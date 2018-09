/Поглед.инфо/ В предверието на настъплението в сирийската провинция Идлиб, руската страна проведе преговори за възможността за мирно урегулиране с лидерите на опозицията.

Зам.-министърът на външните работи на РФ Михаил Богданов обсъди варианти за урегулиране в сирийския Идлиб с лидера на опозицията Насром ал Харири.

Руската страна подчертала необходимостта от уреждане на диалога между сирийското правителство и конструктивната опозиция - тези преговори преминават в контекста на предстоящото настъпление на правителствените сили в сирийската провинция Идлиб, при това министъра на външните работи Сергей Лавров настоя за разчистване на региона от въстаници, наричайки ги „гноен абсцес“.

Както съобщават местните източници, сирийските войски се готвят към поетапно настъпление, което ще се съсредоточи в южната и западната части на провинцията, а не в центъра на Идлиб.

http://anna-news.info/rossiya-…mi-idliba/

И още, „Нашите се договаряха с Нурадин ал Зинки преди няколко дни“

(по думите на някой си Фади Хусейн)

Within Syria@WithinSyriaBlog

According to Fadi Hussein, Nour al-Din al-Zinki Movement was the side that held talks with the Russians few days ago.

Fadi Hussein | فادي@fadihussein8

حركة نور الدين الزنكي هي من تواصل مع الروس قبل أيام في ما يخص التفاوض لايجاد حل سلمي. https://twitter.com/fadihussein8/status/1034673444388986880 …

20:17 - 29 авг. 2018 г.

PS Процесът на разграничаване на „конструктивната опозиция“ от Нусра върви с пълен ход.

Успоредно на останалите събития.

Превод: М.Желязкова

