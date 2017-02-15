/Поглед.инфо/ Официалното посещение на вицепремиера на Руската федерация Дмитрий Рогозин в Иран е отменено поради "технически причини". Неофициално бе съобщено обаче, че е заради нарушаване на конфиденциалността. Иранската страна разкри информация, че на предстоящата визита на руския вицепремиер ще се обсъждат "достатъчно деликанти теми", включително и причините Иран да планира покупка на самолети от западни страни.

В действителност, Москва възнамерява да "преначертае" двустранните отношения с Техеран, включително да получи компенсация за всичко, което прави и ще продължава да прави, за да възпира гнева на САЩ спрямо Иран. Москва има огромен принос за връщането на Иран като пълноправен геополитически играч на международната арена. Като се има предвид текущата позиция на администрацията на САЩ, Москва очевидно ще трябва да полга допълнителни усилия, за да се гарантира политическата (и военната) защита на Техеран, което може да създаде сериозни усложнения в отношенията на Кремъл със Съединените щати.

(рус.ез.)

Россия обозначает Ирану цену своей политической поддержки

Официально визит Дмитрия Рогозина в Иран отменен по «техническим причинам», неофициально – из-за нарушения конфиденциальности. Однако в реальности Москва намерена несколько «перекроить» двухсторонние отношения с Тегераном в свою пользу. А кроме того – получить компенсацию за все, что делает и будет делать дальше, прикрывая Иран от гнева США.

СМИ стало известно, что вице-премьер Дмитрий Рогозин в последний момент отменил визит в Иран. Официально отмена объяснена «техническими причинами». Однако произошла утечка, что обстоятельства произошедшего куда сложнее.

Неофициально причиной отмены было названо то, что иранская сторона разгласила информацию о предстоящей поездке вице-премьера, хотя российская сторона просила о конфиденциальности. Одновременно с этим было пояснено, что предметом обсуждения планировались «достаточно деликатные темы», а именно причины ориентации Ирана на закупку самолетов у западных стран.

«Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», – заявил высокопоставленный источник. Однако представляется, что и неофициальные объяснения произошедшего – нет ни малейших сомнений, что «слив» носил санкционированный и организованный характер – лукавят, и дело обстоит даже более сложно.

Речь идет о том, что по ряду обстоятельств в данный момент открылось окно возможностей для определенной переконфигурации российско-иранских отношений, и Москва пользуется случаем, чтобы переиграть их в свою пользу.

Как известно, последние годы ознаменовались возвращением Ирана на первый план мировой политики и его резкой активизацией на международной арене, в первую очередь в Ближневосточном регионе, где он успешно возвращает себе статус ключевой региональной державы. После десятилетий санкций Иран освободился от них, что в значительной степени развязало ему руки и резко усилило свободу маневра. В данный период Иран с Россией объективно являются заинтересованными в сотрудничестве партнерами, что и обуславливает неуклонное укрепление двухсторонних отношений между странами. В то же время у Тегерана есть некоторые козыри, которые он до недавнего времени мог использовать для разговора с Москвой с сильных позиций.

Во-первых, речь идет о замороженной сделке по поставке Ирану комплекса С-300. Несмотря на разморозку и осуществленную поставку, эта тема по-прежнему является удобным аргументом, чтобы давить на Кремль по теме «вы недостаточно надежный партнер», выторговывая себе те или иные преимущества.

Во-вторых, для российской военной операции в Сирии Москве необходимо содействие Тегерана. Речь не только о непосредственных действиях «на земле». Не менее важно то, что воздушное пространство Ирана необходимо российским вооруженным силам для выполнения ряда боевых задач. Например, маршруты полетов стратегических бомбардировщиков проходят именно через Иран. Однажды это даже стало причиной неприятной публичной ссоры по поводу использования российскими ВКС иранской военной авиабазы.

Однако за последние недели ситуация существенно переменилась. Новым фактором стало избрание Дональда Трампа президентом США. Как уже стало понятно, именно Иран выбран новой американской администрацией «врагом общества номер один». Риторика нового президента и его команды в адрес Тегерана крайне жесткая. Пока их угрозы в основном остаются неосуществленными, однако нельзя сбрасывать со счетов вероятность, что рано или поздно они перейдут от слов к действиям.

Более того, не является секретом, что лишение Ирана поддержки России и вбивание клина между двумя странами видится новой американской администрации значимым направлением внешнеполитической работы. Если Белому дому удастся добиться в этом направлении успеха, то – при всех издержках для Кремля – для исламской республики последствия будут куда тяжелее. Иран может оказаться откинут на десятилетия назад в своих геополитических достижениях.

В результате отмена визита Рогозина видится прямым и открытым (насколько это возможно в ближневосточной дипломатии) посланием Тегерану.

Москва внесла огромный вклад в возвращение Ирана в качестве полноценного геополитического игрока на международную арену. Учитывая текущую позицию администрации США, ей предстоит сделать еще больше, обеспечивая политическое (да и военное) прикрытие Тегерана, что грозит Кремлю серьезным осложнением отношений со Штатами.

Эти обстоятельства создают условия для резкого усиления позиций Кремля в российско-иранском диалоге, позволив вывести за скобки предыдущие обстоятельства, ослаблявшие позицию Кремля. Тегерану предлагается компенсировать издержки, которые несет и будет нести дальше Москва, обеспечивая тому геополитическое прикрытие.

Упоминание иранских предпочтений в выборе самолетов для закупок намекает, с чего Кремль готов начать разговор на данную тему. Теперь надо ждать реакции иранской стороны. Как показывает опыт, торг на Востоке – дело не быстрое и увлекательное.