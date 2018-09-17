/Поглед.инфо/ Съединените щати, запалвайки през 2000-те години война от ново поколение, претърпяха в нея няколко съкрушителни поражения, губейки неформалния статут на световен хегемон. С тази констатация не всички са съгласни даже в Русия, но успешната съпротива в Сирия срещу пряката военна агресия, организирана от САЩ, а също поведението на Северна Корея, Иран и Турция, игнорирали американските изисквания и не загубили нищо, повече от убедително свидетелстват за това, че хегемон повече няма. Не може да не се подчиниш на хегемона безнаказано.

В този случай става дума не за успешната съпротива на Русия – ядрена свръхдържава, способна за 20 минути да унищожи САЩ и половината от останалия свят, даже не за обикновените ядрени държави (Китай, Великобритания и Франция), притежаващи чувствително количество заряди и носители, способни да ги доставят във всяка точка на планетата. От изброените само Северна Корея притежава ограничено (по-малко от на Израел) количество ядрени бойни заряди и способност да достави две-три на територията на САЩ. Като имаме предвид рекламираната американска система за противовъздушна отбрана това не трябва да безпокои Вашингтон. Във всеки случай отечествените паникьори твърдят, че САЩ са в състояние да унищожат не по-малко от половината от руските бойни глави преди те да долетят до целта. Това е при условие на масиран удар с всички носители. Три, пет и даже десет бойни глави такава система за ПРО трябва да прехване без проблем.

Но даже ако САЩ преувеличават своите възможности, става дума не само за Северна Корея, но и за такива страни като Турция и Иран, чиито армии, по своите бойни възможности са съпоставими с иракската от епохата на Садам Хюсеин (която Вашингтон стри на прах без особени проблеми). Във всеки случай Иран и Ирак воюваха осем години без какъвто и да е успех.

Тоест американците игнорират средните по военни възможности държави, при това намиращи се в политическа плуизолация. Срещу Иран и КНДР действаха санкциите на ООН, които целия свят добросъвестно спазваше. Турция имаше сложни отношения с ЕС, напрежението постоянно растеше, в Близкия Изток арабите на обичаха Анкара като съюзник на Израел (а и помнеха турското господство). Но Ердоган успя да се скара и с Израел.

Всичките три страни започнаха да излизат от изолация само след като фактически принудиха Вашингтон да води преговори. Не е важно, че преговорите завършиха с нищо и след тях отново последваха санкции. Хегемонът, свикнал или да изпраща на непослушните бомбардировачи, или да организира у тях цветни преврати, беше принуден да се примири и да търси по-мирни варианти за натиск, периодично даже отстъпвайки чак до сключване на компромисни договорености.

В света отбелязаха това. Именно след като стана ясно, че Асад печели военната кампания в Сирия, Иран устоя под натиска, КНДР не обърна внимание на трите ударни групи със самолетоносачи, приближили се до бреговете й, Турция смени страната в сирийския конфликт, а Шанхайската организация за сътрудничество започна да расте като гъба. Опашката от чакащи се е строила чак до границите на Европейския съюз. И това при все, че на всяка следваща среща приемат още някого.

И тук ние се блъскахме с две интересни явления. В Русия хиперпатриотите (маргинални, но кошмарно шумни) започнаха да искат да се решат всички проблеми по американския метод – по пътя на военните удари по всички, които не ни харесват или на които ние не се харесваме. И ако, видите ли, Кремъл не започне по петнадесет военни операции на ден, значи от нещо се страхува. В същото време Съединените щати, които не се справиха даже със Сирия, внезапно започнаха икономическа война не само срещу Китай, но и срещу своите съюзници от ЕС. И това в условията на нерешена конфронтация с Русия.

(рус. ез.)

Выглядит это странно. Некоторые объясняют данные действия неадекватностью Трампа. Забавно, но, как правило, это те же самые люди, которые утверждают, что все известные нам президенты и премьеры (включая российского и американского) ничего не решают, а планетой управляет некое тайное правительство, у которого все ходы наперёд на тысячу лет расписаны. Как укладывается «самодеятельность» Трампа в планы «мирового правительства» не объясняется.

