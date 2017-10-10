/Поглед.инфо/ Руската ”Юнармия” (Младежка армия) е създадена през 2015 г. по инициатива на Сергей Шойгу – министър на отбраната на Руската федерация със задачата да възпитава децата и младежите в патриотичен дух.

В редиците на бързо нарастващата младежка организация вече има повече от 100 хиляди руски ученици. Символ на организацията е главата на орел, която символизира държавата, армията и непобедимостта на страната. Младежите се събират веднъж седмично и част от учебната им програма включва сглобяване и разглобяване на автомат „Калашников”.

(рус.ез.)

11-летний юнармеец Демид: «Я готов сражаться и умереть за Россию»

Защитники Отечества

Казармы подразделения Юнармии в Ленобласти находятся далеко от города, посреди соснового леса. В программу занятий воскресных кружков входит сборка и разборка автомата Калашникова на скорость.

«Если как следует постараюсь, то у меня уйдет на это примерно 43-45 секунд», — рассказывает 13-летний Роман Матсаков. Крепкий мальчик состоит в Юнармии уже год. Роман гордится тем, что президент Владимир Путин основал Юнармию. По его мнению, Путин — очень опытный и хороший президент.

«Юнармия учит нас патриотизму и готовит нас к службе в армии. России нужны патриоты. Если есть патриоты, то страна развивается», — сообщает Роман.

Молодежная организация Юнармия была основана в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Движение создано при Министерстве обороны. Символ организации — голова орла, которая символизирует государство и армию России. Глава подразделения Юнармии в Санкт-Петербурге Игорь Коровин говорит, что деятельность организации не ограничивается одним лишь военным воспитанием. В петербургском движении также есть два детских хоккейных клуба.

«Многие действительно хотят вступить в Юнармию. Я ежедневно получаю сообщения от школ, кружков и родителей. Со мной даже связались мексиканцы, потому что они хотели бы создать у себя подобную организацию», — смеется Игорь Коровин.

Согласно интернет-странице организации, в рядах Юнармии уже больше ста тысяч детей и подростков. На территории России находится 85 подразделений. Самым молодым юнармейцам всего два года.

«Направо! Марш!»

День продолжается на военной полосе препятствий. Мальчики достают из бункера бронежилеты, надевают их и идут маршем на площадку для тренировок. Препятствия напоминают военные фильмы: здесь нужно карабкаться вверх, бежать и ползти как можно быстрее.

Демид стал членом Юнармии год назад. Он рассказывает, что долго искал подобный патриотический кружок. Родители Демида рады, что в жизни мальчика теперь есть не только телефон.

«Я горжусь тем, что я — русский. Мы — сильная страна. На нас часто нападали, но мы всегда защищались», — говорит Демид.

Роман Матсаков, который ходит вместе с Демидом на тренировки, считает, что Россия — страна великих полководцев и образец героизма.

«Я однозначно придерживаюсь мнения, что Россия непобедима. Я верю в Бога и думаю, что он на стороне России», — говорит Роман, который мечтает попасть в танковые войска, когда вырастет.

«Я решил сначала закончить 11 классов школы, а потом пойти в армию. Пока еще не знаю, в какие войска, но я обязательно хочу стать командиром», — говорит Демид.

«Враг — на девять часов, к бою!»

Полосу препятствий пробежали уже три раза. Теперь можно передохнуть перед учениями.

«Страх есть всегда, но я надеюсь, что война не начнется. Если начнется война, я готов к этому и пойду в армию», — говорит Роман Матсаков.

«Я не боюсь войны. Россия ни на кого не нападет, но мы — я и Россия — готовы ответить, если это будет необходимо. Любой начнет стрелять, если нападут на его родителей», — говорит Демид Александров.

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