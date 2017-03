/Поглед.инфо/ На 17 септември 1939 г. немската подводница U-29 торпилира и потопява британският кораб "Koрейджъс". Това е първият, но не и последният самолетоносач, който е разрушен в резултат на атака на подводна лодка. По време на Втората световна война, с удари от подводни лодки, Съединените щати, Великобритания и Япония потопяват много такива кораби. Кулминацията на подводната война е унищожаването през 1944 г. на гигантския японски самолетоносач "Шинано".

Днес в арсенала на Китай и Русия има голямо разнообразие на крилати и балистични ракети, способни да поразяват самолетоносачите на САЩ чрез така наречените ударни групи. Най-модерните от тях летят със свръхзвукова скорост и имат незначителна радиолокационна видимост. Китайската «Дунфэн-21» например, е в състояние да удари по самолетоносач на САЩ от невъобразимо досега разстояние, както и да преодолява противовъздушната отбрана на противника. В последния участък на полета ракетата може да маневрира, приближавайки с висока скорост движещия се самолетоносач. Дори само кинетичната енергия на ракетата е достатъчна, за да повреди значително пистата за излитане и да го извади от строя, дори да го потопи.

Пять способов, которыми Россия и Китай могут потопить американские авианосцы

Авианосцы с 1940-х годов являются главными боевыми кораблями военно-морских сил, и до сих пор они остаются основным показателем современной морской мощи. Но с появлением авианосцев военно-морские силы без промедления начали разрабатывать планы по их уничтожению. Детали этих планов со временем менялись, однако принципы остаются теми же, что и раньше. А кое-кто утверждает, что с появлением новой военной техники, главным образом, в результате китайских и российских инноваций, баланс сил безвозвратно изменился, и авианосцы стали вчерашним днем.

Итак, что нужно сделать, если мы решили потопить авианосец? Какие для этого есть средства?

Торпеды

17 сентября 1939 года немецкая подводная лодка U-29 торпедировала и потопила британский корабль «Корейджес». Это был первый авианосец, уничтоженный в результате подводной атаки, но далеко не последний. В ходе Второй мировой войны Соединенные Штаты, Великобритания и Япония в результате ударов подводных лодок потопили множество таких кораблей, и кульминацией подводной войны стало уничтожение в 1944 году гигантского японского авианосца «Синано».

Запускаемые с подводных лодок торпеды остаются серьезнейшей угрозой для современных авианосцев. Российские и китайские подводные лодки регулярно отрабатывают элементы нападения на американские авианосные группы. То же самое делают моряки стран-членов НАТО и их союзники. Современная торпеда может взорваться под кораблем, повредив его днище с самыми драматическими последствиями. Но к счастью, такие торпеды ни разу не поражали крупные корабли типа американских суперавианосцев, хотя в ВМС США в 2005 году проводили целую серию такого рода испытаний, использовав в качестве мишени авианосец «Америка». Данные испытания, в ходе которых подрывали глубинные бомбы типа той, что повредила американский корабль «Коул», не привели к уничтожению «Америки», и она была затоплена впоследствии. Никто на самом деле не знает, сколько торпедных ударов может выдержать американский авианосец, прежде чем пойдет ко дну. Но мы можем с уверенностью сказать, что даже одна-единственная торпеда способна нанести кораблю серьезный ущерб и помешать его дальнейшим действиям.

Крылатые ракеты

В 1943 году немцы применили управляемую бомбу для уничтожения итальянского линкора «Рома». Вскоре на место таких бомб пришли самодвижущиеся крылатые ракеты, которые можно было запускать с борта самолета, корабля, подводной лодки, а также с установок наземного базирования. Во времена холодной войны Советы разработали огромное количество платформ для запуска крылатых ракет по ударным авианосным группам, начиная с маленьких сторожевых катеров и кончая стратегическими бомбардировщиками в мощном боевом строю.

Сегодня на вооружении Китая, России и некоторых других стран имеются самые разнообразные крылатые ракеты, способные наносить удары по американским авианосным ударным группам. Эти ракеты обладают разной дальностью, скоростью и способами сближения с целью. Но самые современные из них летят на большой (зачастую на сверхзвуковой) скорости и имеют незначительную радиолокационную заметность. Сведения об эффективности применения крылатых ракет (как и торпед) против современных больших авианосцев практически отсутствуют. Корабли меньших размеров выдерживали их попадания, как и гражданские танкеры, похожие по размерам на сверхтяжелый американский авианосец «Джеральд Р. Форд». Тем не менее, даже несмертельное попадание крылатой ракеты может серьезно повредить летную палубу, а это помешает полетам авианосной авиации либо вообще лишит ее возможности осуществлять взлет и посадку.