На деле, действительно, ни один президент не свободен в своих решениях полностью. Они должны как минимум поддерживаться национальной элитой или её частью. Без этого, назовись хоть императором и самодержцем, а команды просто не будут проходить, аппарат начнёт работать независимо от политической власти и последняя провиснет. Это как раз одно из необходимых условий цветных переворотов — лишить политическую власть в стране опоры на собственную элиту. Если это требование выполнено, то сравнительно небольшие банды маргиналов валят любой внешне сверхпрочный режим.

Соответственно, и Трамп пришёл к власти не самостоятельно, но с опорой на значительную часть американской элиты, если конкретно — на промышленников (национальных производителей), которые не могли больше мириться с господством глобалистской финансовой элиты, зарабатывавшей на биржевых спекуляциях. Их программу он и выполняет.

Им, безусловно, также необходимо мировое господство США. Хотя бы для того, чтобы навязывать покупателям свои товары, хоть бы конкуренты предлагали лучше и дешевле. Но экономическое обеспечение этого господства у них принципиально иное. Глобалистам нужен сильный доллар и вынесенная за пределы США экономика, чтобы направлять все свободные средства на биржевые спекуляции, заодно привлекая спекулятивный капитал из-за рубежа. Промышленникам-изоляционистам нужен слабый доллар, для поддержания конкурентоспособности американского экспорта, возвращение промышлености на родину, для создания новых рабочих мест и восстановления статуса США, как мастерской мира. Глобалисты торгуют фьючерсами, ни разу в жизни не увидев настоящей нефти, золота или пшеницы. Изоляционистам необходимо обеспечить американскую экономику необходимыми для развития реальными ресурсами. При этом глобалистам всё равно, растут цены на ресурсы или падают, им главное угадать тренд (ещё лучше знать его заранее) и вовремя зафиксировать прибыль. Изоляционистам необходимы дешёвые ресурсы, поскольку их цена, равно как и цена их доставки, влияет на цену конечного продукта.

В конечном итоге глобалистам необходимо иметь свободные рынки, в которые можно было бы вкладывать капитал. Изоляционистам рынки тоже не мешают, но им куда важнее не иметь конкурентов-производителей.

Собственно, этими противоречиями и объясняется парадоксальность стратегии Трампа, бросившегося в конфликт с Китаем и ЕС, не только не завершив объявленную ещё его предшественниками войну с Россией, но где-то даже усилив противостояние.

Напомню, что помимо торговых войн с Китаем и ЕС, а также обострения отношений практически со всем миром, Трамп также активно занялся разрушением международных организаций. США покидают одну за другой, при этом их президент публично и настойчиво выражает сомнения в необходимости оставшихся.

Фактически действия США направлены на разрушение всей глобальной военно-политической, правовой и финансово-экономической системы. Давайте посмотрим, что США могут от этого получить.

Как уже было сказано, гегемония необходима Вашингтону в любом варианте (и в варианте Трампа, и в варианте Обамы-Клинтон). При этом, уже к концу правления предыдущей администрации стало ясно, что методы прямого силового давления на Россию себя не оправдывают. Более того, пока США заняты бесперспективной конфронтацией с Кремлём, усиливаются их экономические конкуренты в ЕС и Китае, на которых просто не хватает сил, а Европе ещё и приходится в некоторых вопросах уступать, чтобы она не слишком возмущалась необходимостью нести убытки от введения антироссийских санкций, наносящих ощутимый ущерб европейской торговле.

Внешняя политика Обамы-Клинтон провалилась и привела к тому, что, как было сказано вначале материала, стал формироваться оппонирующий США политико-экономический евразийский блок (ШОС), надёжно защищённый военными потенциалами России и Китая. Остановить этот процесс США уже не могли. Поэтому Трамп пытается его обесценить.

