/Поглед.инфо/ Многопрофилните допитвания до общественото мнение в Русия установяват сложността на настроенията в страната и често противоречивите чувства на гражданите й. Допитванията на Руския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) показват съществуващ песимизъм, от една страна. Но, от друга страна, руснаците казват, че в сравнение с предходните две години, тази година животът им и ситуацията в страната са се подобрили.

Руската икономика със сигурност е в по-добра позиция, отколкото преди една година. Макар че според данните на ВЦИОМ, около 45% от руснаците считат, че "най-лошото тепърва предстои", независимо от обстоятелството, че през май се наблюдава икономически растеж от 3,1% - най-висок за последните 12 месеца. През юни пък обемът на промишленото производство в Русия нараства с 3.5% в сравнение със същия период на миналата година. Добивът на полезни изкопаеми и стоковото производство нараства съотвеетно с 5% и 3%. Минният сектор отбеляза нарастване на износа – за сметка на природния газ, за Европа, която е най-важният пазар на Русия. Накратко, икономическата ситуация в Русия се променя от „лоша” към „средна”...

(рус.ез.)

Россия постепенно возвращается к жизни, но местные жители беспокоятся

Экономика России сейчас, безусловно, находится в лучшем положении, чем год назад. Только скажите об этом россиянам.

Согласно данным Российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 45% из них считают, что «худшее еще впереди», несмотря на то, что по состоянию на май последние 12 месяцев наблюдался рост экономики на 3,1%. Больше всего опрошенных россиян беспокоили рост цен на продукты питания и обесценивание сбережений. Более того, как показывают опросы ВЦИОМ, из-за постоянного «барабанного боя» о войне и разговоров в США о сговоре с Россией среди россиян неуклонно растет страх военного конфликта с американцами из-за Сирии или Украины.

В июне число респондентов, опасавшихся возможной войны, составляло 20% по сравнению с 12% в январе, когда президентом США был избран дружественно настроенный Дональд Трамп.

Как показывает опрос ВЦИОМ, наибольшие опасения вызывают внутренние проблемы. На первом месте в списке проблем, волнующих россиян — риск сокращения доходов. «Показатели ухудшаются. Опасения относительно уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков, которые раньше были довольно умеренными, также демонстрируют неблагоприятную динамику, — заявил в среду эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. — Оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и поддержания политической стабильности становится неустойчивым».

Ситуация в России изменилась от плохой к средней

После двух лет рецессии, вызванной падением цен на сырьевые товары, а именно цен на нефть, «медведь снова бродит по лесу» (медведь, символ России — сильный, непредсказуемый и «возможно, опасный», к приходу которого надо «быть готовым и остановить которого может только сила». Этот образ Рональд Рейган использовал в своем агитационном ролике во время президентской кампании, — прим. перев.). Медведь вернулся, хотя и не в полном смысле этого слова. Насколько всерьез он вернулся и насколько он силен?

В июне объем промышленного производства в России вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча полезных ископаемых и товарное производство выросли на 5% и 3% соответственно. Поддержка горнодобывающего сектора была обеспечена за счет увеличения экспорта природного газа в Европу, которая является важнейшим рынком России.

Несмотря на данные опросов ВЦИОМ, реальная заработная плата выросла на 2,9%, а розничные продажи демонстрируют дальнейшее постепенное восстановление на 1,2% против 0,7% в мае. Правда, показатели объемов розничных продаж могут вводить в заблуждение, поскольку они в них не учтены розничные продажи в интернете, которые представляют собой развивающееся направление российской розничной торговли.

Промышленное производство в первом полугодии увеличилось на 2%.

В отличие от США, где долг постоянно является поводом для беспокойства властей, внешний долг России сокращается. В прошлом году он составлял 519 миллиардов долларов. А в 2017 году, если цены на нефть останутся в пределах 40-45 долларов за баррель, российский внешний долг составит около 497 миллиардов долларов или около 36% от ВВП. А это совсем мало.

Россия также укрепляет свои валютные резервы, необходимые для всех развивающихся рынков с тем, чтобы привлекать иностранных инвесторов на свои валютные рынки и рынки ценных бумаг. В 2008 году у Центробанка России было 378 миллиардов долларов. Год назад проукраинские и антироссийские активисты приветствовали сокращающиеся запасы России, дожидаясь того момента, когда копилка России совсем опустеет, чтобы открыть шампанское.

Сегодня эти запасы составляют около 400 миллиардов долларов, и по прогнозам они вырастут до 438 миллиардов долларов, если нефть останется на уровне примерно 55 долларов.

Бюджетный дефицит России снизился в 2016 году с 3,4% от ВВП до прогнозируемых 2,6%, исходя из текущих цен на нефть в 45 долларов за баррель. Если в следующем году цены на нефть вырастут до 55 долларов, дефицит бюджета составит 0,9% от ВВП.

По оценкам Renaissance Capital представленным в четверг, в России по-прежнему наблюдается профицит счета текущих операций в размере около 22 миллиардов долларов. Renaissance Capital прогнозирует рост ВВП на 1,7%-2% в этом и в следующем годах по сравнению с прогнозами рынка, в соответствии с которыми ВВП вырастет примерно на 1,3% в этом году и на 1,5% —в 2018 году.

Российский фондовый рынок после прошлогоднего бума сегодня отстает. Политические риски и опасения по поводу нового законопроекта о санкциях в Сенате США явно вызывают обеспокоенность. По-прежнему являются проблемой и цены на нефть, поскольку их динамика, как правило, определяет востребованность российских ценных бумаг.

Всесторонние многопрофильные опросы, как правило, улавливают сложность настроений в стране и зачастую противоречивые чувства ее граждан. Опрос ВЦИОМ, с одной стороны, явно демонстрирует существующий пессимизм. Но с другой стороны, россияне говорят, что по сравнению с двумя предыдущими годами в этом году их жизнь и ситуация в стране улучшились.

Около 59% респондентов сказали, что их личная жизненная ситуация (по состоянию на июнь) улучшилась по сравнению с 2015-2016 годами. Количество респондентов, оценивавших свою жизнь таким же образом, в июне 2016 и 2015 годов составляло соответственно 38% и 46%. Страна движется в правильном направлении.

Что касается ситуации в стране в целом, только 34% респондентов настроены положительно, но это существенно больше, чем в прошлом году, а в 2015 году положение в стране позитивно оценивали всего 18%.

По данным ВЦИОМ, в 2017 году индекс социальных ожиданий (который показывает, насколько оптимистично россияне настроены в отношении будущего страны) по-прежнему отрицательный (39%). Утешительным является лишь то, что в 2015 году он был еще ниже.

Во многом ситуация в стране изменилась от плохой к посредственной.

Если отбросить политические риски, российским властям предстоит еще многое сделать внутри страны с тем, чтобы интегрировать некоторые регионы с Москвой и Санкт-Петербургом — двумя самыми богатыми городами России.

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