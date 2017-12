/Поглед.инфо/ Внушителният плач на нашите либерали за нарушаването на шаблоните, които цял живот използваха самите САЩ, се чете на един дъх. Аз самият бих искал да напиша нещо подобно, но не очаквах да срещна такова в американската преса.

Why Putin’s Foes Deplore U.S. Fixation on Election Meddling

(Защо противниците на Путин осъждат зациклеността на САЩ върху намесата в изборите)

В течение на няколко месеца президентът Владимир Путин предсказуемо опровергава обвиненията за намесата на руснаците в миналогодишните американски избори, осъждайки такива новини като недостоверни и подхранващи русофобската истерия.

По-удивителното е това, че някои от най-големите врагове на Путин в Русия, в частност либералите-западници, които гледат на САЩ като образец на демократични ценности и журналистическо майсторство, сега се присъединиха към хора на протеста против американската зацикленост върху намесата на Москва в политическия живот на Америка.

“Стига вече!” писа Леонид Михайлович Волков, началник на щаба на опозиционера Алексей Навални, в последния си страдалчески пост във Facebook. “Това, което става с разследването на намесата на Русия – това е не само позор, но и колективно замъгляване на разума”.

Повече от всичко критиците на Путин възмущава това, че виждат как руската истерия в Америка засилва версията, която непрекъснато се прокарва в държавните руски средства за масова информация. В телевизията, във вестниците и на сайтовете Путин е изобразяван като вечно побеждаващ майстор-стратег, който води Рудия от триумф към триумф в икономическата, военната и демографската сфера на фона на слабостта на САЩ на световната арена.

“Разбира се Кремъл много се гордее с цялата тази история за руската намеса. Това показва, че те не са просто група стари КГБешници, момчета, които нищо не разбират от цифрова сфера, а могъща сила от сагата за Джеймс Бонд”, каза Волков в телефонно интервю. “Тази картинка е много неудобна за нас, Путин съвсем не е гений в геополитиката.”

Волков и другите казвт, че нямат съмнение за това, че Русия се е намесвала в миналогодишната президентска избирателна кампания в Америка, като минимум в задния й двор. Но те се оплакват, че Съединените щати последователно раздухват влиянието на Путин и неговото правителство, изобразяват го като много по-сплотено и ефективно, отколкото то е в действителност, което циментира неговото наследство и усложнява възможността да им бъде отправено предизивкателство в самата Русия.

Те говорят, че в края на краищата американците използват Русия като изкупителна жертва за да обяснят своите дълбоки политически разногласия вътре в САЩ, че много прозападни руснаци, които отдавна считат Америка за свой идеал, горчиво са разочаровани, че САЩ като че ли проявяват някои от най-малко привлекателните черти на тяхната родина.

Търсенето на скритата руска сила, стояща зад победата на Тръмп на изборите за Президент предизвиква определена тревога сред либерално настроените руски журналисти.

“Образът на путинска Русия, построен през последните 18 месеца от западните и преди всичко от американските средства за масова информация, шокира даже най-антипутинските читатели в Русия”, писа миналата седмица в Република – руски новинарски сайт, Олег Кашин, журналист, известен с критиката си към Кремъл. Той се оплака, че американските средства за масова информация представят руските приспособленци и користни бизнесмени без реална връзка с Кремъл като контролирани от държавата агенти, работещи по поръчение на Путин.

Для Ивана Ивановича Курилла, профессора истории и американиста в Европейском университете г.Санкт-Петербурга, оплоте либеральной мысли в России, с ноябрьских выборов, стала заметна почти полностью отсутствующая роль России, на внутренней политической арене Америки, впервые замеченная в конце 1800-х годов.

“Американцы используют Россию каждый раз, когда они чувствуют кризис своей собственной идентичности”, - сказал Куриллы, автор новой книги по истории российско-американских отношений.

В отличие от Китая и Индии, которые являются гораздо более далекими от США, с культурной и географической точки зрения, добавляет он, Россия является страной, в которой тревога за собственные внутренние проблемы Америки может быть легко прогнозируема.

“Американские либералы настолько расстроены Трампом, что они не могут поверить, что он является реальный продуктом американского образа жизни,” сказал г-н Куриллы. “Они пытаются изобразить его, так, как нечто, созданное Россией. Но все это про Америку, а не Россию”.

Первый раз это произошло, сказал он, в течение десятилетий после Гражданской войны в США, когда на фоне глубоких травм из-за конфликта и ряда коррупционных скандалов, Россия вдруг оказалась в центре кипучего обсуждения, как модель грозной тирании. Это произошло во многом из-за сочинений и публичных лекций влиятельного американского исследователя Джорджа Кеннана, который вернулся из Сибири в 1880-е годы с ужасающими историями, в основном правдивыми, о русском деспотизме.

Как Волков, так и Куриллы беспокоятся, что американские спецслужбы сделали для Кремля ситуацию слишком простой, в возможности отрицать вмешательство в американские выборы и в то же время, как бы позволяя ставить произошедшее им в заслугу, всё это из-за того, что конкретные доказательства были засекречены, что создает возможность существованию диких теорий заговора.