Баллистические ракеты

Самым важным достижением в технологиях борьбы с авианосцами за последнее десятилетие стали противокорабельные баллистические ракеты. Китайская «Дунфэн-21» способна наносить удар по американским авианосцам с невообразимой доселе дальности, а также создавать угрозу преодоления действующих средств ПВО противника. На конечном участке полета ракета может маневрировать, сближаясь на высокой скорости с движущимся авианосцем. Одной только кинетической энергии этой ракеты достаточно для того, чтобы существенно повредить летную палубу, вывести из строя и даже полностью потопить авианосец.

С появлением ракеты «Дунфэн-21» американские ВМС были вынуждены в ускоренном порядке создавать собственные средства противоракетной обороны. Но способность американской авианосной группы противостоять мощному залпу таких ракет это большой вопрос. Разработка противокорабельных баллистических ракет больше всего прочего заставила американские ВМС пересмотреть роль авианосцев в войне высокой интенсивности.

Рост издержек

Новые авианосцы CVN-78 типа «Джеральд Форд» стоят примерно 13 миллиардов долларов, и сюда не входит цена палубной авиации. Если посчитать стоимость F-35Cs, F/A-18E/F и различных самолетов вспомогательного назначения, цена окажется просто умопомрачительной. А если учесть корабли сопровождения, без которых авианосец не обойдется, то цифры вырастут еще больше. По мере строительства новых кораблей удельный показатель затрат снижается, но на постройку CVN-78 уходит так много времени, что у каждого нового авианосца появляются все более современные образцы боевой техники, как и у кораблей типа «Нимиц».

За последние 30 лет в США по-разному относились к росту оборонных расходов. У администрации Трампа довольно странный подход, сочетающий в себе увеличение расходов и стратегию экономии. Если курс на экономию сохранится, то поддерживать военные расходы на должном уровне будет все труднее. В какой-то момент военная польза авианосца утратит свое значение в связи с ростом затрат на строительство, содержание, ремонт и боевое применение этого корабля и его палубной авиации.

Излишняя осторожность

Может быть, Китаю и России не понадобится топить авианосец, чтобы довести этот вид до полного вымирания. Все вышеупомянутые факторы, такие как системы вооружений для уничтожения авианосцев и расходы на сами корабли, могут в итоге породить чрезмерную осторожность и осмотрительность при их применении. В случае возникновения конфликта американские адмиралы и президент могут настолько испугаться уязвимости авианосцев, что решат воздержаться от их агрессивного и решительного применения. Огромная стоимость авианосцев стала их самым существенным недостатком. Они слишком ценны, чтобы их терять, а поэтому авианосцы могут остаться на обочине конфликта высокой интенсивности с равным по силам противником.

Но если авианосцы не станут вносить свой вклад в те серьезные конфликты, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты, то как можно будет оправдать затраты, необходимые для их строительства и защиты? Это обстоятельство больше всего прочего приведет к моральному старению данного класса кораблей и положит конец авианосцам как показателю могущества государства.

Означает ли это, что авианосцы как класс кораблей устаревают? Нет. Китай и Россия столь упорно работают над созданием систем вооружений для уничтожения авианосцев именно в силу того, что они, по мнению этих стран, представляют огромную угрозу их безопасности. Более того, Китай и Россия создают и принимают на вооружение многочисленные новые системы как раз из-за того, что у авианосцев есть эффективные средства противодействия существующим вооружениям. И наконец, Китай приступил к созданию собственных авианосцев. НОАК скоро получит второй по размерам авианосец в мире.



Тем не менее, авианосцам угрожают вполне реальные опасности со стороны передовой военной техники. И самая большая угроза заключается в процессе закупок. Если Соединенные Штаты не сумеют сдержать рост расходов на строительство этих кораблей и их палубной авиации, авиаосцам будет очень трудно сохранить свое место в общей архитектуре оборонной политики США.



Роберт Фарли часто публикует свои материалы в The National Interest. Он автор книги The Battleship Book. Фарли преподает в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки. Его сфера специализации включает военную доктрину, национальную безопасность и морские дела.