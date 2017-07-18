/Поглед.инфо/ Американските генерали се сблъскват с проблем: демонстрираните в Сирия руски ракети X-101 се оказват с фантастична ефективност. Бойните изстрелвания показват, че модернизираната версия може да пренасочва ракетата по време на полет. Това означава, че тези ракети могат да унищожават не само неподвижни цели, чиито координати са предварително известни, но също и мобилни цели. Това означава, че руските стратегически ракетоносци Ту-160 и Ту-95, освен другите си предимства, вече имат (или ще имат в близко бъдеще) възможността да унищожават на разстояние от 4,5 км, американските авионосни ударни групировки, маневриращи в океана.

Не случайно американското списание The National Interest наскоро изпадна в паника, публикувайки статията: "Един от най-смъртоносните руски бомбардировачи получи нови страховити мощности".

В този контекст, как да се преценява огромна радост на Варшава след подписването на договора за доставка на осем батареи от последната модификация ПАК-3 на американската противоракетна система "Пейтриът", за която ще заплатят 7,5 милиарда долара? След като на 5 април т. г., шефът на американското стратегическо командване генерал Джон Хайтън заяви пред Конгреса на САЩ: "Ние не сме защитени срещу новите крилати ракети с наземно базиране, които отскоро са въведени на въоръжение в Русия”.

(рус.ез.)

Русские ракеты, грустные американцы и глупые поляки

Х-101 продемонстрировали в Сирии фантастическую эффективность

Авианосцы гибнут в сирийских пустынях

У американских генералов прибавилось проблем. Русские крылатые ракеты Х-101 продемонстрировали в Сирии просто фантастическую эффективность. Боевые пуски показали что их модернизированную версию можно перенацеливать уже после старта, прямо в полёте. А это значит, что теперь такими модернизированными ракетами можно уничтожать не только неподвижные цели, координаты которых заранее известны, но и мобильные цели тоже. Такая способность означает, что русские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95, кроме иных своих достоинств, уже получили (или получат в ближайшее время) возможность уничтожать американские авианосные ударные группировки, маневрирующие в океане, с дистанции аж в 4,5 тысячи километров.

Новые возможности русских ракет были наглядно продемонстрированы в Сирии 5 июля: взлетевшее с российской авиабазы в Энгельсе звено стратегических ракетоносцев Ту-95 нанесло с расстояния более 1000 км. удар ракетами Х-101 по позициям боевиков на границе сирийских провинций Хомс и Хама. А наше министерство обороны, комментируя этот удар, сообщило, что отныне каждый модернизированный воздушный стратег Ту-95 может нести восемь новых ракет Х-101. А заодно, русские генералы как бы невзначай уточнили, что данный тип ракет, помимо обычного боевого снаряжения, может быть снаряжен и ядерной боевой частью мощностью в 250 килотонн.

На следующий день после этого Путин лично поблагодарил военных и конструкторов-разработчиков ракеты Х-101. Он сказал: «Эта ракета показала очень высокую степень надежности. Это действительно самое современное оружие, высокоточное, большой мощности, с приличной дальностью – 4,5 тысячи километров. Российское оружие демонстрирует надежность и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии. Нужно внимательно анализировать этот боевой опыт для дальнейшей модернизации существующих систем»

Возможность перенацеливать ракеты в полёте наши воздушные корабли обрели благодаря установке специальной вычислительной подсистемы «Гефест». Центр управления на земле с помощью специального терминала передаёт координаты цели, полученные со спутника, на самолет. И уже на самолёте система «Гефест» рассчитывает все параметры и закладывает полетное задание в головку наведения ракеты. Кстати, Ту-95 может вести боевое патрулирование более 30 часов. При этом в любой момент он будет готов по запросу наземных войск нанести высокоточный удар ракетой Х-101 на расстоянии до 4,5 тыс. км по любой выявленной разведчиками цели…

Такая возможность очень беспокоит американских военных экспертов. Американский журнал "Нэшнл Интерест" на днях опубликовал статью с паническим названием: «Один из самых смертоносных русских бомбардировщиков получил новые пугающие способности». В статье говорится: «Теперь русские смогут перенацеливать свои крылатые ракеты даже в воздухе, во время их полёта. Пока неясно, какое количество модернизированных самолётов Ту-95 МС уже получили такую возможность, но со временем, несомненно, её обретёт весь парк русских воздушных ракетоносцев, стоящих на вооружении. Это важное преимущество русских повысит гибкость и оперативность применения их высокоточного оружия. Тем более, что эти умные русские ракеты способны, к тому же, в полёте общаться между собой».

