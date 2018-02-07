/Поглед.инфо/ Това, от което толкова дълго се страхуваше ръководството на НАТО като цяло и прибалтийските страни в частност все пак се случи. Руските ракетни комплекси „Искандер“, способни да неутрализират американските системи за ПРО, пристигнаха в Калининградска област за поставяне на постоянно бойно дежурство. Съдейки по всичко Русия специално даде на НАТО изтичане на информация за това събитие.

Президентът и министърът на отбраната на Литва Даля Грибаускайте и Раймундас Каробилис предизвикаха сензация, обявявайки, че в понеделник „в Калининград“ са доставени оперативно-тактическите ракетни комплекси (ОТРК) „Искандер“.

„Именно сега, в средата на този ден, днес в Калининград се разполагат ракетите „Искандер“ - каза ръководителката на литовската държава, добавяйки, че ракетите са пристигнали „за постоянно дислоциране. Това означава заплаха не само за Литва, но и за половината държави в Европа“.

А Раймундас Каробилис добави: по-рано тези ракети, способни да носят ядрени заряди, се доставяха тук временно – за маневри, но „този път ситуацията е друга – това разполагане на постоянна основа, при наличие на цялата необходима за това инфраструктура“. „Искандерите“ в 12 часа. часа трябва да бъдат разтоварени в Калининградското пристанище“ - цитира министъра на отбраната порталът Delfi.

Източникът на тази информация литовските политици не са посочили. Но в действителност в Калининградска област в 12.29 часа в понеделник пристигна редовния товаропътнически ферибот от Петербург с едноименното название “Петербург“. От данните на портала Marinetraffic.com за това можеше да разбере всеки. Съдейки по всичко, Вилнюс е получил информация за това, че руските военни возят „Искандер“ именно в този рейс.

Удивителното е друго: проявявайки такава висока осведоменост за това, кога „Искандерите“ са доплували до Калининградска област, президентът на Литва веднага се изложи по географската част, бъркайки Калининград и разположения на петдесет километра от него Балтийск. Именно в Балтийск и пристигат фериботите от голямата Русия – от пристанище Уст-Луга, разположено в Ленинградска област. Там и съвсем не в Калининград и пристигна „Петербург“.

В Москва по същото време не опровергаха съобщението от Вилнюс. „Разположихме ги, да, - потвърди ръководителят на комитета на Държавната дума по отбраната Владимир Шаманов – Разполагането на чуждестранна военна инфраструктура автоматично попада в списъка (на целите) за унищожаване на първо място“ - цитира депутата телевизионния канал RT. За вестник „ВЗГЛЯД“ Владимир Шаманов добави:

„Ние предупреждавахме НАТО, че в случай на целесъобразност за разполагане на ракети в Калининград, ние ще ги разположим. В съответствие с договореностите ние нищо не скривахме“.

Колкото до това, как в НАТО са могли да разберат точната дата на пристигане на ракетите, Шаманов ни прехвърли да зададем същия въпрос на „специалните ведомства“.

(рус.ез.)

Из открытых данных известно и точное место, куда будут направлены прибывшие под Калининград «Искандеры» – это 152-я гвардейская ракетная Брестско-Варшавская ордена Ленина Краснознаменная ордена Кутузова бригада в Черняховске. Там в порядке планового перевооружения как раз и меняют устаревшие комплексы «Точка-У» на современные комплексы «Искандер».

А в конце января командир ракетного соединения Анатолий Городецкий публично докладывал Сергею Шойгу о завершении строительства парковой зоны для «Искандеров». После этого прибытие ракет стало вопросом времени.

Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Рига) сомневается, что в НАТО узнали дату прибытия ракет благодаря своим разведывательным спутникам или авиации, которая патрулирует Балтику.

«Конечно, дата прибытия изначально была тайной. Но я не думаю, что натовские самолеты что-то просвечивали на пароме. Скорее всего, россияне просто сами организовали утечку информации, – заявил рижский эксперт газете ВЗГЛЯД. – Если им нужно было, чтобы американцы заметили «Искандеры» со спутника – они и сделали так, что американцы заметили. Люди же знают свое дело».

«По крайней мере, в технических пределах натовцы заранее понимали, какие объекты и куда могут быть перемещены. Россия предупреждала об этом задолго. Никакой военной тайны там особой не было. В этой части все заявления руководства Литвы в данном случае – это не показатель, они просто дурочку гоняют».

Версия о том, что Россия намеренно засветила перемещение «Искандеров» под Калининград для американской разведки, имеет еще одно подкрепление. Два года назад данные ракетные комплексы уже перемещались (тогда временно) в то же самое место дислокации. И уже тогда российские военные комментировали, что намеренно выставили одну из установок на открытой палубе парома, чтобы уточнить параметры работы американского разведспутника.

Как известно, о возможности разместить в Калининградской области «Искандеры» Россия предупреждала с 2008 года. И дело вовсе не в том, чтобы, как утверждают прибалтийские политики, «угрожать половине Европы». Все обстоит ровно наоборот – «Искандеры» нужны, чтобы в случае гипотетического конфликта России и США в течение нескольких минут уничтожить элементы американской системы ПРО в Европе, в частности в Польше. Эти несколько минут являются критическими при нанесении Россией ответно-встречного удара по Соединенным Штатам с помощью межконтинентальных баллистических ракет.

Литовская разведка ранее оговаривалась: применять «Искандеры» по целям в самой Литве нет необходимости. Но их размещение для Литвы потенциально опасно тем, что «Искандеры» в случае необходимости смогут помешать действиям ее союзников по НАТО. Собственно, литовская разведка добросовестно пересказывает официальные заявления военно-политического руководства России.

О том, что при размещении дополнительных войск в Калининградской области Россия не имеет в виду никаких агрессивных планов, а лишь «защищает свои жизненные интересы», заявляла в свое время и американская аналитическая группа Stratfor. Основное, что в этом случае возмущало натовских аналитиков, – невозможность (в первую очередь из-за комплексов С-400) безнаказанно атаковать российскую территорию.

А с постоянным размещением «Искандеров» под Калининградом натовские аналитики могут быть и вовсе полностью уверены в гарантированном нанесении Россией удара возмездия.

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