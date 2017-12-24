/Поглед.инфо/ Разбирам, че прогнозирането е неблагодарна работа, но доколко се справих с това, отново може да оцени всеки. Освен това в този обзор ще бъдат засегнато не само онези събития, които бяха описани в прогнозата за 2017 година, но и тези случили се събития, а също и тенденции, които е необходимо да се имат предвид за да се състави пргноза за 2018-та.

И така, да пристъпим, без цитиране няма да мине, но ще пропусна предпоставките за изводите:

Онези, които се надяват, че Тръмп ще смекчи своята предизборна риторика до нулевата черта след встъпването в длъжност, жестоко грешат. Такъв авторитарен президент с такова количество лични връзки в истаблишмента в САЩ още не са виждали. Много хора в САЩ разчитат, че с Тръмп ще бъде създаден общ кланов компромис, но това е малко вероятно, по-вероятно е вътрешнополитическия конфликт, който през последните години успяваха да сдържат окончателно ще излезе наяве.

Като говорех за това аз даже не мислех, че ситуацията ще стигне до такава хипертрофирана форма. Работата е там, че избирането на Тръмп стана толкова силен шок за част от обществото, че и до сега видни граждани на САЩ не възприемат Тръмп като президент.

Случи се не просто политически конфликт или разкол, това е истински политически РАЗЛОМ, между страните се образува истинска пропаст. Раздухваното от слуховете следствие по „сделката на Тръмп и Русия“ продължава да го увеличава. Въпреки че е ясно, че за толкова продължителен срок на разследване реални обвинения така и не се появиха. Това, че Тръмп не може да бъде обвинен в нищо е ясно и от резултатите от разследването на независимата група, която скрито записваше беседите с ръководителите и водещите журналисти в главните антиТръмповските средства за масова информация – CNN, New York Times, Washington Post. Стигна до там, че водещите американски средства за масова информация (CNN, CBS, NBS) започнаха да публикуват откровени лъжи за сделката на Тръмп с Русия и на тях им са наложи да признаят.

Самото разследване и хората, които участват в него подкопават доверието към Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР на фона на отново откритите обстоятелства по тайната кореспонденция на Хилари Клинтън и липсата на изискваното внимание към фонда на семейство Клинтън. Онези хора, които трябваше да разследват възможния факт на конфликт на интереси, самите са заинтересована страна.

Само за една година на обикновения американец му стана съвсем ясно, че централните средства за масова информация, такива като CNN са антиТръмповски канал, а FOX NEWS са рупор на Тръмповата пропаганда. Такава деградация на авторитета на средствата за масова информация за толкова кратък срок ние не можехме и да си представим през 90-те.

Най-интересното е това, че неуспехът в политическата система на САЩ разкри фактите, които поставят под съмнение съществуването на демокрацията в САЩ като такава.

През първата половин година на Тръмп няма да му е лесно. На фона на гръмките му заявления и реални опити за промени резултати почти няма да има, тъй като без преувеличение не по-малко от половината от държавния апарат са не толкова политически, колкото идеологически противници на Тръмп и всичките му реформи ще потъват в това блато. Като осъзнае това Тръмп ще вдигне врява да до небето, не изключвам размествания в администрацията към това време.

Срокът, който бях дал за отръскване от Тръмп на държавния апарат се оказа твърде кратък, апаратчиците се оказаха много по-силни, те се съпротивляват и до сега и ще се съпротивляват и по-нататък. Както зная от СМИ Тръмп още не може да назначи своите кандидати на всички достъпни му свободни места в правителството. Това, че неговите реформи се сблъскаха с огромната съпротива на държавния апарат е очевиден факт. И ръководителя на администрацията се смени през лятото.

Но въпреки всички проблеми Тръмп мъкне САЩ в посочената от него посока. По данни още за октомври Тръмп стана 4-я президент на САЩ подписал най-много укази след встъпването и в длъжност на днешен ден, може и да задминал всички, не намерих статистика.