“Это во многом способствует Кремлю. Это помогает формированию имиджа Путина, как геополитического гения, самого умного и самого сильного человека в мире”, - сказал Волков. “Нам обидно, что не было представлено доказательств. И это помогает российской пропаганде, потому, что Кремль может сказать, что это все просто заговор против России”.

Государственные российские СМИ, присоединившись к официальной линии Кремля - что Россия не вмешивалась в выборы, часто сбиваются на едва скрываемый восторг, на американские обвинения в том, что Путин тайно руководил кампанией по подрыву США.

Михаил Идов, сценарист, автор и бывший редактор журнала, сказал, что идея, что Путин, посредством взлома, фейковых новостей и других инструментов, может перехитрить и дезориентировать самое мощное в мире демократическое государство делает образ российский президента непобедимым. Но этот образ «победителя во всем мире» Путин трудно принять, когда в Москве вы не можете найти даже приличного сыра” из-за западных санкций и российских контрсанкций, сказал Идов.

Американцы часто склонны видеть в России жестко контролируемой и отлаженной государственной машиной, которая движет деловыми людьми, учеными и другими россиянами на подрыв американской демократии по указке Путина. Вместо это критики Путина видят разваливают структуру, где бушует борьба за доступ к деньгам и месту у президентского уха.

Оппоненты Путина в отчаянье, из-за того, что по их мнению, США похоже, захвачены, паранойей и конспирологическим мышлением, в российском стиле, который ставит вину за внутренние проблемы на зловещие внешние силы.

Многие российские либералы, были потрясены, когда, например, контролируемые государством российские СМИ травили Майкл А. Макфола, посла США в Москве с 2012 по 2014 год, и преподносили его в качестве агента для подрывной деятельности в отношении Путина.

Они были встревожены, увидев, что российского посла в Вашингтоне Сергея Ивановича Кисляка, рассматривают, во многом, в таком же образе. Прежде чем он покинул свой пост в августе. Дипломата широко изображали, как русского шпиона в центре огромной паутины анти-американских интриг.

Ответные репрессии со стороны двух стран, которые включали сокращение американского дипломатического представительства в России на 755 человек, это удар по про-западными россиянам, которые, в отличие от Путина, ездят в Америку и имеют личные и профессиональные контакты. Сейчас они беспокоиться о получении визы и о том, что из-за имеющих связей с США их рассматривают, как предателей.

Решение Министерства юстиции зарегистрировать в качестве “иностранных агентов” американское подразделение «RТ», государственный телеканал ориентирован на зарубежную аудиторию, вызвало особое недоумение, поскольку, как эхо перекликивается с действиями России в отношении критиков Путина, действующими якобы в рамках предательской “пятой колонны”, в интересах Запада.

Алексей Ковалев, неумолимый критик Кремлевской пропаганды, который запускает сайт, посвященный разоблачению лжи в государственных российских СМИ, жаловался на то, что этот шаг будет только поднимать положение «RT» и побудит российские власти дать ему еще больше денег, который мало кто смотрит, который запускает самые нелепые теорий заговора и имеет мизер от американской аудитории.

“Я считаю, что это глупое политизированное решение, которое не повредит в любом случае, даже символически,” сказал Ковалев, что решение Министерства юстиции. “Как раз наоборот: это, несомненно, победа «RТ». Теперь они имеют статус жертвы цензуры, которого не существует в реальности, и повод наезжать на своих собственных внутренних врагов”.

Несколько независимых российских СМИ исследовали российское вмешательство в выборы США, в том числе газета РБК, которая недавно подготовила подробный доклад о так называемой фабрике троллей -платных онлайн агитаторов из Санкт-Петербурга, которые пытались подстрекать уличные протесты в США, путем размещения в интернете фиктивных групп, отстаивающей права чернокожих американцев.

Но сообщения в независимых российских СМИ часто говорилось о том, на сколько мало реального влияния могли оказать такие разрушительные усилий, оставляя у читателей впечатление, что основными жертвами являются не столько американских избирателей, но и российских налогоплательщики, чьи деньги пошли на поддержку хорошо финансируемых, массивных, но и малоэффективных операций.

“Разница между подозрениями и доказательствами стирается, когда дело доходит до американских выборов. Это делает меня и других очень разочарованными”, - говорит Мария Липман, ветеран российской журналистики.

Пол Манафорт, бывший менеджер компании Трампа, который заработал миллионы, на лоббировании, в течение многих лет, в интересах диктаторов, во всем мире “не нуждался в уроках пакостей от России”, сказала Липман. Тем не менее, он, благодаря своей работе в Украине, на бывшего президента Виктора Януковича, стал ярким примером скрытой руки России, среди критиков Трампа.

Когда Советский Союз распался в 1991 году, напомнила г-жа Липман, которая редактирует онлайн-журнал Контрапункт, многие российские журналисты смотрели на американские новостные СМИ, как на модели бесстрастного и объективного освещения, в отличие от своей сильно политизированной и заинтересованной прессы.

“Теперь они видят, что американские СМИ имеют повестку дня и ведут освещение искажая эту повестку дня”, - сказала она.

