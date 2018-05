/Поглед.инфо/ Изводът на „аналитика“ Ел-Мюрид „Предателската политика на Русия по всички направления дава своите отровни плодове – нас действително започват да ни ненавиждат по целия периметър на нашите граници.“ намира своите по-нататъшни потвърждения. Особено в арабския свят.

Миналата година аз вече привеждах ежегодното допитване на арабския свят на Arab Youth Survey 2017.

Миналата седмица излязоха данните от допитването на Arab Youth Survey 2018, в които Русия стана главен не-арабски съюзник на арабския свят. WHILE RUSSIA CEMENTS ITS POSITION AS THE TOP NON-ARAB ALLY (ДОКАТО РУСИЯ ЦИМЕНТИРА СВОЯТА ПОЗИЦИЯ КАТО НАЙ-ГОЛЕМИЯ НЕ-АРАБСКИ СЪЮЗНИК), САЩ изпаднаха със 17% подкрепа, миналата година до 13% и даже тази цифра е главно за сметка на държавите от Персийския залив. Действията на САЩ в Либия и Сирия доведоха до края му одобрението на американската политика в Леванта и Северна Африка. САЩ за пръв път излязоха от списъка на топ-5 съюзници на арабските страни.

За разлика от Русия, за 2 години руска кампания в Сирия, отношението към САЩ в арабския свят стана абсолютно противоположно. А регионът на Леванта (Йордания, Ирак, Сирия) просто започна да ги ненавижда.

И колкото по-нататък, толкова по-зле за САЩ. Цифровата революция, обявена от Путин и извеждането на американските войски от Ирак - нищо по-положително в сегашната американска администрация няма.

Превод: М. Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели