/Поглед.инфо/ Проатлантическото издание Defence One, което публикува информации и анализи, с адресати политици и ръководители на западните служби за сигурност, пише:

Миналият декември Русия сключи големи сделки в Централно-африканската република (ЦАР), както с правителството, така и с бунтовническите лидери, поставяйки въпроси пред Запад за реските намерения в тази неспокойна африканска страна. Удивителното е, че след почти пълното руско изтегляне от Африка с разпадането на Съветския съюз, днес Русия започва да се завръща на континента.

През декември Русия се обърна към Съвета за сигурност на ООН с искане да доставя оръжие на армията на ЦАР. След гръмките възражения на Франция в стил "Това е моята крава!!! На мен старшината ми е разрешил!", Русия все пак успя да бъде изключена от ембаргото на ООН за доставки на оръжие и през януари започна да го доставя. До края на годината Русия възнамерява да достави 5200 автомата, редица видове леко въоръжение и около 170 инструктори за обучение на войниците.

В края на март президентът на ЦАР Фустен-Аршанж Тюадера публично се появи с руската си лична охрана в допълнение към телохранителите от Руанда, назначени за него от мироопазващата мисия на ООН.

(рус.ез.)

Россия возвращается в Африку. США и Франция сильно обеспокоены

Defence One: В декабре Россия заключила крупные сделки в Центральноафриканской республике (ЦАР) как с правительством, так и с лидерами повстанцев, поднимая перед Западом вопросы о своих намерениях в этой беспокойной африканской стране. Удивительным образом после почти полного ухода из Африки с распадом Советского Союза Россия начинает возвращаться на континент.

В декабре Россия обратилась в СБ ООН с просьбой разрешить ей поставлять оружие армии ЦАР. После громких возражений Франции ("Это же моя корова!!! Мне старший разрешил!") Россия все-таки добилась исключения из режима эмбарго ООН на поставки оружия и начала их в январе. К концу года Россия намерена поставить 5200 автоматов, ряд других легких вооружений и около 170 инструкторов для подготовки солдат.

[По данным еженедельника Jeune Afrique, в заявке Москвы на поставку оружия, одобренной ООН, речь идет о 900 пистолетах Макарова, 5200 автоматах и 840 пулеметах Калашникова, 140 снайперских винтовках, 270 РПГ и 20 переносных ЗРК, а также боеприпасов к ним. - мое прим. ]

В конце марта президент ЦАР Фаустин-Аршанж Туадера публично показался с российской личной охраной в дополнение к руандийским телохранителям, назначенным ему миротворческой миссией ООН. [На самом деле, наши бойцы быстро вытеснили руандийских солдат миссии ООН, которые ранее обеспечивали охрану главы государства. Они сейчас стоят только на парковках и у закрытых дверей, тогда как россияне находятся непосредственно при президенте, а также имеют неограниченный доступ к его графику и окружению. - мое прим. ]

По крайней мере 40 российских спецназовцев, а то даже и самих наемников из мифическо-легендарной связанной с Кремлем ЧВК Вагнера, находятся в стране, чтобы защитить президента, и, как сообщается, еще больше пока пакуют чемоданы. Пресс-секретарь президента Альберт Ялоке-Мокпем сказал, что россияне "работают на всех уровнях и находятся здесь, чтобы обучать президентскую гвардию.”

У президента Туадеры есть серьезные причины работать с Россией, а не с Францией или США. Помощь России в вооружении ЦАР является огромным благом для хронически недофинансируемого государства. Учебная миссия ЕС в ЦАР была мучительно медленной. [Говоря по-русски, ничего не делали. - мое прим.] А результатом ее явились плохо оснащенные и подготовленные военные, и это перед лицом ухудшающейся ситуации в области безопасности в стране. Российские инструкторы, безусловно, меньше озабочены моральными или этическими дилеммами войны, и поэтому могут дать Туадере настоящих солдат, которые ему нужны для борьбы с повстанческими группами.

