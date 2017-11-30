/Поглед.инфо/ Прибалтика не е нужна на Русия, но Русия е нужна на прибалтийските държави. Залогът за да продължи съществуването на Литва, Латвия и Естония и те да получават подкрепа от Запада, е тяхната военна, информационна, пропагандистка дейност срещу Русия. Потенциалът за конфликти на трите балтийски страни в отношенията между Русия и Запада ще нараства, така че Москва ще трябва да отделя повече и повече внимание в този регион.

Четвърт век след разпадането на Съветския съюз, главната тенденция в отношенията на Русия с прибалтийските страни е дезинтеграцията, разпад на общото пространство, сформирано през съветската епоха.

Прибалтийските държави окончателно се оформиха като "санитарен корнер" и се законсервират като "буферна зона", разделяща Русия от Западна Европа. Тези държави не са самодостатъчни и не могат да съществуват без помощта на Запада.

Москва трябва да се подготви за активизирането на прибалтийските държави в традиционните направления на антируската дейност, на първо място - в областта на историята. Освен това, процесът на превръщането на Литва, Латвия и Естония във военен полигон на границата с Русия не е преставал след отделянето на тези страни от СССР.

(рус.ез.)

Россия будет вынуждена заняться Прибалтикой

Прибалтика не нужна России, однако Россия нужна Прибалтике. Залогом поддержки существования Прибалтики со стороны Запада будет военная, информационная, пропагандистская деятельность Литвы, Латвии и Эстонии против РФ. Конфликтный потенциал трех Прибалтийских стран в отношениях России и Запада будет возрастать, поэтому Москве придется уделять этому региону всё больше внимания.Четверть века после распада СССР главной тенденцией в отношениях России с Прибалтикой была дезинтеграция. Распад общего пространства, сформировавшегося в советское время.

Литва, Латвия и Эстония всё это время форсировали процесс дезинтеграции, стремясь как можно скорее избавиться от связей, соединявших их с «проклятым» советским прошлым, и как можно больше интегрироваться в Западный мир. С подачи прибалтийских правительств был введен визовый режим с Россией, табуировано (в Литве — запрещено законодательно) участие в любых интеграционных проектах на востоке и осуществлено ускоренное вступление стран Прибалтики в НАТО и Евросоюз вопреки их несоответствию критериям членства и ущербу национальным интересам этих стран.Стратегия прибалтийских властей состояла в том, чтобы разрушить старые интеграционные связи с восточными соседями, не дать завязаться новым и реализовать собственные большие инфраструктурные проекты с софинансированием Евросоюза.

В логике максимального отмежевания от России была ликвидирована крупная промышленность Литвы, Латвии и Эстонии, закрыта Игналинская атомная станция; Литва отказалась от строительства совместно с Россией Балтийской АЭС, все страны Балтии — от участия в проекте «Северный поток». Для отделения от России в Прибалтике в разное время были затеяны проекты СПГ‑терминалов, Висагинской АЭС, железной дороги Rail Baltica, электрокабелей с Польшей и Швецией и выхода из общего с Россией и Беларусью энергокольца БРЭЛЛ.Москва после многих лет ожидания смены антироссийского курса прибалтийских соседей переняла их политику и тоже взяла курс на разрыв старых связей с Литвой, Латвией и Эстонией. В первую очередь — в экономической сфере.

Для преодоления зависимости от прибалтийских транзитеров были начаты строительство новых и реконструкция старых морских портов на российском Северо-Западе. По мере их ввода в эксплуатацию началось перенаправление российского транзита из Прибалтики в отечественные порты. В 2016 году российское руководство публично поставило задачу крупнейшим отечественным перевозчикам: с 2020 года переориентировать все грузы, идущие через Прибалтику, на морские порты России.

Прибалтика и Россия хотят максимально дистанцироваться друг от друга. При таком совпадении цели и задач вероятность конфликта из-за Прибалтики, казалось бы, должна стремиться к нулю. Стороны должны стараться игнорировать друг друга и сводить контакты к минимуму, предпочитая взаимодействию параллельное существование.

