/Поглед.инфо/ Телевизионният канал "Звезда" продължава излъчването на документи от така наречената "специална папка" на Сталин - свръхсекретна документация, която е докладвана лично на генералния секретар на ЦК на КПСС (б).

Част от тези разсекретени и разрешени за публикуване документи с гриф „строго секретно”, обхващат периода от 1944 г. до 1953 г., тоест от началото на успешното настъпление на Червената армия срещу хитлеристката военна машина до смъртта на Сталин. В публикуваната тук докладна записка от 17 юли 1944 г., Берия докладва на Сталин за конвоя германски военнопленници, преминали през Москва.

(рус.ез.)

57 тысяч гитлеровцев шагают по Москве: рассекречен доклад Берии Сталину

Телеканал «Звезда» продолжает серию публикаций из так называемой «особой папки» Сталина – это совершенно секретные документы, которые ложились на стол Генерального секретаря ЦК ВКП(б).

Часть этих докладов засекречена до сих пор, но с некоторых, которые и вошли в эту рубрику, недавно снят гриф секретности. Для публикации выбран период с 1944 по 1953 год – с того времени, как Красная армия начала успешно наступать на гитлеровские войска, до смерти Иосифа Сталина.

Семнадцатого июля 1944 года Берия доложил Сталину о конвоировании через Москву немецких военнопленных. В тот день по столице показательно для населения провели десятки тысяч бывших военнослужащих гитлеровской армии, вслед за которыми ехали поливальные машины, как бы смывая грязь, оставленную немцами.

«Движение колонн военнопленных с Московского ипподрома началось ровно в 11 часов сегодня, 17 июля, по маршруту: Ленинградское шоссе, улица Горького, площадь Маяковского, Садово-Каретная, Садово-Самотечная, Садово-Черногрязская, улица Чкалова, Курский вокзал и по улицам Каляевской, Новослободской и 1-й Мещанской. По этому маршруту прошло 42 тысячи военнопленных, в том числе колонна военнопленных генералов и офицеров численностью 1227 человек, из них 19 генералов и шесть старших офицеров (полковники и подполковники)», – говорится в документе.

Уточняется, что первая колонна немцев двигалась по маршруту 2 часа 25 минут. Была и вторая колонна. Ее прогнали через Большую Садовую, Садово-Кудринскую, Новинский бульвар, Смоленский бульвар, Зубовскую и Крымскую площади, Большую Калужскую улицу. Во второй колонне было 15 600 военнопленных, она двигалась 4 часа 20 минут.

«По прибытии к пунктам погрузки военнопленные немедленно погружались в железнодорожные эшелоны для отправки в лагеря военнопленных», – гласит доклад.

Причем, как отдельно уточняется в документе, военнопленных немецких генералов после прохождения колонны погрузили не в эшелоны, а в автомашины.

«При прохождении колонны военнопленных со стороны населения были многочисленные возгласы и приветствия в честь Красной армии, нашего Верховного Главнокомандующего и в честь генералов и офицеров Красной армии. Было большое количество антифашистских выкриков: "Смерть Гитлеру", "Смерть фашизму", "Сволочи, чтобы они подохли", "Почему вас не перебили на фронте" и т. д. Никаких происшествий во время прохождения колонн военнопленных не было», – докладывает Берия Сталину.

В заключении говорится, что после прохождения колонн улицы Москвы были почищены и помыты.

Фото: Russian Look / Globallookpress

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