Т.е. даже при массовом пуске наших ракет, со спутника достаточно наводить лишь одну из них, а она уже сама передаст информацию другим, и они вместе примут решение, как им удобнее атаковать врага, как распределить обнаруженные цели, как выстроить оптимальный профиль полёта… Короче говоря теперь американские авианосцы не смогут чувствовать себя в безопасности от наших ракет, даже находясь в океане за тысячи миль от побережья.

Польский гонор русской ракете не помеха

Антирусская истерия в странах НАТО приобретает всё более безумные черты. Нас изображают страшными, зловещими монстрами, готовыми в любой момент, по первому слову кровожадного Путина, завалить несчастную Европу гекатомбами изуродованных трупов и горами черепов, залить европейские города реками крови их безвинно замученных лучших граждан: милых и беззащитных трансгендеров и бисексуалов, лесбиянок и гомосексуалистов. На этом паническом фоне значительная часть европейских политиков, похоже, просто тронулась умом… То есть вполне себе конкретно сбрендила, причём не в каком-то отвлечённом, а в совершенно конкретном, медицинском смысле этого слова.

Ярким примером такой неадекватности может служить волна ликования, охватившая на днях польских политиков и генералов, во главе с министром обороны Антонием Мачеревичем. А случилось это массовое ликование после подписания контракта на поставку Варшаве восьми батарей американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот» последней модификации — ПАК-3. Ради такого дела поляки даже радостно согласились расстаться с семью с половиной миллиардами долларов, которые им придётся выложить Вашингтону за такое приобретение.

Правда, ждать первых поставок американского оружия полякам придется аж целых 5 лет… К тому же, система боевого управления этой модели «Пэтриота» в настоящий момент даже в США на вооружение ещё не принята и никому не известно, покажет ли она требуемую боевую эффективность… Но американцы и поляки полны оптимизма: мол, если всё, тьфу-тьфу, пойдет по плану, то в 2022 году на границе с агрессивной, непредсказуемой, ужасной Россией будут установлены первые две батареи, в каждую из которых входят 4 пусковые установки, по 4 ЗУР на каждой. То есть аж целых 32 ракеты. Ну, а далее бедных поляков, к сожалению, ожидает полная неизвестность. Ибо следующих шести батарей для них в природе просто не существует. Более того, они не только еще не производятся на американских заводах, но даже и не разработаны американскими учеными и конструкторами.

Однако поляки не унывают. Они убеждены, что заокеанский «Пэтриот» сможет гарантированно защитить их страну от страшных российских ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», развернутых в Калининградской области. Ракет как крылатых, так и баллистических, ибо этот наш комплекс способен стрелять двумя типами ракет. При этом почитатели американского «Пэтриота» не хотят даже слышать никаких возражений или предостережений на эту тему.

А зря! Что касается крылатой ракеты «Искандера», то 5 апреля этого года глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен, выступая в американском конгрессе, признал: «У США нет защиты от новых крылатых ракет наземного базирования, которые были недавно развёрнуты Россией. Они могут угрожать большей части континентальной Европы и мы не в силах защитить от них наших союзников. Это, несомненно, вызывает тревогу. Мы должны понять, что нам с этим делать. Ведь мы должны вести разговор с Россией с позиции силы».

Да, с «позицией силы» у американцев в последние годы что-то явно не ладится. В этой области у них явно наметилась масса проблем. Но не лучше обстоят у них дела и с возможностью перехвата квазибаллистической ракеты «Искандера» 9М723. Дальность полёта этой ракеты составляет 500 км., а «Пэтриот» способен поражать воздушную цель на дальности не более 33 км. После старта 9М723 сразу начитает активно маневрировать, используя свои аэродинамические рули. К цели она летит на высоте 50 км., недостижимой для противоракет «Пэтриота», неспособных подниматься выше 20 км.

И таких ракет, кстати говоря, у нас может быть развёрнуто до 720 единиц.

Ну, и кроме всего этого, к тому времени, когда лет этак через 10 завершится разработка и испытания нового комплекса «Патриот», на вооружении у «Искандера» будут стоять уже новые, гораздо более совершенные ракеты. Об этом в мае нынешнего года недвусмысленно заявил начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России генерал Михаил Матвеевский.

Так что поляки зря радуются. Как бы плакать не пришлось.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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