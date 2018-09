/Поглед.инфо/ ** BULLETIN ***

IRAN 747 IN THE AIR RIGHT NOW BRINGING S-300 ANTI-AIRCRAFT SYSTEMS TO SYRIA ! !



Тъй като руснаците въведоха срещу Израел зона "N0-FLY", израелците сега не могат да атакуват този товар поне една седмица без да рискуват своите военни самолети. И тази седмица системите С-300 може да бъдат монтирани, настроени, тествани и активизирани. . . което след това ще позволи на Сирия да сваля самолети даже вътре в Израел.

Това беше „червената линия“ за израелците преди година и техните подли действия, заради които случайно беше свален руският самолет, сега се върнаха за да им наритат задника. Благодарение на тези нови системи С-300 Израел повече няма да може да напада Сирия безнаказано.

Това, безусловно е най-голямата ескалация на събитията в Сирия в последно време. Това е катастрофа за Израел и те сами си го докараха.

Оригинал: http://halturnerradioshow.com/index.php/news/world-news/3173-russia-imposes-no-fly-zone-for-israeli-military-aircraft-around-syria

Превод: Поглед.инфо

