/Поглед.инфо/ Политиката на правителството за намаляване на зависимостта на Русия от вноса на чуждестранни стоки, за закупуването на които са разходвани 375 милиарда рубли (6,6 милиарда долара), ще зависи от обменния курс. Оптималният курс за отраслите, включени в заместването на вноса, е 62 рубли за долар. Защо не е възможно още повече да се укрепи руската валута, така че да стигне до 53 рубли за долар?

Според министъра на промишлеността Денис Мантуров, такъв спад може да доведе до замразяването на много проекти. В същото време, "укрепването на рублата влияе върху темпа на заместване на вноса." Министърът също изтъкна, че благодарение на санкциите, „сега имаме мотивацията да разработваме свои собствени отрасли на промишлеността".

В момента инфлацията в Русия е спаднало до рекордно ниво, което отваря перспектива за намаляване на основния лихвен процент.

(рус.ез.)

Россия нашла ответ, и это 62 рубля за доллар

Политика властей по снижению зависимости России от иностранных товаров, во что было вложено 375 миллиардов рублей (6,6 миллиардов долларов), будет зависеть от обменного курса.

Универсального решения не существует, но, по словам министра промышленности Дениса Мантурова, в целом «оптимальный» курс для отраслей, которые задействованы в импортозамещении, составляет 62 рубля за доллар, что примерно на 8% ниже нынешнего курса. «Укрепление российской валюты до 53-55 рублей за доллар может привести к "заморозке" ряда проектов», — заявил министр в интервью в Санкт-Петербурге.

«Как министр промышленности, я поддерживаю ослабление рубля, но, к сожалению, не могу влиять на его котировки, — отметил 48-летний Мантуров. — Мы находимся в постоянном диалоге с Центральным банком, и он нас слышит».

Банк России сложно заставить пойти на ослабление валюты: его руководители предупреждали, что не пойдут на уступки и не откажутся от режима свободного плавания рубля, поскольку он помог смягчить самую продолжительную рецессию в этом столетии. Невзирая на неоднократные вербальные попытки ослабить рубль и заявление российского президента в апреле о том, что правительство в поиске «рыночных механизмов влияния» на обменный курс, по словам ряда высокопоставленных чиновников, осведомленных о ситуации, на данный момент о принятии каких-либо конкретных мер по ослаблению рубля говорить не приходится.

Для Мантурова обменный курс, поддерживающий конкурентоспособность российского бизнеса, является важной частью кампании за производство внутри страны тех товаров и услуг, которые ранее производились за рубежом. По словам министра более четверти от общей суммы в 375 миллиардов рублей, вложенной в проекты по импортозамещению в 2015-2016 годах, предоставило правительство.

«Эффект девальвации для российской промышленности еще не исчерпан», — сказал Мантуров. В то же время, по его словам, «укрепление рубля повлияло на темп импортозамещения».

«Мантра» Путина

Политика замещения импорта стала приоритетной для президента Путина в связи с санкциями, которые были введены против страны в 2014 году из-за конфликта вокруг Украины и ограничили доступ России к мировым рынкам. В настоящее время служба государственной статистики отслеживает показатели, отражающие, насколько эффективной является такая политика.

«Я был рад санкциям, — сказал Мантуров. — Благодаря им у нас есть мотивация для развития собственных отраслей промышленности».

Импульс для проведения политики импортозамещения возрос, когда в 2014-2015 годах рубль потерял половину своей стоимости по отношению к доллару после падения цен на нефть. В то же время по мере его укрепления, начавшегося в прошлом году, российские компании начали утрачивать конкурентное преимущество: российская валюта демонстрирует высокие темпы роста с того момента, как она достигла рекордного минимума в январе 2016 года.

Упрямый рубль

До сих пор усилия России по ослаблению рубля, включая покупку иностранной валюты, инициированную Министерством финансов с февраля, не дали ощутимого эффекта. Его реальный эффективный обменный курс, рассчитанный на базе курсов валют основных торговых партнеров России и скорректированный с учетом инфляции, повысился на 5% в текущем году, о чем свидетельствуют данные Центробанка.

По словам Мантурова, у каждой отрасли — свой «комфортный курс» рубля. Для некоторых фармацевтических компаний он составляет около 50 рублей за доллар, в то время как производители удобрений предпочитают около 70 рублей за доллар. В пятницу в Москве валюта торговалась на отметке чуть ниже 57 рублей за доллар. «Каждый дополнительный рубль в обменном курсе означает дополнительный операционный доход для экспортеров, продающих свою продукцию в долларах, — сказал Мантуров. — Чем больше девальвация, тем лучше».

Денежно-кредитная политика не способствовала облегчению давления. Центральный банк неохотно понижал ставки, сделав это лишь дважды в текущем и дважды в 2016 году.

Для Банка России более крепкий рубль является преимуществом, поскольку ведет к снижению стоимости импорта. Укрепление рубля объясняет замедление темпов инфляции на 70% с начала 2017 года, по данным «Альфа-Банка». Решение о снижении ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов от текущего уровня 9,25% годовых будет рассмотрено Центральным банком на заседании совета директоров на следующей неделе.

«Мы рады, что инфляция в России снизилась до рекордного уровня, открыв перспективу снижения ключевой ставки, — отметил Мантуров. — Мы с нетерпением ждем, когда можно будет это сделать. При этом снижение ставки приведет к небольшому обесцениванию рубля».

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