(рус.ез.)

Его законопроект ограничивающий миграцию в США, после серьёзного сопротивления, заработал в полную силу, в укрепление миграционной службы подготавливаются обычные полицейские, запланировано строительство новых тюрем рядом с «городами убежищами для мигрантов».

Трамп провел свою версию бюджета, а теперь проводит свою налоговую реформу, на которую тревожно отреагировали, как в Китае, так и в Европе, все прекрасно поняли, что это очередной ход по их дискриминации в международной торговле с США.

Ещё не мало важный шаг Трампа, который показывает его власть над ястребами Пентагона – уже назначена дата первого полного аудита министерства обороны США, учитывая, какие скандалы были по результатам частичных аудитов это очень серьёзная победа Трампа.

По сути, не смотря на отрицательный информационный шлейф, Трамп выигрывает внутриполитическую борьбу, инициатива импичмента провалилась, его законопроекты воплощаются в жизнь.

Внешняя политика США в первой четырехлетке президентства Трампа будет завязана на нефть и не в последнюю очередь на нефть в России.

Да, тут следует поправиться, что ставка сделана не только на нефть, а на сырьевые товары вообще. Мало кто мог ожидать, что США продаст Польше газ, а Украине уголь, договориться о намерениях продавать СПГ в Китай. Внутриполитические мотивы помешали сотрудничеству США и России, в вопросах ценообразования на ресурсы, но думаю всё ещё впереди.

Относительно перспектив США на Ближнем Востоке - все возвращается на круги своя, Израиль возвращается к роли единственного проводника политики США на Ближнем Востоке. В этом свете, сразу же становятся понятными заявления Трампа относительно пересмотра «ядерного соглашения» с Ираном и последние заявления об изменениях в ООН, после резолюции по израильским поселениям. По оценкам экспертов, после назначения Фридмана, на палестинско-израильском урегулировании вообще можно ставить крест.

В свете признания Трампом Иерусалима столицей Израиля, надеюсь противников сделанного мною вывода практически не осталось. Вместо палестинско-израильского урегулирования уже объявлена третья интифада.

Таким образом, вырисовывается не очень завидная роль Королевства Саудовской Аравии. Саудиты стоят в очереди на разграбление и будут следующими после Ливии, причин к тому, что бы этот жирный кусок не раздербанили очень мало. Перехватить управление джихадистами для США проблем не составляет, а усиление Ирана неизбежно и обратно его уже не запихнуть, хоть и можно немного замедлить. Да и банально, элиты США не могут допустить, чтобы арабы вынули деньги из их кармана и закапали в свою пустыню.

Образная фраза про «закопать деньги в песок» приняла вполне реальный облик и я продолжаю придерживаться мнения, что перспектива Саудитов не завидна, а пока, они лишь купили у США временную отсрочку за 280 миллиардов $, что не помешает США выжать из них ещё что-то, более-менее, легальным способом.

Трамп ещё не вступил в должность, а отношения США и Китая накалились до предела невиданного в 21 веке. Всё это говорит о перспективе агрессивной политики США в отношении Китая. Однако нужно помнить Трамп не вояка, а бизнесмен и по этому новым послом в Китае будет Терри Бранстад, человек имеющий большой бизнес в Китае. Таким образом, на лицо классический прием США: оказание давления, а затем выуживание уступок, в обмен на ослабление этого давления. Политика в отношении Китая - это пока единственный, публично озвученный, внешнеполитический вопрос, по которому курсы старой и новой администрации сходятся. Соответственно в этом направлении мы и увидим основную активность внешней политики США, в начале правления Трампа.

