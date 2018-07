/Поглед.инфо/ Ще си позволя да продължа своя разказ за Западна Европа, такава каквато я виждам, каквато я вижда статистиката и такава, която най-вероятно ще я видите и вие. Вие, ако погледнете отблизо. Авторът не пише за Скандинавия, Прибалтика, Украйна и Америка и няма да говори за тях, освен ако не се посочи специално.

Целта на тази статия е да се покаже, че Русия и Европа не са толкова далеч една от друга и за разлика от възгледите на екстремистите от медиите, нашата действителност не се отличава силно от европейската. Нито една от страните не трябва да чувства своето превъзходство или унилост, макар и че според личното убеждение на автора на статията, животът в Русия е значително по-динамичен и в някои области прогресивен, но и за това има контрааргументи.

Първият основен мит за днес е европейският семеен живот и европейската жена и няма да приписвам митовете на никоя от страните, да кажем за разрушилата се семейна институция и суровите европейски феминистки, захвърлили семейството и активно търсещи кариерата. На мен като рускиня, не винаги мие била ясна яростната борба за правата на западните жени – от детство ми се е струвало, че всички са равни, но че по отношение на мъкненето на тежко, мъжете са по-равни =). Нямам никакви претенции към мъжкия пол в Русия по въпросите за шовинизма и сексизма, но и няма да отричам факта, че и в Западна Европа има сексизъм. Това, че жена зад волана води до беди (не в 100% от случаите), се знае от всички, ще ви кажат всички. И така наслушала се за борбата на феминистките от запада през цялата си успешна кариера, аз пристигнах на място и открих с удивление, че съседката от дясно седи с децата, а съседката от ляво с чаша вино на терасата някак си не бързат да градят кариера.

Ако се погледнат обичайните данни на Евростат за броя работещи жени, може да ви се стори, че съседките ми са просто мързелани, а и руските със своите 65,5% заетост, също не достигат до трудолюбивите европейки. Но ние знаем, че дяволът, особено в европейската статистика, се крие в детайлите. Още знаем, че временната работа е отличен двигател за заетостта сред населението, поне в статистиката и че в Русия тя не е толкова разпространена, предлага в процеса на разглеждане на статистиката да помислим доколко би се увеличило нивото на заетост на нашите неработещи жени, ако имаха възможност да работят по 3-4 часа дневно два-три пъти седмично за адекватни пари и да излязат от сянката на самозаетостта.

Всички данни от сайта на „Евростат“ за съжаление така и не ги разбрах, защото не представя много диаграми, но ще посочвам разделите, в които ще може да проверите точността на данните. Разделението на частична и пълна заетост е взето по национални критерии.

И така, да погледнем еманципираните западни кариеристки от близо? (Раздел Labor, подраздел Incidence of FTPT employment - national definitions : Incidence of full-time employment by gender, LFS by sex and age - indicators (Employment/population ratio))Average annual hours actually worked per worker). Данните са от 2016 г., защото тогава данните са пълни за всички страни.

В Русия 65,2% от жените работят, като от тях 89,8% на пълен работен ден. Което ще рече, че 58,5% от жените работят с пълна сила (средното количество часове годишно за работника, без да се вземе предвид пола е 1874 часа).

Германия- 70,8% от германките, от които на пълен работен ден – 52,9%, следователно 37,4% от трудолюбивите германки работят пълен работен ден. (годишно на работника му се падат 1363!!! Часа). За всичко може да се прочете в пресата, след като и в другите страни новините идват на първите места при търсенето.

Във Франция 61,4% от жените работят, на пълен работен ден – 69,9% - 42,9% от ленивите французойки работят на пълен работен ден (а годишно на работник се падат 1502 часа).

Австрия – 67,7% от жените работят, от които на пълен работен ден – 52,3% - 35,4% от австрийките работят на пълен работен ден (1609 часа средно на работник)€

Холандия – 70,1% от жените от които на пълен работен ден – 25,35%! – само 17,7% от жените в една от най-добрите страни по статистика на заетост на жените, работят пълен работен ден! (годишно за работник 1437 часа).