На самом деле Прибалтики в жизни России будет становиться всё больше и конфликт с Западом из-за нее будет всё более вероятным, потому что Литва, Латвия и Эстония превращаются в антироссийский плацдарм и по мере своего демографического увядания будут всё активнее пытаться почерпнуть живительной силы за счет борьбы против РФ.Вопреки декларациям стран Прибалтики о том, что они хотят быть как можно дальше от России, сами эти страны добились того, что их существование на международной арене — производная от существования России. Десятилетия антироссийской политики Литвы, Латвии и Эстонии приучили их западных союзников к тому, что вне России и вне отношений России и Запада этих стран не существует.Сами по себе страны Балтии никому не интересны: без геополитического контекста их бы не приняли в ускоренном темпе в НАТО и Евросоюз, не давали бы кредитов на проведение реформ, не выделяли бы дотаций из бюджета ЕС. Равно как Советский Союз в предыдущий период не делал бы из Прибалтики «витрину социализма».Литве, Латвии и Эстонии привычно использовать свое геополитическое положение.

Но после 26 лет специализации на антироссийской политике страны Балтии могут капитализировать свое геополитическое положение только одним способом — позиционируя себя как плацдарм против России.

Прибалтика окончательно сформировалась как «санитарный кордон» и законсервировала себя в качестве «буферной зоны», разделяющей Россию и Западную Европу. Страны Балтии не самодостаточны и без помощи Запада существовать не смогут. Этой помощи будет требоваться всё больше по мере того, как будут проявляться последствия беспрецедентной демографической катастрофы Прибалтики.

Литве, Латвии и Эстонии нужно будет преодолевать кризис пенсионного обеспечения, вызванный эмиграцией большинства налогоплательщиков, находить работников на вакансии в критически важных для поддержания социальной и коммунальной инфраструктуры сферах, причем платить такие зарплаты, чтобы у сотрудников не было желания уехать работать за рубеж.Справиться с влиянием демографического кризиса без помощи западных союзников невозможно. Прибалтийским политикам нужно будет привлекать к себе внимание американских и европейских коллег, стимулировать их выделять финансовую помощь. Единственный способ, которым они умеют это делать, — напоминать союзникам о «русской угрозе» и требовать защитить их от «российской агрессии».

Поэтому чем больше будет ухудшаться социальная ситуация в Литве, Латвии и Эстонии, тем более антироссийской будет политика властей этих стран и тем выше будет вероятность провокаций против России.

Москве нужно готовиться к активизации Прибалтики в традиционных для нее направлениях антироссийской активности. В первую очередь — в сфере истории. Несмотря на смену поколений и снижение внутриполитической потребности в политизации истории из-за ухода избирателей, заставших Вторую мировую войну, история остается важным политическим инструментом Вильнюса, Риги и Таллина.

Усиление международной роли России делает всё более актуальным пересмотр итогов Второй мировой войны и лишение Советского Союза статуса главного победителя абсолютного зла — гитлеризма. Поэтому восточноевропейская концепция Второй мировой как столкновения нацистского и коммунистического тоталитарных режимов будет всё более востребована на Западе. Прибалтика обязательно предложит свои услуги по продвижению этой концепции.России стоит ждать новых кампаний с призывами ко «второму Нюрнбергу» над СССР, приравниванию коммунизма к нацизму и выплате компенсаций за «советскую оккупацию».Прибалтике принадлежит исключительная роль в информационной войне против России. После десятилетий борьбы с русским языком власти Литвы, Латвии и Эстонии нашли сферу, в которой пригодится его знание. Это кибервойна в сети Интернет. Для ведения кибервойн с Россией уже создан Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге. С годами количество подобных центров в Прибалтике будет увеличиваться, интенсивность их информационных кампаний против России — нарастать.

Но главную угрозу безопасности представляет продолжающаяся милитаризация Прибалтики. Процесс превращения Литвы, Латвии и Эстонии в военный полигон на границе с Россией не прекращается с момента выхода этих стран из состава СССР. За это время страны Балтии прошли через вступление в НАТО вопреки обещаниям оставить Прибалтику демилитаризованным регионом между Россией и Североатлантическим альянсом, завоз тяжелых вооружений и появление интернациональных батальонов. Теперь прибалтийские лидеры просят США о размещении в своих странах еще и системы ПРО.

При сохранении этой тенденции дело дойдет до размещения в Прибалтике ядерного оружия, что вызовет в отношениях России и Запада новый Карибский кризис в регионе Балтийского моря.

Поэтому, как бы ни хотела Россия забыть о существовании Прибалтики и вычеркнуть ее из своей внешнеполитической повестки, ей придется заниматься этим регионом. Антироссийская концепция постсоветской Прибалтики в любом случае вынуждает Москву наблюдать за этими тремя странами независимо от желания или нежелания иметь с ними дело. Дальнейшее развитие этой концепции сделает активизацию прибалтийской темы в международной политике России вопросом национальной безопасности.

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