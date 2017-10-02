/Поглед.инфо/ Вече описахме процеса на унищожаване на "американските съветници" след смъртта на руския генерал. Отговорът не закъсня.

Руските ВКС, с подкрепата на на сирийската армия, организираха Дейр ез Зорски "котел".

За повече подробности прочетете статията ни "Американски военни съветници са попаднали в Деир ез-Зорски котел". Сега американските военни съветници имат друг проблем. Необходимо е да се обясни по някакъв начин на западната общественост смъртта на американските военни в "котела". По този начин, в новия доклад на SC, за който пише Infomaxx, се твърди, че Съединените щати са в паника как да представят своята информация на обществеността за смъртта на най-малко 14 американски войници от специалните части, намиращи се при терористите, които са били "напълно унищожени" в Сирия от ракетни удари на руските космически сили, както и че в тази връзка възниква същият проблем, както миналата година, когато турски изтребител уби 12 американски морски пехотинци, а американците са скрили истината , публикувайки "фалшива новина", че те са били убити при катастрофа с хеликоптер.

/рус.ез./

Согласно этому докладу, с 24 по 26 сентября оперативники разведки MoD «отслеживавшие» движения высшего руководства радикальной исламской террористической группы Ha’yat Tahrir al-Sham в Сирии сообщили, что все руководство собралось на встречу с агентами спецслужб США в Идлиб Мухафаз, но эта встреча быстро закончилась через несколько часов, когда российские аэрокосмические силы полностью уничтожили всех участников этой встречи и всю охрану. В результате этого погибли пять полевых командиров Ha’yat Tahrir al-Sham. Это: Abu Sulman al-Saudi (глава южного сектора в провинции Идлиб), Abu al-Abbas Anadin (эмир по финансовым вопросам), Abu Hasan (советник военного министра Abu Muhammad al-Djulani), Walid al-Mustafa (помощник духовного лидера Abdallah al-Muheisni) и Abu Mudjagid (шариатский судья). Они были уничтожены вместе с американским спецназом охраняющим агентов спецслужб США, а в общей сложности уничтожено от 32 до 37 человек.Террористическая группа Ha’yat Tahrir al-Sham была сформирована 28 января 2017 года в качестве слияния между Jabhat Fateh al-Sham (бывший Аль-Нусра) и движением Nour al-Din al-Zenki, которым с 2014 года США поставляют оружие и боеприпасы, хотя в начале этого года США опровергли информацию, что эти группы вычеркнуты из их террористического списка.Тем не менее, согласно этому докладу, все они обвиняются, вместе с самой Америкой как руководящей силой террористов, в смерти генерал-лейтенанта Валерия Асапова убитого в Сирии, и как заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, : «Гибель российского командира — это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики в Сирии».Как отмечают многие эксперты в Америке об убийстве генерала Асапова, в течение трех лет эти террористы атаковали сирийские войска в городе Deir ez-Zor и его аэропорт, но ни разу не удавалось успешно атаковать сирийский штаб или уничтожить высокопоставленных офицеров, но после того как была “слита” вся информация от американских спецслужб, террористы «получили разведывательные данные и высокоточные цели для минометов», чтобы убить генерала Асапова и других его офицеров.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов (справа), погибший в бою под Deir el-Zour 24 сентября 2017 года

После шокирующего раскрытия роли американского спецназа в деятельности исламских террористов, стало известно, что выпущено несколько предупреждений: Министерство обороны США строго предостерегло американцев «покинуть Сирию немедленно или умереть», и о том, что США умалчивает: США: министерства иностранных дел выпустило сообщение: «Целый ряд обстоятельств, которые министерство обороны приводило в отношении районов, в которых активно действуют боевики, и местонахождения американских спецслужб США и военных советников США … эти аспекты остаются без ответа. мы не получили никаких разъяснений, почему ситуация была такой ».Что касается того, почему американцы молчат…. это связано смассовым военным наступлением планируемым Россией против террористов, и как сказал министр иностранных дел Сирии Walid al-Moallem по поводу предстоящей акции: «мы пишем последнюю главу кризиса в Сирии благодаря победам сирийской арабской армии и поддержке со стороны союзников».

С учетом того, что США считают, что это может обеспечить им незаконную твердую позицию в Сирии путем маневра их исламских террористических сил на восточном берегу реки Евфрат в Deir ez-Zor, они были в «шоке и недоумении» на прошлой неделе, после того как русские перебросили самоходный паром PММ-2М в Сириb, чтобы помочь правительственным войскам захватить восточный берег долины Евфрата от этих исламских террористов, – и это позволило российской армии установить мост длиной 210 метров в рекордные сроки по Евфрату и который в настоящее время пропускает до 8 000 военных боевых единиц.Сирийские войска, при поддержке российской авиации, быстро освобождают семь деревень к востоку от реки Евфрат, в то время как США и их военно-воздушные силы коалиции, в страшном гневе уничтожают жилые кварталы в сельской местности Deir ez-Zor применяя запрещенные фосфорные бомбы, в результате которых погибли мирные жители, и как заявляет международная авторитетная организация Human Rights Watch – эти авиаудары под руководством США, привели к гибели по меньшей мере 84 невинных сирийских мужчин, женщин и детей.

Отметим также, что в этом докладе делается следующий вывод: Поскольку Россия защищает зоны деэскалации в Сирии в настоящее время и защищает миллионы невинных гражданских лиц, а также поддерживаемые Россией военные успехи привели к повторному захвату у этой американской прокси-армии, террористов, огромных территорий, которые они удерживали под собой в страшный период перед приходом зимы, американская пропаганда постарается сделать все, чтобы скрыть всю правду об этой войне. Этим примером может служить заявление Председателя Объединенного комитета Начальников штабов генерала Джозеф Данфорд, который абсурдно рассказывал Конгрессу США вчера, что «Россия остается единственной потенциальной угрозой для Соединенных Штатов», – но никто из здравомыслящих людей не может поверить в этот нонсенс, американцы стараются уничтожить себя больше, чем любая другая нация.

Коммунисты знали этот факт несколько десятилетий назад; так же и демократическая партия, и ее левые силы в Америке знают об этом сегодня – как вы думаете, что они сделали до сих пор?

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