Белгия – 58,1% от жените работят, от които на пълен работен ден 57,8% - 33% от жителките на Белгия си получават шоколада на пълен работен ден (годишно за работник 1546 часа).

Швейцария – 75,4% от жените работят, от които на пълен работен ден -41,2% - 31% от от моите съседки изчезват по цял ден на работа. (годишно за работник 1590 часа).

Италия 48,1% от жените работят, от които на пълен работен ден 67,2% - 32,2% от италианските мами работят, което не изглежда зле на фона на съседите. (годишно за работник 1724ч часа).

/Рус.Ез/

Я даже не знаю, стоит ли объяснять, что на part-time job, с построением карьеры все не так однозначно, что с такими данными бремя прокорма семьи по-прежнему лежит на мужских плечах и что данные цифры не только следствие плохой системы дет.садов и ясель + длинных школьных перерывов на обед, но и простого факта, что желание карьерного роста среди женщин Западной Европы сильно преувеличено. (*Ситуация выглядит иначе для Скандинавии и Прибалтики)

По личному мнению автора, жительницы стран Западной Европы не меньше хотят сидеть дома с детьми, чем русские барышни, да они позже рожают (тренд общемировой) и у них меньше детей (а вы попробуйте выучить ребенка с такими ценниками на все), но если пылает в их сердцах огонь феминизма, то он касается прав, но никак не обязанностей. Да, модные тренды разнятся и в Германии, например, вы встретите меньше женщин на каблуках и в легких платьях, но ни во Франции, ни во французской/итальянской части( это важно для объективности) Швейцарии недостатка в женственных мадам не наблюдается. Я думаю если поправить ситуацию с защитой женщин от домашнего насилия (и тут встречается не редко) и сексизмом на рабочем месте, то русские женщины куда более приближены к идеалу феминизма, чем европейские. (Есть еще много примеров, в которых можно увидеть, что русские женщины не настолько ущемлены в правах и свободах, а порой и впереди планеты всей, но автору лень носиться по всему инету).

(Family database на том же сайте, для России отдельно)

А раз есть еще простые женщины в европейских селах, то есть и простая европейская семья, где мама готовит обед, а папа приходит к ужину. Да мы в России в среднем в два раза чаще женимся и соответственно разводимся, тут же кол-во пышных свадеб все меньше, и если мы посмотрим на кол-во детей рожденных вне официального брака то Франция с ее 56.7% ужасает, по сравнению с Россией с ее 21%. Из перечисленных стран, разве что Швейцария все еще придерживается приличий с ее 20.2%. Тут то бы нам и поплакать о семейных ценностях если бы не одна интересная статистика -

Кол-во детей 0-17 лет живущих с двумя родителями.

Россия 74% (простите за либеральный источник, но в патриотических СМИ и до 30% одиноких доходит, если найдете другие точные данные, пожалуйста поделитесь)

Швейцария 87,6%

Нидерланды 86,4%

Германия 82,9%

Франция 76,6%

Бельгия 76,1%

Австрия 82,9%

Италия за 2015 87,4%

Т.е. средняя температура по европейской больнице, она не сильно отличается от российской. По личным наблюдениям и мнению автора, семейные ценности европейцам не менее близки, чем соотечественникам и распределение гендерных ролей весьма и весьма напоминает Россию, не смотря на весь феминизм и пропаганду, бОльшая часть домашних обязанностей по-прежнему лежит на женщинах и, в целом, такая ситуация всех устраивает. Я бы так же хотела отметить, что если у мужчины в Европе больше обязанностей, то зачастую и свобод у него тоже больше, может мужчинам России пора заявить о своих правах и свободах в семейной жизни?=)

Занимательный факт - в Швейцарии право голосовать на национальном уровне женщина получила в 1971 в результате референдума, в 1959 швейцарские мужчины это идею отвергли на первом референдуме.