Как мы видим внешняя политика США в отношении Китая, в 2017 году складывалась, как раз из качелей, то в положительную, то в отрицательную сторону, визит Трампа в Китай и вообще в страны Восточной Азии, раскрученный в СМИ, пока реальных результатов не принёс. Так, что я пока могу констатировать, что выжать из Китая что-либо у Трампа не получилось. Сам Китай потихоньку прокладывает свой новый «Шелковый путь» привлекая фирмы США к участию, что не может не беспокоить США.

Многие прогнозируют, что в 2017м начнется борьба за РФ между Китаем и США, да и рупор Коммунистической партии Китая «Жэминь жебао» уже отписался, мол США перетянуть РФ на свою сторону не смогут. Однако, как показывает прогноз развития событий в США, дальше заявлений, в течение года, эта борьба не зайдет, только если подвижки начнутся к концу 2017 года. Тем не менее, ВВП может вполне удачно сманеврировать между этими заявлениями и положением РФ в приоритетах Китайского руководства.

И действительно внутриполитическая конъюнктура не дала Трампу наладить хорошие отношения с Россией, но не смотря на это Трамп не перестает говорить о России и Путине хорошо, что встречает дикое непонимание внутри США, ведь говорить плохо Трампу было бы куда проще. Тем более, что в информационном поле США муссируется мысль о том, что война между США и РФ уже идёт и эту идею проводят, в том числе и работники госаппарата.

Что касается взаимодействия с Китаем, то по словам Медведева, в 2017 году отношения между РФ и Китаем находятся на высшей точке развития.

В первой половине года, проигравшие элиты США вполне могут пойти на провокацию с вооруженного инцидента РФ и США благо есть один общий театр военных действий. Нам очень повезет, если они не провернут это прямо перед инаугурацией Трампа, поставив его тем самым просто перед фактом и заметав следы уходом старой администрации. Одним словом, в первой половине 2017 года РФ стоит ожидать провокаций и терактов, вероятней за пределами страны, но возможно и на самой территории.

К сожалению этот прогноз так же оправдался, 03.04.2017 года, в Санк-Петербурге, произошёл теракт, а 7.04.2017 года, США осуществили пуск крылатых ракет по авиабазе Эш-Шайрат в Сирии, на которой так же дислоцировались российские военные. По моей версии событий, Трамп согласился на это предложение ястребов из Пентагона, дабы не усугублять внутренние противоречия, но предупредил об этом нашу сторону, в результате чего, российский контингент на базе избежал потерь и прямой конфронтации удалось избежать.

Данную версию событий подтверждают действия и заявления Российского руководства, которые с сочувствием отнеслись к положению Трампа и его борьбе с аппаратчиками, да и вообще, последующие телефонные любезности между Путиным и Трампом.

С победой на президентских выборах во Франции Франсуа Фийона и проигрышем Ангелы Меркель в Германии (даже в случае её победы) стоит ожидать смягчения санкций к концу 2017 года.

Тут я явно не до оценил мощь западных СМИ, которые за полгода, из малоизвестного мальчика-банкира, без предвыборной программы, могли сделать президента Франции – Маркона. Избранная Меркель до сих пор болтается в подвешенном состоянии из-за неспособности сформировать партийную коалицию, в том числе из-за позиций по РФ. Санкции ЕС остались в том же виде, но призывы их отменить, стали звучать всё громче.

Что касается цены на нефть, то благодаря стараниям Рекса Тиллерсона, вполне вероятно мы можем увидеть среднюю цифру более 60$ за баррель по итогам года, что благоприятно скажется на бюджете РФ, рассчитанного на 40$. Да и вообще, хотя может быть это не для всех очевидно, но экономика РФ прошла дно и в 2017 году ожидается небольшой рост. Как и говорилось в предыдущем прогнозе, бизнес налогами душить не стали и с ростом доходов в бюджет это вряд ли произойдет в 2017 году.

На текущий момент, средняя цена нефти в 2017 году составила 55$. Предварительный рост ВВП в 2017 году составил 1,8%, Путин сказал, что на 1,6 %, будет точно. Налоговая нагрузка на бизнес не увеличилась.

