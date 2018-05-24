/Поглед.инфо/ Най-главното, което научих от речта на държавния секретар на САЩ Помпео е, че той е „подведомствен” на Heritage Foundation. Самият той говореше за това. Дори фактът, че се обявява "нова стратегия за Иран" в кулоарите на този изследователски център, символично показва, че мислите на Помпео в доклада съответстват на намеренията на спонсорите му.

„Heritage Foundation (Фондацията "Херитидж") формира насоките на държавната и световната политика и аз съм благодарен за великолепните им разработки", каза Помпео преди да започне да хвърля клевети срещу Иран.

Heritage Foundation е много авторитетна структура. В последната класация на центъра на Пенсилванския университета, фондацията е класирана на осмо място в света и на четвърто в САЩ, като една от водещите фабрики за политическо инженерство.

Любопитното е, че фондацията значително повиши рейтинга си в сравнение с миналата година, когато Heritage Foundation беше класирана на дванадесето място в света и на седмо място в САЩ. Авторът на текста счита, че този факт се дължи на назначаването на Тръмп за президент на Съединените щати.

(рус.ез.)

Выступление Помпео показало высшую степень неадекватности трамповского режима

Самое главное что я вынес из выступления Госсекретаря США Помпео это то, что он находится под большим влиянием Фонда Наследие (Heritage Foundation). Он сам об этом проболтался. Даже факт оглашения "новой стратегии по Ирану" в стенах этого исследовательского центра символично говорит о том, что Помпео прибыл для отчёта перед властителями дум его.

"Фонд Наследие сформировал моё мышление по вопросам мировой и государственной политики. Я благодарен за великолепную работу", - заявил Помпео перед тем как начал поливать грязью Иран.

Фонд Наследие это очень авторитетная структура. В последнем рейтинге ведущих фабрик мысли от Университета Пенсильвании центр занимает восьмую строчку в мире и четвёртую в США. Любопытно, что он заметно улучшил свои позиции, в предыдущем списке опубликованном в прошлом году Наследие разместили на двенадцатом месте по миру и седьмом в США. Я полагаю, что связано это с назначением Трампа президентом США.

Наряду с Брукингским институтом, Центром стратегических и международных исследований, Фондом Карнеги, Корпорацией РЭНД и Советом по международным отношениям, Фонд Наследие вносит неоценимый вклад в формирование и реализацию внешней политики американского режима. В нашем случае важно понимать следующее, как и все остальные топовые центры, Наследие проводит в жизнь жёсткий антироссийский курс, производит и распространяет русофобскую пропаганду, усугубляя тем самым тяжёлую болезнь животной ненависти к России и русским. Единственное что сильно выделяет Наследие среди других верхних фабрик мысли, так это то, что он придерживается консервативной повестки - это самый влиятельный исследовательский центр по контролю сознания американцев с консервативными взглядами.

"Миссия Фонда Наследие - это формулировка и внедрение консервативной государственной политики основанной на принципах свободы предпринимательства, ограничения роли правительства, личной свободы, традиционных американских ценностей и сильной национальной обороны... С момента своего образования в 1973 г. Фонд Наследие представляет собой бастион американского консервативного движения и является крупнейшей и наиболее поддерживаемой консервативной научно-образовательной организацией. Более 500 тыс. членов-плательщиков взносов поддерживают наше видение Америки, где процветают свобода, благосостояние, возможность реализоваться и гражданское общество", - пишут на сайте фонда.

Сегодня фонд особенно актуален тем, что он поддерживал Трампа на выборах, и продолжает отбивать нападки его критиков и либерал-фашистов. Также он выступал за выход Британии из ЕС. Если вы думаете, что деятельность организации ограничивается пропагандой и дистанционной проекцией влияния, то это не так. Как отметили в своё время на страницах влиятельного журнала "Политико", Фонд Наследие стал "наиболее влиятельной силой формирующей группу переходного периода" избранного президента Трампа. Отмечается, что фонд - это некая "точка опоры" для формирование новой администрации. Сотрудники Фонда Наследие буквально подбирали кандидатуры в трамповское правительство. Также центр составлял Трампу список кандидатур для Верховного суда (утверждён Нил Горсач).