2. В аполитичности россиян на уровне муниципалитетов виноват Советский союз. Состояние инфраструктуры, уровень жизни и аполитичность причина, а не следствие коррупции. (миф всех кому не лень)

Вы знаете, более всего жителя Западной Европы мне напоминает не современный хипстер, либерал или уж тем паче не мой ровесник. По мнению автора, наиболее "европеизированными" во многих аспектах являются люди, которые бОльшую часть своей жизни прожили в СССР. Позвольте на примерах - Люди старшего поколения здороваются, причем не только с соседями по лестничной клетке, но и соседями по дому, в лифтах в том числе. Кто бывал в Европах знает, что сие норма всюду и среди младшего поколения тоже.

Наследники чудовищного СССР доверяют государственным органам. Думаю не стоит напоминать, сколько наших бабушек и дедушек столкнулось с разного рода "разводами" на этой почве, в 90-е, да и сейчас. Следствием этого доверия является то, что люди действительно полагают, что запись в жалобную книгу это не только их право, но и инструмент изменения положения вещей. Это они донимают работников ЖЭКА, это они устраивают разнос всей поликлинике, это они знают муниципальных депутатов в лицо и вполне ходят к ним на приемы отстаивая свои интересы. И все это - типичное поведение/мышление жителя Западной Европы. А вот сидеть ныть в интернете, и не делать ничего, потому что "ничего не изменится", это типично для детей 90-х и младше. Только возврат доверия к государству, сможет навести у нас порядок на местах, потому что ни один президент или губернатор не может вручную контролировать каждый муниципалитет. А коррупция является причиной, а не следствием современной аполитичности.

Позвольте снова на примере - В Италии, которая не славится своей чистоплотностью, однако и не похожа на центральную Африку, есть такое место Сицилия. Сицилия издавна славится своей мафией, а там где мафия, там и коррупция. Если кто бывал в городе Палермо подтвердит, что это , а так же это , да зачастую и это , типичные виды во ВСЕХ районах города Палермо, их не надо искать, оно тупо везде. Это адовая помойка, напоминающая более всего самые неразвитые страны, парковка на тротуарах - норма, нарушение всех мыслимых и немыслимых правил дорожного движения - норма. Что говорят жители материковой Италии (где тоже грязно, но совсем не в таких масштабах) про сицилийцев? Они сами во всем виноваты - ленивые, аполитичные, да у них всегда так было...

Когда пишешь всюду, а тебе вместо реальных дел приходят отписки, получается вот так. И хоть во многом будущее нашей страны зависит от действий правительства, нам стоит брать пример с наших бабушек, а не с навальных попозиционеров и уж точно не упрекать СССР в подобных бедах современности.

Занимательный факт. В Швейцарии домашний пакет для мусора имеет специальный цвет и стоит в районе 2 долларов за штуку. В такой пакет можно запихнуть любой мусор, его рассортируют за вас, так как опознать вас, как нарушителя сортировки нереально. Мусор выброшенный не в спец. пакете не соберут, а вас оштрафуют, если опознают по камерам. Эта платная система породила забавную проблему "мусорного туризма" в соседние страны. пруф на английском.

3. Чудесные дороги Германии, без ограничения скорости, годами стоящие без ремонта. Вот бы нам на Каде, мкаде и тд. так!

Есть ли в Германии дороги, на которых можно летать без ограничений? Да. Повсеместно ли они? Да щаааз. Предлагаю вам взглянуть на ограничения скорости на окружной дороге Мюнхена . На обычных дорогах действительно есть участки , где скорость не ограничена, но примерно на каждом повороте вам придется давить на педаль тормоза, потому что на поворотах ограничения вполне себе есть (к сожалению гугл еще не оцифровал дороги между городами в Германии). Так же, ремонт на дорогах Германии не менее, а то и более регулярное явление, как впрочем и по всей Западной Европе - пришла весна и началось, до глубокой осени. И выбоины и трещины появляются, при более мягком климате и грунтовки есть в селах. Я не могу утверждать, что дороги в России лучше, но то что уже приведено в порядок, не отличается от зарубежных дорог.