[Орал в голос! Гейвропейцы жалели денег и так сильно были озабочены "моральными или этическими дилеммами войны", что подготовили не бойцов, а пушечное мясо. А вот негуманные и беспринципные русские могут сделать из местных негров настоящих солдат. - мое прим. ]

Присутствие российской охраны также защищает президента от переворота или убийства. В апреле вооруженная группа напала на базу ООН возле президентской резиденции, вероятно, в отместку за усилия ООН по искоренению боевиков, скрывающихся в столице Банги. Похоже, столкновение напугало президента. Его личная охрана усилила патрулирование в этом районе, и он запросил еще больше войск российской охраны.

Президент недоверчиво относится к западному военному присутствию в стране. Поддержка международным сообществом Туадеры ослабевает из-за медленного прогресса в восстановлении страны, и его кабинет воспринимает это близко к сердцу. Один из советников президента заявил, что он считает ”западники способны организовать падение Туадеры“, и указал, что президент "осознает, что против него разрабатывается". Ситуация является беспроигрышной с точки зрения Туадеры: Россия получает региональное влияние, а президент чувствует себя в безопасности.

[Официально предполагается обучение двух батальонов, то есть 1 300 человек. Церемония по случаю окончания подготовки первой группы из 200 человек состоялась 31 марта в присутствии президента Туадеры.

мое прим. ]

Но у Туадеры должно быть больше страха перед русскими. С января по март российские официальные лица встречались по меньшей мере с тремя основными лидерами повстанцев в стране. Двое из них - Мишель Джотодия, бывший президент ЦАР, и Нуреддин Адам, который возглавляет группу "Возрождение ЦАР" - в настоящее время находятся под санкциями со стороны США и ООН за их роль в государственном перевороте 2013 года и последующем царстве террора, которое привело к нынешнему гуманитарному кризису в стране. Если русские возлагают свои надежды на Туадеру, то сотрудничество Москвы с врагами президента действительно странно.

Важен и экономический вопрос. Повстанческие группы контролируют большую часть страны, включая районы, богатые нефтью, ураном и алмазами. Мартовская встреча Джотодии с русскими, как сообщается, касалась доступа к месторождениям платины и ртути на его земле. МИД России опубликовало заявление, в котором указывалось, что Москва намерена работать с правительством для обеспечения концессий на добычу полезных ископаемых, но поскольку Туадера вряд ли будет вести переговоры о мире и немедленном возврате территорий, Россия может попытаться приобрести нужные ей ресурсы другими средствами.

С другой стороны, действия России ставят ее в уникальное положение, чтобы иметь политическое влияние в стране. Готовя вооруженные силы страны, заключая деловые сделки с повстанческими группировками и обеспечивая личную безопасность президента, Россия теперь может гораздо эффективнее отстаивать свои финансовые или иные интересы. В отличие от других субъектов в регионе, таких как Руанда или Чад, Россия не зависит от ООН и у нее будут развязаны руки, если миротворческая миссия ООН завершится.

Дестабилизирующее присутствие России вызывает озабоченность у американских политиков. В настоящее время посол США в ООН Никки Хейли стремится резко сократить бюджет операций по поддержанию мира. А нестабильная ЦАР предоставляет убежище вооруженным террористическим группам из Уганды и Судана. Повстанческие группы из соседнего Чада - ключевого партнера США в Африке - также часто находят убежище в ЦАР, чтобы накопить силы.

Непонятно, как отреагирует на эти события Франция, которая все еще сильно интересуется делами ЦАР. Бывшая колониальная держава была активна в ЦАР с момента обретения страной независимости и была одним из ключевых действующих лиц в стране после того, как ООН сбросила Джотодию в 2014 году. Но два года спустя Франция вывела большую часть солдат, которые поддерживали миссию ООН в ЦАР, хотя около 900 остаются в качестве сил “быстрого реагирования”, якобы для оказания помощи ООН по мере необходимости. Франция пыталась поставлять оружие правительству ЦАР, но ей было отказано в исключении из эмбарго ООН со стороны России, которая предложила вместо этого свое собственное оружие.