Связь Трампа и консерваторов из Наследия проследили и российские эксперты. Вот что пишет Константин Блохин из РИСИ:

"Слухи, разносившиеся в коридорах власти о тесной связи Д.Трампа с консервативным аналитическим центром Heritage Foundation, подтвердились. Можно резонно предположить, что свой курс Д.Трамп будет строить на рекомендациях этого центра. Даже северокорейские аналитики ищут возможности пообщаться с интеллектуалами из The Heritage Foundation для более глубокого понимания намерений Д.Трампа... Опора Трампа на Фонд «Наследие» понятна и логична".

Я не берусь сравнивать повестку Наследия с другими влиятельными фабриками мысли, а только тезисно отмечу основные направления и темы по которым работает фонд. Ниже изложено моё личное мнение, которое основано на мониторинге публикаций на сайте фонда и его медиаресурсов (например сайт Дейли сигнал / The Daily Signal) за последние три года.

Фонд Наследие это:

- запущенная стадия русофобского помешательства и антисоветизм

- жёсткое давление на Россию: расширение экономических ограничений, отмена Северного потока-2 и стягивание войск к границам России

- безоговорочная поддержка Израиля и его военных агрессий

- военная и экономическая поддержка оккупационного режима на украйне

- расширение НАТО

- одобрение выхода Британии из ЕС

- последовательная поддержка военных преступлений Трампа в Сирии

- критика иранской ядерной сделки и властей Ирана

- поддержка выхода США из Парижского соглашения по климату

- относительно умеренная критика Китая

- кровавый империализм, приветствуется оккупация Афганистана и других стран под предлогом "борьбы с терроризмом" и реализации "национальных интересов" (в публикациях встречается утверждение что США "имеют глобальные интересы")

- нападки на Демократическую партию США

- критика зелёных бесов, секты глобального потепления, зелёных субсидий и в частности плевки в Илона Маска

- расширения добычи углеводородов в США

- отмена Реформы здравоохранения и защиты пациентов в США (Обамакер)

- враждебное отношение к незаконным мигрантам, усиление контроля границ и изменение миграционного законодательства

- налоговая реформа

- милитаризм, в том числе ядерный, выступает за наращивание военного бюджета и укрепление вооружённых сил

- критика трансгендерной диктатуры и ЛГБТ-движения

- пропаганда традиционной семьи, запрет абортов, особенно на поздних сроках.

Это не полный список, а только то, на что они обращают внимания больше всего. Вообще-то, тема роли фабрик мысли в западной системе и в особенности США весьма обширна и достойна большого исследования. Я мимолётно затронул данный аспект в заметке "Информационная пирамида Соединённых Штатов Америки".

***

Теперь перейдём к цирковому выступлению попугая Помпео. Наблюдая за тем как он зачитывает с бумажки "Новую стратегию по Ирану" у меня сложилось впечатление, что до приезда в Фонд Наследие Помпео читал этот текст не более одного раза. Но признаться, и это большое достижение для американских политических петрушек. Озвученный доклад это сборник манипуляций, чёрной пропаганды, наглой лжи и клеветы на Иран. Концентрация ненависти и злобы достойна экстремистской израильской прессы, впрочем, все подобные "стратегии" пишут либо в Израиле, либо агентами на местах. Речь Помпео могла вызвать удовольствие только у режима Нетаньяху.

