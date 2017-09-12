Много хора не знаят, но Владимир Путин е живял в обичайна комунална квартира в Ленинград през първите 25 години от живота си. Какъв беше неговият живот? Ще научите за това от нашата днешна публикация, в която сме събрали най-редките снимки на руския президент ...

1. «Модный» Владимир Владимирович

2. Путин танцует с одноклассницей. Ленинград, 1970 год

3. Владимир Путин со своим классом. Приблизительно 1964 год

4. Путин со своей мамой Марией и папой Владимиром. 1985 год

5. Людмила и Владимир Путины в день их свадьбы. 1983 год

6. Владимир Путин держит дочь Марию. 1985 год

7. Владимир Владимирович с женой Людмилой и дочерью Катей. 1986 год

8. Путин в секции дзюдо с другом Василием Шестаковым в Ленинграде. 1971 год.

9. Владимир Путин с дочерьми, 1987 год.

10. Владимир Путин с женой Людмилой и дочерьми, приблизительно 1990 год

11. В годы работы в КГБ СССР

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