[ Поддерживать порядок в ЦАР пытаются контингенты различных африканских государств и миротворческие силы ООН. С 2013 г в стране также присутствовала французская военная миссия, седьмая по счету с момента обретения ЦАР независимости. Она занималась разоружением повстанческих группировок. Однако в 2016 году французские военные (преимущественно ИЛ и морская пехота), которых неоднократно обвиняли в изнасилованиях, покинули территорию ЦАР, так и не завершив свою миссию. - мое прим. ]

Франция обеспокоена тем, что Россия оспаривает ее позицию неофициального покровителя ЦАР, но французы ведут себя очень робко. Французское посольство в ЦАР было вынуждено выпустить на этой неделе заявление, в котором выражалась полная поддержка ООН после того, как вооруженные группы в столице Банги начали вывешивать французские флаги и раздавать листовки, объявляющие, что они сражаются с миротворцами ООН при французской политической поддержке. [ Вариант "Америка Франция с нами!" дал неожиданный результат. - мое прим. ] Поэтому Франции сейчас неудобно открыто противостоять растущему влиянию России.

Намерения Москвы в ЦАР пока неясны.

Поддержка как правительства, так и повстанцев ставит Россию в выгодное положение, чтобы иметь влияние в стране, но нет очевидной причины поддерживать обоих, когда поддержка любого из них позволить России получить доступ к ископаемым страны. Каким бы ни был финал для Москвы, извлечение выгоды из незащищенности ЦАР и бездействия международного сообщества дает России беспрецедентное влияние в стране, традиционно разграбляемой Западом ориентированной на Запад и богатой природными ресурсами.

В 2016 году руководство страной возглавил бывший премьер Фостен-Арканж Туадера, который подчеркивал, что не поддерживает ни «Селека», ни «Анти-Балака» (Это неумеренная оппозиция в ЦАР. «Селека» - мусульманская, «Анти-Балака» - христианская. А по факту - спонсируемые Западом отморозки для контроля над ресурсами страны). В начале 2018 года Россия откликнулась на просьбу властей ЦАР о военно-технической помощи.

Сферы влияния различных группировок в ЦАР

22 марта МИД России рассказало о сотрудничестве с ЦАР. В частности, в МИДе заявили следующее:

«С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля с.г. поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны.

[...]

В рамках достигнутых договоренностей Российской Федерацией проводятся мероприятия, направленные на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР. В 2018 г. началась реализация поисковых горнорудных концессий. Исходим из того, что развитие данных проектов будет способствовать стабилизации экономической ситуации в ЦАР, развитию инфраструктуры, а также послужит основой для привлечения дополнительных инвестиций в экономику страны».

В Банги задаются вопросом о том, позволит ли бывший смотрящий за страной [Франция] утвердиться Москве в центре Африки. "Это выбор ЦАР, — вздыхает французский дипломат. — К тому же, русские пользуются не такими методами, как мы. Они беззастенчиво подкупают всех, что открывает перед ними нужные двери".

А пока ЕС продолжает свою программу подготовки армии ЦАР. Вашингтон предоставил ей $12,7 миллиона на закупку американской техники и средств связи, а также подготовку с участием американских офицеров. Если целью всех этих инициатив было ограничить российское влияние, то единственный заметный результат выглядит парадоксально: в новеньких "Фордах", которые американцы подарили армии ЦАР, теперь разъезжают российские спецназовцы под удивленными, но довольными взглядами местных жителей. Дело в том, что после ухода французских военных большинство местных не верят, что силы ООН собираются защищать их от бармалеев.

Что мы видим по факту? "Сирийский вариант"-лайт. Подготовку боеспособной армии и, что не поняли залужные журналисты, организацию центра по примирению сторон. Это не "контракты с повстанцами", а убеждение их, что лучше замириться, а не то "с вами будет как в Сирии". И ведь таки "замирят".

Большой привет лягушатникам. Несмотря на утверждения некоторых экспертов на АШ, что "в мире полно дешевого урана - только покупай!", я много лет говорю и считаю до сих пор, что без африканского урана энергетике Франции хана. Не надо думать, что про Сирию и Мистрали все забыли.

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