/Поглед.инфо/ Руският дипломат Владимир Воронков, който представляваше страната в международните организации във Виена, оглави Бюрото за борба с тероризма към ООН. Ръководителят на новата структура е със статус на заместник на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Според официалния сайт на организацията, задълженията на Воронков включват "да осигури стратегическото ръководство на ООН в борбата срещу тероризма; да участва в процеса на вземане на решения на организацията; да гарантира, че източниците и последствията от терористичните дейности ще намерят отражение в решенията на ООН."

(рус.ез.)

Россия стала главным мировым арбитром в борьбе с терроризмом

Россиянин возглавил в ООН новую структуру, которая будет координировать всю работу организации по борьбе с терроризмом.

Российский дипломат Владимир Воронков, представляющий сейчас страну в международных организациях в Вене, возглавил бюро по борьбе с терроризмом при ООН. Руководитель новой структуры равен по статусу заместителю Генсека ООН Антониу Гутерриша. Как сообщается на официальном сайте организации, на своем посту Воронков будет «обеспечивать стратегическое руководство ООН по борьбе с терроризмом, участвовать в процессе принятия решений организации и гарантировать, что истоки и последствия террористической деятельности находят свое отражение в деятельности ООН».

Глава ООН отметил, что при Воронкове постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись Управлением ООН по наркотикам и преступности.

За последнее десятилетие степень террористической угрозы в мире и совершенных терактов многократно возросла, при этом параллельно степень воздействия ООН на сдерживание этой угрозы падала. Несмотря на то, что эта организация номинально остается главным международным арбитром, в целом ее роль и влияние на мировые процессы заметно снизились, а участие в борьбе с международном терроризмом практически сведено к минимуму. По сути дела, в современных реалиях ООН перестала выполнять возложенные на нее международным сообществом послевоенные задачи.

В связи с этим под различными предлогами функции борьбы с терроризмом на себя начали брать всевозможные структуры, в частности НАТО, используя свои политические цели и прагматичные интересы, пояснил «Колоколу России» публицист и политолог Евгений Бень. Североатлантический альянс активно участвовал во всех конфликтах, начиная с Ирака, Афганистана, Ливии и заканчивая Сирией. По мнению эксперта, НАТО во всех конфликтах под видом борьбы с террористическими организациями, наоборот, репродуцировала и всячески способствовала их деятельности.

«После серии терактов в Европе и США западные политики наконец-то начинают осознавать всю степень угрозы, которая исходит от международного терроризма и опасность заигрывания с ним. Если в сегодняшних условиях мировое сообщество срочно не предпримет ряд контрмер по сдерживанию этого зла и не выработает относительно общую стратегию борьбы с терроризмом, не по отдельности, учитывая, что у США свое представление о терроризме, а у России диаметрально противоположное, то последствия могут быть с трудно предсказуемым концом. Для объединения позиций и усилий по борьбе с международным терроризмом при ООН и создано специальное бюро. Более того, у него могут появиться специальные рычаги, которые будут способны стимулировать разные стороны к интеграции противостоять террористической угрозе, поэтому участникам будет сложнее уйти от переговорного процесса», - отметил эксперт.

О создании нового подразделения в структуре ООН стало известно из обращения Гутерриша, направленного участникам международной конференции Минобороны РФ, состоявшейся в конце апреля.

У Генсека ООН Антониу Гутерриша сейчас 11 замов, но представителей РФ среди них нет. Назначение представителя РФ руководителем этого бюро, со статусом замгенсека ООН, по мнению собеседника издания, демонстрирует стратегическую победу России. Более того, это может говорить о том, что значительная часть мирового сообщества признает усилия и заслуги России в борьбе с международным терроризмом, в том числе и с запрещенной террористической группировкой во многих странах мира «Исламским государством» в Сирии. При этом, как ни парадоксально бы это звучало, но в последние месяцы можно констатировать победу кремлевского курса в противостоянии с западным антиглобалистким миром.

«Западные страны, вводя санкции против РФ, рассчитывали, что это сильно ударит по российской экономике, приведет к катастрофическому обнищанию населения, и в результате к массовым акциям протеста с требованием смены курса и руководства страны. Однако вместо ожидаемого результата, Запад понимает, что чем жестче антироссийские санкции, тем консолидированнее становится российское общество, а власть пользуется поддержкой у значительного большинства граждан. В санкционном вопросе Запад негласно признал свое поражение, однако вслух этого сказать, естественно, не может. При этом отменить антироссийские санкции Брюссель и Вашингтон не могут не только из-за бюрократических препонов, это сильно ударит по их имиджу, а ситуацию в докрымские времена уже не вернет. В таком случае, остается надежда на то, что стороны постепенно начнут предпринимать осторожные дипломатические шаги по сближению с РФ», - предположил собеседник «Колокола России».

Ранее, как писала газета «Коммерсантъ», на должность главы Бюро по борьбе с терроризмом претендовали также посол России в США Сергей Кисляк и заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов. Однако, по данным издания, с согласованием кандидатуры Кисляка могут возникнуть сложности, поскольку этот процесс должны поддержать все члены Совета Безопасности ООН.

Учитывая противостояние России и Запада и глобальные противоречия в международной повестке, нельзя исключать, что Бюро по борьбе с терроризмом при ООН, возглавляемое российским дипломатом, может в некотором смысле столкнуться с противостоянием со стороны своих партнеров. По мнению политолога Евгения Беня, главная проблема заключается в том, что Москва бросила вызов глобалистским представлениям, которые активно поддерживаются Вашингтоном и Брюсселем. Поэтому еврочиновники будут всячески противостоять российской политической парадигме. «Однако все прекрасно понимают, что у международного терроризма главная цель – это убивать мирное население, именно эта угроза и должна сблизить позиции РФ и Запада», - резюмировал эксперт.

Владимиру Воронкову 64 года. Он окончил МГУ, владеет английским и польским языками. В системе МИДа он работает с 1989 года. Карьеру начинал как переводчик, работал на самом высоком уровне: переводил для генеральных секретарей ЦК КПСС Леонида Брежнева и Константина Черненко.

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