъедающих положение Турции в Североатлантическом блоке, в последние дни добавился ещё один – во время учений НАТО Trident Javelin в Норвегии. Случай знаковый. Мировые СМИ сообщили, что какой-то служащий-одиночка по своей личной прихоти выставил на военных учениях то ли мишени, то ли плакаты с изображениями в виде условного противника Ататюрка и Эрдогана. Однако дело не в чудаке-одиночке. Отец-основатель Турецкой Республики и её действующий президент были включены в сценарий учений НАТО как лидеры вражеских сил. Действиями одиночки это не объяснишь. Остаётся лишь предположить, что в НАТО умеют заглядывать вперёд.

И политические верхи Турции сотряс взрыв негодования. Президент Эрдоган отозвал 40 турецких солдат с учений в Норвегии и заявил, что подобное «бесстыдство» является отражением «искажённой точки зрения, которая уже некоторое время имеется в НАТО». Эрдоган добавил, что «некоторые ошибки делают не дураки, а только негодяи». Случай такой, что извинением не обойдёшься. В Турции по поводу нанесенного этому государству оскорбления было возбуждено уголовное дело. Эрдогана практически единодушно поддержали все ведущие политики страны. Лидер главной оппозиционной партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что «оскорбление турецкой истории и нынешнего руководства неприемлемо». Председатель партии «Националистическое движение» Девлет Бахчели (Devlet Bahceli) отказался признать случившееся действием «горстки придурков». По его словам, это «проявление тактики психологической войны» и «открытой враждебности» по отношению к Турции. «Мы были здесь, когда не было никакой НАТО, и, если не будет больше необходимости оставаться в этой структуре, концом света это не станет», – заявил Бахчели.

Лишь находившийся в тот момент в Канаде начальник Генштаба Турции генерал Хулуси Акар попытался замять скандал, выразив надежду, что сотрудничество Турции и НАТО из-за этого эпизода подорвано не будет. В некотором противоречии с оценками своего президента он связал инцидент с происками организации Фетхуллаха Гюлена FETO.

Однако этот скандал – лишь вершина айсберга. В Норвегии дело не обошлось выходкой натовцев на учениях: в этой стране получили политическое убежище 5 турецких офицеров – участников провалившегося в июле 2016 года путча. А всего в различных странах НАТО укрылись сотни путчистов. Такой «нож за пазухой» – прямая угроза безопасности Турции. То есть пока Турция состоит в НАТО, ей всякую минуту предоставляется не защита – ей грозит военный переворот. Закупка у России системы С-400 – не причина, а следствие разногласий Анкары с альянсом. Об этом говорит и намерение Эрдогана развить турецкий ВПК до такой степени, чтобы он в течение пяти лет полностью освободил страну от закупок иностранных (натовских) систем вооружения.

Похоже, отчуждение Анкары и Вашингтона (а также Брюсселя) стало взаимным и приобретает устойчивость. Старый биполярный мир рухнул, монополярный не состоялся, а в нарождающемся многополярном их пути расходятся.

В начале 2017 года входящий в структуру правительства США Национальный совет по разведке (NIC) выпустил доклад «Глобальные тенденции. 2035». В документе говорилось: «В Турции проблема все более независимой и многовекторной внешней политики, ее недемократические импульсы, по крайней мере в среднесрочной перспективе, станут наслаиваться на дезинтеграционные тенденции в Европе и представлять угрозу НАТО, а также гармонии сотрудничества НАТО и ЕС».

Турецкая печать прокомментировала данный тезис как выражение тревоги Вашингтона о том, что возможный союз между Турцией и «другими» государствами положит конец гегемонии США; следовательно, процесс формирования такого союза, по мнению американских разведывательных аналитиков, необходимо как можно скорее остановить. Оставаясь в Североатлантическом альянсе и одновременно подрывая его единство, Турция подаёт «плохой пример» остальным участникам НАТО.А в журнале Foreign Policy известный тюрколог Стивен Кук (Strven A. Cook) недавно заявил, что «американский альянс с Турцией был построен на мифе», что пора признать: Вашингтон и Анкара не разделяют общие ценности, общие интересы и их партнёрство уже не вернуть к уровню разгара холодной войны.

В ведущих столицах атлантического сообщества Турцию всё чаще рассматривают как «отрезанный ломоть» или «смутьяна», подрывающего единство натовского блока. То, что беспокоит Турцию, не представляет интереса для альянса, ведомого Соединёнными Штатами. Вполне возможно, что Турцию сознательно подталкивают к резкому разрыву, который выглядел бы неадекватной реакцией на «мелкие раздражители». В этом случае ответственность за назревающую приостановку членства Турции в НАТО легла бы на Анкару и лично Эрдогана. Результатом такого поворота событий стало бы либо восстановление «блоковой лояльности» Турции, либо избавление НАТО от «турецкого балласта». Спешка здесь обусловлена стремлением сработать на опережение, пока Турция не создала альтернативную систему безопасности, например с опорой на ось Анкара – Москва – Тегеран. Запад, по-видимому, исходит из того, что Турция и особенно её офицерский корпус к таким радикальным шагам не готовы. Ведь программы натовского сотрудничества в отсутствии реального противника – это кормушка для национальных военных элит, а заодно прививка идеологии атлантизма. Симптоматично в этом смысле «сдержанное» поведение во время «норвежского скандала» генерала Акара, атлантиста по взглядам. Расчёт натовских центров принятия решений может строиться на том, что ускоренное расставание Турции с НАТО подстегнёт турецких военных на новое, более подготовленное выступление против власти. Не исключено, что Турция изберёт и другой, более неприятный для НАТО путь – вялотекущее дистанцирование от блока по французскому образцу времён де Голля, не разрывая программ сотрудничества, продолжая получать определённые ресурсы, но проводя всё более независимый внешнеполитический курс. И это плохой вариант для альянса, поскольку его сплочённость будет размываться, побуждая новые государства задумываться над тем, а не пора ли избавиться от атавизмов блокового мышления.

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