/Поглед.инфо/ Моята предидуща статия се оказа достатъчно резонансна. Сума сумарум (АШ+репости+ youtube) се събраха 350к преглеждания. Но в коментарите ми бяха посочени други видове руско въоръжение, което не посочвах и които нямат аналози в САЩ. Допълвам предидущия обзор. При това пак няма да посочвам видовете въоръжения, за които говори Владимир Владимирович в посланието си до Федералното събрание а ще посоча само онези, които са добре известни (с изключение на Кинжалите).

1. СУ-35

Су-35 е руски многоцелеви свръхманеврен изтребител поколение 4++. Разработен е в ОКБ Сухой. Сериен изтребител за ВКС.

Не включих в предишния обзор този красавец, защото сметнах, че в САЩ имат аналог, F-15. По идея има и F-22 (който вече не се произвежда, защото е много скъп).

Но реших да го включа заради двигателите с отклонение на тягата под всички ъгли. Кое на свой ред прави самолета уникален и нямащ аналози по маневреност. Същият Ф-22 има дюза, която се отклонява само по вертикала. Лично моето мнение на обикновен човек е, че са спрели производството на Су-57 защото „невидимите“ самолети престават да бъдат невидими. И куп скъпи технологии стават безсмислена скъпа играчка. Тук съвсем на място се оказа високата маневреност на Су-35, по показателите на която той наистина няма равен на себе си (ако не се смята Су-57).

Между другото, британските учени са изяснили още и наличието на такъв проблем при Ф-22: тъй като самолетът е много сложен и умен, то могат да го хакнат руските хакери. След хакването самолетът сам се включва към интернет и започва да поръчва елда, квас и портретите на Путин. (Последното е шега).

2. С-400

Руска зенитна ракетна система с голям и среден радиус, зенитен ракетен комплекс (ЗРК).

Също не беше включен в миналия обзор тъй като сметнах, че САЩ имат аналог във вид на Patriot, но по същество Patriot са аналог на С300 (която по същество е противовъздушна система), а не на С400. Което потвърждават последните събития на пазара на въоръженията.

САЩ нямат комплекси с техническите характеристики на С400. А фактът на установяване на С400 в Сирия в нашата база мина през всички информационни ресурси на средствата за масова информация не по един път.

3. МИ-26

Ми-26 е съветски и руски тежък многоцелеви транспортен въртолет. Той е най-големият в света серийно произвеждан транспортен въртолет.

Може да транспортира други въртолети,

самолети

и даже американските големи въртолети, ако трябва да бъдат евакуирани

(рус. ез.)

4. Кинжал (гиперзвуковой ракетный комплекс)

Х-47М2 «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер».

После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Неожиданно оказалось, что Авианосная ударная группа беззащитна даже в океане перед российскими Кинжалами. С появлением Ониксов они были беззащитны на удалении 500 км от российских границ. А вот с кинжалами данная граница увеличилась еще на пару тысяч километров. И в принципе даже в перспективе от него защиты не ожидается.

Не имеет аналогов не только в США, но и в мире. Тут прорыв без вариантов. Первая серийное гипервуковое вооружение.

5. Тор (зенитный ракетный комплекс)

«Тор» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система «Тор» предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

6. Бук-М3

комплекс войсковой ПВО средней дальности. Предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневого, так и радиоэлектронного. Не имеет аналогов (в своем классе).

БУК первого поколения наделал много шума с рейсом MH17. У России уже на вооружении БУК 3-го поколения.

7. Автомат двухсредный специальный

Автомат снабжен переключателем режимов работы газоотводного механизма «вода/воздух», отъемным 40-мм подствольным гранатометом, комбинированными посадочными местами для всех типов прицелов.

На ствол может быть установлен прибор малошумной стрельбы или насадка для стрельбы холостыми патронами. Как и у А-91 экстракция гильз происходит при помощи специального канала вперёд, благодаря чему обеспечивается должное удобство стрельбы из автомата как правшами, так и левшами.

Кстати, почему винтовку можно собрать, разобрать, а человека нельзя? Все просто, Ты себя развинтил, спать лег, а тут боевая тревога. Ты второпях все свинтил, а на место головы приставил задницу. И что получается: пилотка не налазит, гимнастерка не застегивается, все кричат «ура», а ты?

8. Шквал (скоростная подводная ракета)

ВА-111 «Шквал» — советский комплекс со скоростной подводной ракетой (ракета-торпеда) М-5. Предназначена для поражения надводных и подводных целей. Входит в состав комплекса вооружения, размещаемого на надводном корабле, подводной лодке или стационарной установке.

Технические данные

Скорость 300 км/ч

Дальность 13 км

Глубина 30 м

Обращаю внимание на показатель скорости: 300 км/ч в воде!

9. 2С4 или «Тюльпан»

советский 240-мм самоходный миномёт артиллерии резерва Верховного Главнокомандования…

В свое время Американцы пытались сделать аналогичный миномет, но работы застопорились и позже они отказались от данного проекта.

С тех пор, Тюльпан остается уникальной разработкой не имеющих аналогов в мире.

10. Машина разминирования Змей Горыныч УР-77 т

УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров. Несмотря на то, что УР-77 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка может расчищать противопехотные минные поля от американских мин нажимного действия М14, создавая проходы шириной до 14 метров.

Разминирование осуществляется путём возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные взрыватели.

У американцев установок равных по боевым качествам УР-77 нет даже в начале XXI века. Размещение двух комплектов удлиненного заряда разминирования М58 MICLIC на мостоукладчике AVLB взамен моста не самое лучшее решение (тем более, что сами американцы признают, что опыт применения таких установок (AVLM) в 91-м году во время операции «Буря в пустыне» показал, что в половине случаев пуски заканчиваются неудачей).

Установки же УР-67 прошли обкатку во время арабо-израильской войны 1973 г. и целого ряда других войн в Африке и Индокитае. Опыт их применения родил УР-77, в которой недостатки присущие УР-67 были устранены.

В войсках же УР 77 ласково называют “Змей Горыныч”.



11. Ракета А-235 Нудоль.

А-235 представляет собой классический вариант системы ПРО. А-235 является продолжением проекта А-135 проекта по защите Москвы. Ввиду секретности проекта, точные сведения по системе А-235 в данный момент отсутствуют, но гипотетически можно предположить, что в тактико-техническом задании на разработку новой системы учитываются три следующих принципа: во-первых, система должна обладать способностью по неядерному перехвату, т. к. более ранние проекты противоракет оснащались ядерной боевой частью, что существенно сужало область их возможного применения, более того, применение противоракеты со спецзарядом фактически означало начало ядерной войны и исключало использование в рамках ограниченного вооруженного конфликта и других ситуаций подобного рода; во-вторых, система должна быть подвижной, без жёсткой привязки к какому-либо объекту или центру; в-третьих, она должна обеспечивать перехват на высоте не менее 500−750 км, то есть на низкой околоземной орбите.

Ну и многие предполагают, что Нудоль может сбивать спутники.

Наши либеральные СМИ настолько привыкли поливать сектор российских высоких технологий грязью, что у них может случится инфаркт, в случае если они прочитают данную статью. так что не вздумайте им ее показывать. Как не сложно заметить, по некоторым видам вооружений идет

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