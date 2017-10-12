/Поглед.инфо/ Загадъчни следи от праисторически култури са открити не само в Египет, Япония, Перу или другаде.

Текстът привежда 10 следи от праисторически цивилизации на територията на Русия, като: Мегалитите в планината Пидан (Приморският край); Чудският златодобив в Урал; мегалитите в планината Нинчурт в Заполярието; загадъчните мегалити Вотоваари в Карелия; подземният град в Сибир Чичабург; курган в недостъпен район на Якутската тундра; Патомският кратер в Бодайбинския район в северната част на Иркутска област; гигантският геоглиф, изобразяващ лос, недалеч от езерото Зюраткул в Челябинска област; мегалитният каменен град в Урал; Чанчадарската плоча с надписи, открита през XVIII век, недалеч от Уфа.

(рус.ез.)

10 следов працивилизаций на территории России

Любой человек, интересующийся тайнами прошлого, назовет загадочные достопримечательности нашей планеты, как будто созданные при помощи древних продвинутых технологий – египетские пирамиды, японские саркофаги или грандиозные сооружения в Перу. Однако в нашей стране тоже имеются свои следы працивилизаций. Перечислим некоторые из них и добавим, что на самом деле их намного больше.(По ссылкам в статье вы сможете прочесть о некоторых достопримечательностях более подробно).

1. Мегалиты горы Пидан (Приморский край)

Пидан – это широко известное устаревшее название горы Ливадийской (высота – 1332,6 м), которая входит в горную систему Сихотэ-Алинь в Приморском крае. Считается, что слово «Пидан» в переводе с языка племени чжурчженей означает «Камни, насыпанные Богом». И действительно, глядя на камни, находящиеся на горе Пидан, начинаешь верить, что без «богов» или людей, владеющих высокими технологиями, тут не обошлось. Ученые считают, что это природные образования. На фотографиях ясно видны тщательно обработанные блоки с прямыми гранями, сложенные друг на друга и огромные сооружения.

2. Чудская копь на Урале

Чудские копи – это следы древней добычи золота, которой занималось загадочное племя чудь, жившее некогда на Урале и в Сибири. После появления там христиан оно исчезло, причем по преданиям, ушло под землю. Геологи и археологи в начале XX-го века нашли множество чудских копей, но почти все они оказались позже разрушенными. Однако одна копь – около поселка Борисовка в Челябинской области хорошо сохранилась. Возраст этого правильного круга с четким отверстием посередине не менее 4 тысяч лет!

3. Мегалиты на горе Нинчурт в Заполярье

В Мурманской области, на Кольском полуострове, рядом со знаменитым мистическим озером Сейдозеро находится гора Нинчурт. Название этого озера происходит от саамского «сейд» — священный камень, в котором обитает душа шамана. Саамы называют это место Луяврчорр, что означает «Горы у Озера Силы». Еще в прошлом веке здесь был обнаружен мегалитический комплекс с блоками и каменными ступенями. Многочисленные туристы находят на горе и вокруг нее все новые и новые свидетельства существования в этих местах працивилизаций, например, дорогу из каменных плит, правильные круглые каменные колодцы и блоки.

4. Загадочные мегалиты Воттоваары

Воттоваара – труднодоступная гора в Муезерском районе Карелии. Ее высота 417 метров, а площадь около 6 километров. Официально признано, что это место являлось культовым для древних саамов – здесь приносились жертвоприношения, имеется огромное количество сейдов - священных камней. Но еще больший интерес вызывают загадочные мегалиты, как будто оставшиеся от древней могучей цивилизации – огромные блоки и каменные шары.

5. Чичабург – подземный город в Сибири

В конце 90-х годов прошлого века при аэрофотосъемке в Новосибирской области исследователи обнаружили необычную аномалию на берегу озера Чича, которое находится в 5 км от райцентра Здвинск. На снимке были четко видны контуры строений, причем на площади больше 12 гектаров. Ученые, используя геофизическую аппаратуру, исследовали загадочное место, которое назвали Чичабург. На снимках проступили четкие контуры улиц, кварталов, мощных оборонительных сооружений, а на окраине – остатки развитого металлургического производства. Оказалось, что в городе имелось и классовое расслоение – каменные дворцы соседствовали с домами простолюдинов. Согласно данным предварительных раскопок, поселение было создано в VII-VIII века до н.э, следовательно в Сибири существовала развитая цивилизация в те же времена, что и древнегреческая...