На фоне потеплений отношений РФ с Европой и прохладцей со стороны США, а также нехватки финансов, на Украине, вероятней к концу года, произойдут перевыборы, что затем поспособствует частичной реализации Минских соглашений, окончательно сформировав перспективу нового Приднестровья из ЛДНР.

Тут не сделал скидку на малоадекватность украинского руководства, вместо того, чтобы спустить электоральный пар и с меньшими потерями остаться у власти, до конца срока, они, на фоне дефицита финансов, устроили политический цирк с Саакашвилли, который заводит их в тупик принятия решений.

Идея Путина протолкнуть Минские соглашения миротворцами, в США была воспринята за слабость и поэтому, Сурков счёл приемлемыми только 3 пункта из 39 предложенных Волкером, в ходе переговоров по миротворцам. В ответ на это Путин впервые позвонил руководителям ЛДНР, тем самым повысив их политический статус, делая намек «партнерам», что так, дело может дойти и до признания. Буквально через несколько дней из ЛНР, со скандалом, слился Плотницкий, что не добавило очков авторитета для РФ.

Соглашение РФ-Иран-Турция по Сирии очень знаковое, вопросы войны и мира теперь решаются без США и тем более Европы. В 2017 году РФ имеет все шансы развить этот дипломатический успех по Сирии дополнительными договоренностями.

Дополнительные договоренности по Сирии, действительно обрели реальные черты по результатам переговоров именно в РФ. Озвученная победа над ИГИЛ, немного поспешна, но отражает коренное изменение расклада. Даже на западе, те, кто интересовался борьбой РФ с ИГИЛ вполне адекватно отреагировали на эту новость, несмотря на то, что «западные партнеры» начали приписывать эту победу себе. А уж непосредственные участники и очевидцы этой борьбы в мусульманском мире знают, кто проявил реальную силу, а чаще всего только силу они и уважают. Так что авторитет РФ, на Ближнем Востоке, поднялся очень сильно, что вынужденно констатируют и на западе.

Что касается внутренней политики, то ВВП окончательно убедившись в том, что с внешней стороны стабильности РФ ничего не угрожает, вплотную займется обновлением выстроенного порядка вертикали власти. ВВП понимает, что с его уходом, при текущей конфигурации наступит хаос. Поэтому ему нужно выстроить политическую систему таким образом, чтобы она могла самостоятельно, что-то генерировать, а не тупо штамповать заготовки. Ну и конечно не нужно забывать, что 2017й год перед выборами, соответственно будет ряд кадровых изменений в правительстве, опять-таки, вероятней, к концу года.

Нужно признать, что данный прогноз оказался слишком оптимистичным несмотря на то, что соответствовал логике развития событий, ставка на которую полностью оправдалась в прогнозе на 2016й (тут только выводы). Кто знает, может быть озвученное притворится в жизнь ещё до выборов, непосредственно в 2018 году.

Ну и естественно продолжатся зачистки в самой системе, клан либералов сильно проредят, если они не успеют перекраситься.

Клан либералов оказался достаточно крепок, несмотря на потерю Улюкаева и его приличный срок, по факту, им удалось застопорить деофшоризацию РФ, но сюрприз им преподнесли наши «западные партнёры» арестом Керимова и арестом счетов Прохорова. Американцы то же готовят подарочек для этого клана, в виде персональных санкций. Если у кого-то возникают сомнения, что в списке окажутся лица, принадлежащие этому клану, то напомню, что спецслужбы США занимаются поиском собственности и сбережений российских граждан и чиновников в западных банках, а значит априори это про-западно ориентированные люди. Да, возможно, верхушка будет не задета, но кое-кого всё равно зацепит, вот и посмотрим окажутся ли в списке Дворкович с Шуваловым. Часть олигархов уже испугалась и попросила Путина припарковать их капиталы в РФ, за %, на время или навсегда, время покажет.

Классическая либеральная оппозиция окончательной сдулась и начала немного подкрашиваться и это не осталось незамеченным , поэтому трогать их ни какого смысла нет.

Додавливать доморощенных либералов не пришлось, у них началась реальная чёрная полоса и подсобили им в этом сами американцы, раскручивая пресловутую вездесущность российского вмешательства, вызвав тем самым дикое негодование подопечных, ведь старые методички о немощности России, в таких условиях, бесполезны.

Что касается тенденций этого года, не задетых в прогнозе, хотелось бы выделить следующее:

Реализация проекта Ямал-СПГ продемонстрировала всему миру, что РФ в состоянии справиться с давлением «западных» санкций, сформировав равноправные отношения с Китаем.

Строительство «Северного потока -2» несмотря на санкции и противодействие ЕвроКомиссии.

Отход ЕС от НАТО созданием альтернативной структуры.

Произошел раскол западных элит, в результате которого, структуры, приближённые в Соросу, начали сливать информацию даже о «святая святых» - офшорах королевы Великобритании.

Сепаратизм в ЕС и референдум в Каталонии.

Европа намерена менять иммиграционное законодательство, т.к. количество беженцев зашкаливает.

Нарушение США правил международной дипломатии, ситуацией с закрытием и обыском посольств. Тут аппаратчики госдепа додавили свою линию, вопреки заявлениям Трампа.

Биткоиномания.

Предупреждение Путина, растиражированное западными СМИ о том, что все крупные предприятия России, будь то частные или государственные, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции. Пускай пока это лишь слова, но дают понять о серьёзности намерений.

Мало кем замеченное предложение Путина о большом евразийском партнерстве на базе ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь».

Отстранение России от олимпиады 2018 года, ну как же без этого. Тут я скажу не популярную вещь – мы не умеем проигрывать, как сказал Путин – «дали повод», оказалось, что мало кому хочется домысливать его слова.

Скандал о кибер-вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году, переросший в «все западную» антироссийскую истерию, проявившую всю полноту идущей информационной войны, с явлением, пока жалких, попыток заткнуть рот «RT», в тот момент (как было указано выше), когда американские СМИ стремительно теряют авторитет.

Изменение Путиным вектора риторики с «Западом». По сути он констатировал, что в текущем цивилизационном подходе, Россию, «Запад», в первых рядах видеть не собирается. Это вполне естественно, при капитализме и пределе рынка сбыта, приходится кого-то грабить. «Запад» не хочет видеть лишних на своём месте грабителя и не хочет быть ограбленным. Многие могут жаловаться, что Путину понадобилось на это 17 лет, но согласитесь, время было потрачено не зря. Без стойкости и усилий России, кризис «западного капитализма» был бы не так очевиден, как на текущий момент.

Ну и последняя цитата из прогноза на 2017 год:

The New York Times (США)

«… если мы не хотим, чтобы 2017 год, как и 1917-й, стал русским годом в истории человечества, новостные средства массовой информации не должны придумывать грандиозные сюжетные линии, которыми объясняется буквально все. Вместо этого им надо искать детали, которые по крайней мере смогут объяснить хоть что-то…»

Как вы сами сейчас понимаете иностранные СМИ оказались не в состоянии, за год, изменить порядок мышления и хоть что-то внятно объяснить, они чаще скатывались к оголтелой пропаганде в отношении России, накладывая на неё свои собственные шаблоны поведения. Конечно же, The New York Times сейчас не признается, что в 2017 году, Россия, минимум, как информационный повод, стала первой среди стран мира. Такого количества упоминания России в иностранных СМИ никогда не было. В том числе и потому, что Путин провел феноменальное количество международных встреч, иногда посещая по 3 страны за 1 день.

Вот таким я спрогнозировал, а затем увидел 2017 год, очень надеюсь, что мне хватит времени в новогодние праздники составить прогноз на 2018 год.

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