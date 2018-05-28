/Поглед.инфо/ Винаги ми е било интересно до каква степен възприемането на една и съща новина се променя, ако леко промените контекста. Да предположим например, че типичен либерал, любител на Навалний или типичен "путинист", чете новината, според която фабриките, произвеждащи боеприпаси са в упадък, армията може да остане без бомби и като цяло – военно-промишленият комплекс зависи от доставките от Китай, а в заводите работят старци, които не могат да бъдат заменени.

Чете нашият новината и кима с глава докъде властта е довела отбраната на страната! Но решавайки да потърси подробности в нета изведнъж се оказва, че новината не се отнася до Русия, а за Съединените щати. И тук започва шокът: не е възможно Америка да се е занемарила така, пропагандата на Кремъл не казва истината. Докато постепенно осъзнае, че пропагандата на Кремъл просто цитира изследване на управлението на Министерството на отбраната на САЩ за развитие на производствената и индустриалната политика.

"Както е отбелязано в текста на доклада, хаотичността в поръчките на Пентагона през последните 20 години доведе до това, че много от доставчици не останаха на пазара. Това доведе до висока степен на зависимост от чуждестранните производители, което таи редица заплахи. Така например, според авторите на изследването, успехът на потенциален конфликт с Китай пряко зависи от доставките на компоненти от Китай."

В 2017 г. администрацията на Доналд Тръмп се изненада, когато научи от анализаторите на Пентагона, че в САЩ има само една работеща компания, способна да произвежда висококачествен алуминий за самолети F-18 и F-35. При това предприятието в Кентъки работи с капацитет от 40%, мирише на тамян и скоро може да се закрие. В случай на война, единственият източник на алуминий за САЩ са Русия и Китай, което наистина означава заплаха за американската национална сигурност.

След този доклад Вашингтон започна активно да популяризира идеята, че трябва да се накажат китайските и руските производители, които заплашват американската национална сигурност. Най-смешното в тази ситуация е, че американците ги погуби любимият им свободен пазар и алчността на частните фирми от американския ВПК, които предпочетоха да „икономисват” чрез закупуване на материали от Русия или Китай, а това доведе до банкрут американската металургия.

(рус.ез.)

Руслан Осташко: Китай и Россия развалили американскую оборонку

Мне всегда интересно, до какой степени сильно восприятие одной и той же новости меняется, если слегка поменять контекст. Вот допустим, сидит такой типичный либерал, любитель Навального, или такой типичный «путинслильщик» и читает новость, в которой говорится, что заводы по производству боеприпасов — в упадке, что армия может остаться без бомб и вообще оказывается военно-промышленный комплекс зависит от поставок из Китая, а на заводах работают старики, которых некому заменить.

Читает наш герой такую новость и кивает головой, мол, до чего страну и оборонку довели Сердюков и Рогозин. И вот руки уже тянутся к клавиатуре написать едкий комментарий про мебельщика и про утопленную таксу, и вдруг глаз замечает, что новость-то на самом деле не про Россию, а про США. Вот тут начинается шок, разрыв шаблона и вопли про кремлевскую пропаганду, которая якобы врет, как дышит, ибо не может в Америке такого быть. Но все дело в том, что в данном случае кремлевская пропаганда просто цитирует исследование управления Минобороны США по разработке производственной и промышленной политики. «Как отмечается в тексте доклада, хаотичность заказов Пентагона в течение последних 20 лет привела к тому, что многие поставщики оказались не в состоянии оставаться на рынке. Как результат, это вылилось в высокую степень зависимости от иностранных производителей, что таит в себе целый ряд угроз. Например, по словам авторов исследования, успех потенциального конфликта с Китаем напрямую зависит от поставок комплектующих из Поднебесной», — вот это просто прекрасно и многое говорит об уровне стратегического планирования, который демонстрируют наши американские оппоненты.

Кстати, вся эта история началась не вчера и на самом деле ситуация гораздо хуже, чем указано в этом конкретном докладе Пентагона. Все-таки падение СССР стало для США тоже в своем роде катастрофой. СССР самим фактом своего существования держал американцев в тонусе, заставлял их проявлять лучшие интеллектуальные и организационные качества и вообще не давал спать спокойно. А вот после того, как СССР перестал представлять для США угрозу, то американская оборонка и военное ведомство пустились во все тяжкие, в том смысле, что такого распила, как в 90-е и 2000-е вообще никогда не было в богатой на распилы истории США. И только сейчас, когда на горизонте начинает маячить перспектива реальной войны с Россией и Китаем, американцы посмотрели на ситуацию более-менее трезвым взглядом и ужаснулись.

Вот еще один забавный момент. Есть большая вероятность, что Дерипаску и Русал подвели под американские санкции даже не американские политики, а американские военные, и что Дерипаска и Русал — это просто первые ласточки в попытках американских генералов хоть как-то восстановить способность американской промышленности адекватно и самостоятельно обслуживать американскую армию. Дело в том, что в 2017 году администрация Дональда Трампа с удивлением узнала от аналитиков Пентагона о том, что в США осталось всего одно работающее предприятие, способное производить алюминий сверхвысокого качества, который используется для производства боевых самолетов F-18 и F-35. И то, это самое предприятие в Кентукки работает на 40% мощности, дышит на ладан и может в любой момент закрыться. В случае войны или даже просто введения взаимных санкций, США легко могли оказаться в ситуации, когда единственные источники «военного» алюминия находились бы России и Китае, что действительно означало бы угрозу американской национальной безопасности.

Именно после этого доклада в Вашингтоне начали активно продвигать идею, что нужно как-то наказать китайских и российских производителей, которые, оказывается, угрожают американской национальной безопасности. Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что американцев погубил столь любимый ими свободный рынок и жадность частных компаний из американского ВПК, которые предпочитали сэкономить на закупке материалов и закупали их в России или Китае, доводя до банкротства американских металлургов. И тут речь идет не только про алюминий, но и про сталь, и даже про некоторые электронные компоненты. Американцы очень долго жили исходя из теории, что в обозримом будущем им вообще не надо будет воевать с серьезными противниками, а разбомбить условную Югославию или Ирак они смогут без особых проблем.

А теперь самое интересное — несмотря на то, что именно в США утекают мозги со всего мира и несмотря на то, что именно американский военный бюджет является самым большим на планете, аналитики Пентагона указывают что американцы теряют инженерные и научные навыки и умения необходимые для разработки новых видов вооружения. То есть если называть вещи своими именами, то можно сказать, что американская «оборонка» тупеет так, как будто у них, а не у нас были «лихие 90-е». Вот это всё я вам рассказал с одной простой целью. Когда Путин показывал российское новое вооружение, то вся российская либерда и даже некоторые караул-патриоты пытались убедить россиян, что это всё бесполезно, потому что у США военный бюджет 886 миллиардов долларов в год, а у России 65 миллиардов долларов, а значит нам нужно просто сдаться и умолять, чтобы нас не били. Так вот, чушь всё это.

Дело не в деньгах, а в том, как их использовать. У нас, как ни странно, это получается делать намного эффективнее, чем в США. По крайней мере производить свой алюминий и разрабатывать свои новые ракеты мы точно можем, а вот американский король оказался почти что голым, и этим нужно обязательно воспользоваться.

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