Трамповская стратегия не имеет ничего общего с реальностью, речь Помпео это болезненный иранофобский бред и перечень наглых требований вперемешку с угрозами. Возможно, опровержение лжи требует отдельного внимания, но здесь я не буду комментировать его утверждения. Мне кажется, что любой пытливый наблюдатель с лёгкостью мокнёт морду Помпео в освежающую субстанцию правды. Всё то что он сказал о Иране вполне соответствует положению дел в самих США. Все обвинения в адрес Ирана можно легко направить в обратную сторону и эти обвинения более справедливы по отношению к США и "союзникам" в регионе, чем к Ирану.

Иран обвинили:

- в течение многих лет Иран лгал о том, что не имел программы ядерного оружия и сегодня "режим продолжает врать"

- опосредованные войны в регионе (прим. Сирия и Йемен)

- поддержка Талибан*, Хезболлы, ХАМАС и хуситов (прим. Верховный политический совет Йемена)

- затягивании конфликта в Сирии

- поддержка "шиитских группировок и террористов" в Ираке с целью подорвать суверенитет

- проведение секретных операций по убийствам "в самом сердце Европы"

- удерживание американцев в качестве заложников

- спонсирование терроризма

- якобы в Тегеране находится руководство Аль-Каиды*

- террор и пытки инакомыслящих.

Главные цели: противостоять "дестабилизирующей деятельности режима" в регионе, сдерживание "иранской агрессии", блокировать финансирование "терроризма", не допустить появление ядерного оружия и средств доставки (прим. ракет большой дальности).

Средства: беспрецедентное финансовое давление (прим. экономические ограничения, запреты, эмбарго и пр.) и антиправительственная пропаганда в Иране (прим. читая между строк).

Требования:

- предоставить МАГАТЭ полный отчет по разработке ядерного оружия в прошлом и отказаться от разработки в будущем

- отказаться от обогащения плутония и прекратить все соответствующие работы, включая закрытие ядерного реактора на тяжелой воде

- предоставить МАГАТЭ полный доступ ко всем объектам

- прекратить распространение баллистических ракет, их развёртывание и остановить разработку ракетных носителей для ядерного оружия

- освободить всех граждан США и граждан стран-союзников задержанных по сфабрикованным делам

- прекратить поддержку "террористических группировок", включая ливанскую Хезболлу, ХАМАС и Палестинский исламский джихад

- уважать суверенитет Ирака и способствовать "разоружению, демобилизации и реинтеграции шиитских ополченцев"

- прекратить поддержку ополчения хуситов, добиваться мирного политического урегулирования в Йемене

- вывести все иранские силы из Сирии

- остановить поддержку талибов и "других террористов" в регионе и прекратить укрывать руководство Аль-Каиды

- прекратить угрозы уничтожить Израиль

- прекратить угрозы нарушить судоходство и угрозы кибератак

- прекратить "ракетные обстрелы Саудовской Аравии и ОАЭ" (прим. по видимому, имеются ввиду обстрелы со стороны сил Верховного политического совета Йемена, пропаганда утверждает, что ракеты хуситам поставляет Иран, но сами йеменцы говорят, что наладили собственное производство).

Чего не сказал Помпео.

США являются прямыми соучастниками геноцида в Йемене, американцы поддерживают саудовскую коалицию поставками оружия, дозаправкой авиации в воздухе и разведывательными данными, также под предлогом "борьбы с терроризмом" в Йемене дислоцирована оккупационная группировка.

Иран, Хезболла и шиитское ополчение находятся в Сирии по приглашению законного правительства, без их участия и кампании России сирийского государства уже не существовало бы, на его месте горела бы террористическая геенна огненная. Напротив, США и Турция это оккупирующая сторона.

Если Иран и обстрелял Голанские высоты, а есть основание считать, что Израиль солгал, то согласно международному законодательству и позиции Совета Безопасности ООН Голанские высоты находятся под оккупацией Израиля, и если Сирия совместно с союзниками начнёт возвращение своей территории, то никто не должен вмешиваться в установление справедливости.

* Талибан, Аль-Каида - террористические организации запрещённые в России.

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