6. Курган в якутской тундре

Этот загадочный курган находится в недоступной Халарчинской тундре на Колымской низменности (Нижнеколымский улус, республика Саха, Якутия). Поражает его исключительно правильная форма. Сравните изображение этого кургана с другим, не менее загадочным образованием на севере Иркутской области – Патомским кратером.

7. Патомский кратер

Патомский кратер находится в Бодайбинском районе на севере Иркутской области. Он был обнаружен в 1951 году геологом Владимиром Колпаковым, и до сих пор является одним из самых таинственных природных объектов. Непонятно, каким образом кратер, похожий на вулкан, но не содержащий никаких следов изверженных глубинных пород, появился на поверхности земли, и как получилось, что это образование не имеет аналогов в мире. Долгое время считалось, что Патомский кратер является следствием Тунгусского взрыва, однако на склонах кратера были обнаружены лиственницы, появившиеся раньше падения тунгусского метеорита. Но те же лиственницы задали новую загадку. Годовые кольца некоторых из них интенсивно прирастали почти 40 лет, а потом этот процесс на какое-то время прекратился. Похожую картину ученые наблюдали в Чернобыле и в Семипалатинске, в зоне ядерных испытаний. Получается, что в Патомском кратере имел место всплеск радиации? Оказалось, что так оно и было. Ученые обнаружили, что в 1845 году на территории кратера произошло пятикратное увеличение радиоактивного изотопа в древесине, продержавшегося несколько десятилетий. Причины повышенного фона радиации во времена, когда ни о каких ядерных исследованиях не могло быть и речи, не ясны до сих пор.

8. Зюраткульский лось

Гигантский геоглиф в виде лося был найден неподалеку от озера Зюраткуль в Челябинской области. Гигантскую, выложенную из камней фигуру лося можно увидеть только с воздуха, как и знаменитые геоглифы плато Наска. Возраст сибирского геоглифа от четырех до десяти тысяч лет. На сегодняшний день это самый большой (218 на 195 метров) и самый древний геоглиф.

9. Каменный город на Урале

Каменный город – один из самых известных в России мегалитических комплексов. Он находится в Гремячинском районе Пермского края, на высоте 526 метров над уровнем моря. Свое название он получил благодаря тому, что он состоит из улочек, площадей, проходов, арок, тупиков, как будто прорубленных в монолитном камне. Согласно легендам, некогда на этом месте жили сильное и гордое племя. Однажды у вождя родилась слепая дочь. Злой колдун вылечил ее, но взамен заколдовал город, превратив его в камень. Некогда Каменный город назывался Чертово городище и пользовался дурной славой. Возможно, потому что здесь явно совершались жертвоприношения. Об этом говорят углубления в виде чаш, которые можно найти на камнях в самой высокой точке. Скорей всего, это были сакральные сосуды для жертвенной крови. Некоторые огромные камни и каменные блоки на городище кажутся обработанными при помощи неких удивительных инструментов.

10. Чандарская плита

В прошлом веке ученым Александром Чувыровым в уфимском архиве были обнаружены заметки XVIII века, в которых говорилось о том, что возле деревни Чандар хранятся двести белых плит, покрытых странными значками. Чувыров решил найти эти камни и организовал несколько экспедиций. Лишь в 1999 году одна из загадочных плит была найдена – местный житель рассказал о том, что под крыльцом его дома с незапамятных времен лежит огромный камень. Его вытащили и доставили в Башкирский университет. Размеры этого камня – 148 см на 106 см, толщина – 16 см, а вес – около тонны. Но самое поразительное в плите то, что на поверхности ее изображена карта – причем трехмерная! Начались серьезные исследования, во время которых было доказано, что на Чандарской плите представлен Южный Урал, однако рельеф местности частично отличался от современного. На карту нанесены горы, реки, и Уфимский каньон, которого в наше время уже нет. Более того, там имеются изображения дамб, каналов и плотин. На плите находятся и надписи, расшифровать которые ученые так и не смогли. Любопытно, что возраст находки оказался просто фантастическим – около 120 миллионов лет.

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