В идеале, с точки зрения Вашингтона, экономическая война США против Китая и ЕС, должна разрушить их экономики. Они значительно менее самодостаточны, чем российская и крайне зависят от американского рынка. В общей сложности только профицит в торговле с США ЕС и Китая составляет более полутриллиона долларов (для сравнения российский — 17 миллиардов). Следовательно удар американских запретительных 20-30%-х пошлин на европейский и китайский экспорт в США будет значительно более чувствительным, чем ответные меры. Попытки Брюсселя и Пекина ответить ассиметрично, нанеся удар по доллару, на что они уже намекают, Трампу только в плюс. Во-первых, слабый доллар нужен экспортёрам, интересы которых Трамп представляет. Во-вторых, девальвация доллара снизит реальную стоимость американского долга (поскольку он номинирован в долларах). В-третьих, весь комплекс американских санкций и потенциальных ответных мер, должен стимулировать производство к возвращению в США.

В идеале решается проблема долга, казна должна будет получить значительно больше средств от налогов с возвратившейся промышленности, а проблема безработицы и бедности должна решаться за счёт создания новых рабочих мест возвращающимися в США предприятиями. То есть будет расти покупательная способность населения, а значит и ёмкость внутреннего рынка.

При этом, потери от свёртывания торговли с США, бегства капиталов, ухода части предприятий и разрыва части технологических цепочек, должны будут серьёзно ударить по социальной стабильности в ЕС и Китае. США, естественно, сделают всё возможное, чтобы дестабилизация переросла в социальный взрыв и хаос надолго воцарился на этих территориях.

Без ЕС и Китая сырьевые ресурсы, технологии и транзитный потенциал России имеют значительно меньшее значение. России также нечем заменить европейский и китайский рынки, потенциально способные дать в совокупности не менее миллиарда платежеспособных покупателей (а в перспективе и больше, при не более, чем 100 миллионах покупателей в России). То есть в отрыве от Китая и ЕС даже сохранившая самодостаточность Россия много потеряет. Многие её системообразующие компании ориентированы на внешние рынки (вспомним хотя бы откуда поступает большая часть доходов газовых, нефтяных, металлургических корпораций). От объёмов и прибыльности вешней торговли во многом зависят доходы бюджета. Потеря рынков приведёт к сокращению рабочих мест на фоне снижения доходов бюджета.

Выплаты безработным потребуют дополнительных денег, так же, как и трансформация экономики под новые условия. Единственным источником пополнения бюджета может стать только повышение налогов. При общем снижении уровня жизни это также повысит в обществе протестные настроения и создаст условия для дестабилизации.

Но США не ограничиваются одной, пусть масштабной операцией в рамках экономической войны против ЕС и Китая. Опыт свидетельствует, что самая детально продуманная кампания может быть проиграна, а проигрывать США нельзя. Это их последняя ставка.

Поэтому параллельно идёт работа по хаотизации всей планеты. Она ведётся по двум направлениям:

1. Разрушение слабых государств (Ирак, Ливия, Украина, Йемен) с созданием зон анархии, гражданской войны и стимулированием потоков беженцев. Эти беженцы, как номады эпохи Великого переселения народов, оказывают давление на границы, социальную сферу, экономику и финансы сравнительно благополучных государств, усиливая воздействие на них разворачивающегося глобального системного (в том числе экономического) кризиса, ускоренному развитию которого способствует политика Трампа. В результате, государства, которые при прочих равных могли бы устоять также не выдерживают, разрушаются и усиливают общий мировой хаос, параллельно усиливая его (хаоса) давление на уцелевшие островки цивилизации, уменьшая их шансы выстоять.

2. Разрушение системы международного права, в том числе и глобальных международных организаций, следящих за выполнением правил глобальной политической, финансовой и экономической игры. Под ударом США оказались не только ЕС, ЮНЕСКО, ВТО, но и НАТО с МВФ.

