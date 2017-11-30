/Поглед.инфо/ "Нерехта" не е единственият наземен мобилен робот, разработен в рамките на програмата за модернизация на руските въоръжени сили. Според западните анализатори, в продължение на много години Русия разработва широка гама от подобни роботи: от атакуващи средства, сравними с тези, които САЩ изпитват в своите десантни войски, до роботи, предназначени за разминиране.

Най-известният оръжеен завод в света - производител на най-известните и популярни в света автомати АК-47, проектирани от Михаил Калашников в Съветския съюз още през 1947 г. и произвеждани в количества над 100 милиона единици, което представлява една пета от общия брой огнестрелни оръжия на разположение в света, сега разработва нови експериментални оръжия, оборудвани с изкуствен интелект. Този автомат ще може "автономно" да идентифицира своите цели и да открива огън.

Този авангарден "оръжеен модул" се състои от картечница, свързана към конзола, която, благодарение на оптическия прицел, постоянно преработва данните, получавани от изображенията, за да идентифицира и избере целта и независимо да вземе решение за това как и кога да открие огън.

(рус.ез.)

Новое оружие Кремля: киборги и автоматы Калашникова 2.0

Кремль готов представить в боевых действиях новые танки-роботы, протестировав их тактическое превосходство по сравнению с традиционными платформами. В ходе последних учений, которые прошли в тренировочном центре Алабино в Московской области полковник Олег Помазуев, глава ГУНИД (Главного управления научно-исследовательской деятельностью) оценил «высокие рабочие характеристики» атакующих средств с дистанционным управлением «Нерехта».

Однако «Нерехта» — не единственный наземный мобильный робот, разработанный в рамках программы модернизации российских вооруженных сил. По данным западных аналитиков, Россия уже в течение многих лет занимается разработкой широкой гаммы подобных роботов: от атакующих средств, сопоставимых с теми, которые Соединенные Штаты тестируют в своих десантных войсках, до роботов, предназначенных для задач разминирования и для миссий, включающих в себя противодействие самодельным взрывным устройствам.

Помимо «Нерехты», таким образом, существует также «Платформа-М», средство на гусеничном ходу скромных размеров с наводимой башней с дистанционным управлением, способное стрелять гранатами и боеприпасами калибром 7,62 мм, ее впервые испытали в грязи Белоруссии, во время учений «Запад-2017». Конфигурация роботов на гусеничном ходу «Нерехта» — размером со средний бронетранспортер — позволяет монтировать на него пулемет 12,7 или 7,62 мм или гранатомет АГ-30M, это служит доказательством превосходства его характеристик над средствами, находящимися в распоряжении российских вооружённых сил, например, старой разведтехники БДРМ или уже обкатанных ГАЗ «Тигр». Новые машины гарантируют ту же автономию и огнестрельный потенциал, но исключают риск человеческих потерь. «Платформа-М» представляется идеальным аналогом MUTT (Multi-Utility Tactical Transport, многофункционального тактического транспорта), спроектированного для ВМФ США: дрон на гусеничном ходу маленьких размеров, совершенно автономный, который можно отправлять на разведку вместо первопроходца. Помимо учений «Запад», «Платформа-М» выпускалась на пропагандистскую прогулку по улицам Севастополя в Крыму. Там она продемонстрировала свое стандартное оснащение, состоящее из четырех гранатометов РПГ-18 и модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ). Тем временем испытывается новое вооружение, оснащенное искусственным интеллектом, чтобы стать будущей экипировкой средств УВГ и ограничить в дальнейшем роль операторов, которые управляют ими на расстоянии.

Автоматы Калашникова, оснащенные искусственным интеллектом, и вооруженные киборги

Самый известный оружейный завод в мире — производитель самого знаменитого и распространенного в мире автомата АК-47, спроектированного Михаилом Калашниковым в Советском Союзе в 1947 году и произведенного в количестве более 100 миллионов экземпляров, что составило пятую часть всего огнестрельного оружия, имеющегося в мире, — разрабатывает новое экспериментальное вооружение, оснащенное искусственным интеллектом. Оно будет способно «автономно» идентифицировать свою цель и открывать огонь. Этот авангардный «модуль вооружения» состоит из пулемета, связанного с консолью, которая благодаря оптическим прицелам постоянно перерабатывает данные получаемых изображений, «чтобы идентифицировать, выбирать цели и автономно принимать решения о том, как и когда открывать огонь». В информационные агентства информация о нем попала от Софии Ивановой, пресс-секретаря концерна «Калашников», но перспектива появления «автономного» пулемета вызвала определенные опасения. Если подобное оружие будет размещено на «Платформы-М», в результате появится дрон-киллер, способный принимать автономные решения на поле боя и сам выбирать своего врага. Эта перспектива, помимо подразумеваемых летальных последствий, действительно может вызывать тревогу, если учесть, что в рамках российской космической программы «Роскосмос» тестирует для своих будущих космических миссий киборга-гуманоида «Федора», который уже проявил свою способность попадать в яблочко при помощи простой пары автоматических пистолетов Glock. Разработанного МЧС России робота уже окрестили российским «Терминатором», но правительство уточнило, что он не будет использоваться в военной сфере. Сейчас, при существовании таких технологий, остается только надеяться, что они не будут скомбинированы.

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