Занимательный факт. Немецкие водители грузовиков очень любят украшать их разнообразными световыми эффектами. Не откажите себе в удовольствие проехаться в темное время суток по дорогам и полюбоваться ожившими трансформерами =)

4. Кризис в стране убил и без того шаткий российский туризм./ Наших соотечественников видно издалека. Либеральный миф, хотя некоторые патриоты гордятся своей особой заметностью.

В комментах к прошлому посту, люди, почему-то уверенные, что я отрицаю наличие русского туриста на улицах европейских городов, выкладывали статистику, примерно 30 млн. россиян имеют заграничные паспорта, в районе того же количества поездок в дальнее зарубежье было совершено нашими согражданами в прошлом году. Я считаю статистика врет! =) Нет, ну серьезно, как 30 млн сограждан может создавать ощущение центра Москвы в любом мало мальски туристическом месте мира? Русская речь слышна везде, не смотря на не выгодный для нас курс валюты и общую дороговизну Западной Европы, русские туристы приезжали и в 2008 и в 2014 и во все последующие годы, в достаточном количестве для эффекта "Освобождение Берлина советской армией". Как отличить русского туриста в толпе, если вы не знаете русский язык? А никак. Тети в леопардовом и мужчины в шортах хаки уже давно ушли в прошлое, общий культурный уровень россиян позволяет им в массе своей никак не выделяться на фоне европейской толпы. А учитывая, что многие европейцы почему-то полагают, что русские поголовно светловолосые, то у брюнета не в леопардовом шансы быть опознанным потенциальным противником равны 0. Люди рассказывающие вам о том, как просто вас отличить от "культурных европейцев" зачастую сами в Европу прибыли недавно.

Интересный факт. Во французском языке наш первый этаж имеет свое определенное название rez-de-chaussée, а наш второй этаж, у них первый. Соответственно ваш 9-ти этажный дом, во Франции будет 8-ми этажным.

5. Единый Запад. И немного про уровень сервиса.

Это заблуждение я встречала среди массы своих соотечественников. Америку ровняют с Европой, Англию с Германией, Польша мнит себя Францией. То что условный "Запад" не един в политическом плане, мы сейчас прекрасно видим. Основная причина разногласий в ЕС, как раз попытки ЕС привести Европу к единому стандарту, а жителю Нидерландов совсем не близок уклад жизни среднего немца. Пересекая границы стран ЕС вы сразу увидите яркие различия очень во многом. И уж тем более Европу не следует объединять с Америкой. Ассортимент товаров в магазине, устройство жилья и много другое, куда более напоминает Россию, чем Америку. Да и к Америке тут в массе своей отношение не лучше, чем в России, что впрочем и не удивительно. Это Россия медленно, но верно движется от Европы, к Америке, с нашими здоровенными машинами, оптовыми супермаркетами, фастфудом на каждом углу и бешеным патриотизмом. А еще... Хорошим сервисом. Американские читатели меня поправят, если я ошибаюсь, но мне кажется, что сервис в Америке на весьма хорошем уровне, многие вещи на бытовом уровне вызывают у меня, как у маленького волосатого потребителя, полный восторг! А вот Западная Европа... Вы знаете дорогие сограждане, если вы не можете найти "хамоватую совковую продавщицу" то она тут, трудится в отделах решающих проблемы европейцев с сервисом или товарами. Далеко не в каждом заведение вас порадуют "дежурной улыбкой", да что там, давайте присядем за столик симпатичного кафе в стиле прованс... и подождем 10-15 минут пока нас заметят, еще 5 мы подождем меню, потом еще 10 пока примут заказ, 20-30 минут пока принесут заказ, ну а когда придут за деньгами можно ждать вечно. Подобное отношение к себе, как к клиенту, вы можете наблюдать в очень многих странах Западной Европы и это норма, к которой привыкли местные жители и которая вызывает мягко говоря удивления у среднего жителя российского города. Уровень, скорость и вежливость оказания разнообразных услуг населению в Западной Европе, серьезно проигрывает уровню России. Так что если вас обсчитают, потом нахамят, а то и вовсе не заметят во время вашего отдыха, не принимайте это на свой счет - мы тут так живем каждый день.