В мире должны остаться только США, варварская периферия и зависимые от США островки цивилизации. Если в таком мире Россия и выстоит, она не сможет конкурировать с США в качестве альтернативной точки сборки для цивилизации. Выдержать давление хаоса и варваризации в условиях падения Китая и ЕС Россия может только превратившись в закрытую автаркию, поддерживающую приемлемый (хотя и резко сниженный) уровень жизни населения за счёт неограниченных (из расчёта на 146 миллионов российского населения) природных ресурсов.

Российская армия, если государство устоит, сможет всё это защитить. Но она не сможет оказать помощь разбросанным по хаотизированному миру островкам цивилизации. У неё не та структура. Зато самый большой в мире американский военный флот и двухсоттысячный корпус морской пехоты, в сочетании с базами по всему миру, позволят США как оказывать поддержку странам признавшим их абсолютную гегемонию, так и заниматься бесплатным изъятием необходимых ресурсов в хаотизированной варварской периферии, а также в тех уцелевших государствах, которые не пожелают отдавать их добровольно в обмен на военную защиту.

Таким образом, в постхаотизированном мире США могут выступить точкой сборки для восстановления цивилизации, перекраивая её под свои нужды. В идеале они должны будут построить вокруг России (если она уцелеет под давлением глобального хаоса) антироссийский мир, значительно более зависимый от Вашингтона и значительно более управляемый им, чем мир 90-х (тем более, чем нынешний).

Сломать планы США можно путём создания единой в экономическом плане Евразии. Россия и Китай давно этим занимаются и, как было сказано, ШОС — прообраз такой Евразии, достигла в последние годы существенных успехов. Замыкание системы происходит с подключением к ней Евросоюза. Проблема — быстрая переориентация Европы и Китая на рынки друг друга, вместо американского, с которого их вытесняют. Это нетривиальная задача, но, при наличии доброй воли она решаема.

В принципе схема работает и без ЕС. С сохранением России и Китая альтернативная американской точка сборки цивилизации всё равно будет существовать, да и хаотизировать весь мир не удастся. Но без подключения к схеме ЕС сохранение Китая не гарантировано, поскольку проблема замещающего американский рынка остаётся. Пока что ни в России, ни в Юго-Восточной Азии нет необходимого спроса на существенную часть объёма китайского производства, экспортируемого в США. По ёмкости и платежеспособности рынка, а также по структуре экономики, заменить Китаю США сегодня может только Европа.

По существу, сейчас межу США и ШОС идёт гонка на выживание. Либо ШОС успеет охватить всю Евразию, адаптировать друг к другу экономики Китая и ЕС и связать их российским транзитом. В таком случае хаотизация мира провалится и США сами превратятся в автаркию, окружённую антиамериканским миром. Либо США успеют обрушить экономики ЕС и Китая, запустив необратимый процесс разрушения современной цивилизации на большей части планеты. В таком случае борьба за прекрасный новый мир обещает быть долгой жестокой и кровавой, а Вашингтон получит существенное стартовое преимущество.

Именно поэтому, с целью выигрыша времени, Россия и Китай выступают за скрупулёзное соблюдение норм международного права, даже когда им это не очень выгодно. Любые силовые действия, разрушающие современный миропорядок, будут действовать в интересах США, поскольку будут ускорять процессы хаотизации, которые нам необходимо максимально тормозить.

Кстати, Евросоюз, как только из союзника США, собиравшегося вместе с ними делить трофеи, превратился в потенциальный объект ограбления со стороны США, также стал значительно более привержен нормам международного права. Сегодня, если читаешь заявления председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, то пока не увидишь подпись точно не знаешь, не российский ли министр или депутат клеймит преступный американский режим.

Другое дело, что ЕС надо было думать о неприятном будущем уже десять лет назад, когда его предупреждали, что рано или поздно он тоже станет пищей США. Тогда Европа не верила, а теперь должна играть в слабой позиции на флажке. Впрочем, если верить российским европоцентристам, ЕС распасться не может ибо слишком разумно устроен. Будем надеяться, что они правы и Европа окажется достаточно сильной, единой и пластичной, чтобы выиграть гонку на выживание с Америкой.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели