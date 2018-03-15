/Поглед.инфо/ Четири дни преди изборите руският президент Владимир Путин се фотографира на фона на изграждащият се най-голям европейски мост, който трябва да свърже полуостров Крим с руския континент. Защо не, след като снимките, които вълнуват националното чувство, подобряват шансовете за изборен успех! Шрьодер, например, остана на власт през 2002 г. благодарение на снимките по време на опустошителното наводнение.

Мостът е с четири шосейни коридора и две железопътни линии. Дължината му е 19 километра, височината е 35 метра, а разходите за построяването му са около 3,2 милиарда евро.

Путин, който спечели изборите през 2012 г. с 63,6% от гласовете, сега, според анкетите, може да получи от 69% до 75%. Павел Грудинин – представителят на управляващата отпреди 1991 г. комунистическа партия, е на второ място с около една десета от гласовете. Той е следван от Владимир Жириновски с 5% от гласовете; дъщерята на бившия кмет на Санкт Петербург и настоящ телевизионен водещ Ксения Собчак – с 2%; след това са кандидатите на партия "Яблоко" Григорий Явлински и кандидатът на а "Руския национален съюз" Сергей Бабурин - всеки с по 1%... Дори обгрижвания от западните медии Алексей Навалний, който няма право да участва в изборите, поради присъда по обвинение в незаконно присвояване, щеше да получи по-малко от 2%, според социологическите проучвания.

(рус.ез.)

Путин посещает Крым

Картины, волнующие национальное чувство, улучшают шансы на выборах. Это знает бывший германский канцлер Герхард Шрёдер, возглавлявший красно-зеленую коалицию: он остался у власти благодаря опустошительному наводнению 2002 года. Это знают и другие политики, которые фотографируются в соответствующих ситуациях. И здесь российский президент Владимир Путин — не исключение: за четыре дня до выборов в воскресенье он посещает полуостров Крым. Отмежевавшись от Украины, он был принят 18 марта 2014 года в состав Российской Федерации, вследствие чего ЕС объявил о введении санкций, которые действуют до сих пор.

Поскольку Киев блокирует сухопутную трассу, фирма Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» с 2015 года строит над Керченским проливом мост с четырьмя автомобильными полосами и двумя железнодорожными колеями. Длина моста — 19 километров, высота — 35 метров, а стоимость составляет примерно 3,2 миллиарда евро. Путин посетил строительство этого моста, а также новое здание аэропорта в Симферополе и базу Черноморского флота в Севастополе (флот оставался там все 60 лет, пока Крым относился к Украине).

Сейчас Керченский мост асфальтируется и оснащается боковой арматурой и осветительными опорами. Открытие автострады запланировано на декабрь 2018 года, а железнодорожной линии — на конец 2019-го. В западных СМИ высказывают сомнения, что эти сроки будут выдержаны. Газета «Нью-Йорк таймс» выяснила вдобавок, что проект стоит дороже, чем предполагалось, из-за чего после выборов будут повышены налоги на бензин. Кроме того, она предполагает, что Ротенберг обошел санкции с помощью фирмы Appleby, которая испортила свою репутацию в ходе скандала с панамскими документами.

Опережение в десять раз

Тем самым газета вряд ли может повлиять на результаты президентских выборов в России: Путин, который победил в 2012 году с 63,6% голосов, сейчас, согласно опросам, может получить от 69% до 75%. Занимающий второе место Павел Грудинин, представитель правившей до 1991 года компартии, наберет лишь около десятой части голосов. За ним следуют Владимир Жириновский с 5% голосов и дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга и телеведущая Ксения Собчак с 2%, а затем — кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский и кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин — каждый с 1%. Борис Титов от «Партии роста» и коммунист-раскольник Максим Сурайкин и столько не наберут. Даже обласканный западными СМИ Алексей Навальный, который не имеет права участвовать в выборах из-за приговора по обвинению в хищении, получил бы, согласно опросам, менее 2%.



В Крыму Путин, по опросу института ВЦИОМ, может рассчитывать даже на 90% голосов при активности избирателей примерно на 10% больше, чем ожидаемые по всей России 70%. Поскольку там проживают лишь 2,35 миллиона из в общей сложности 146,5 миллионов россиян, этот результат не будет играть никакой роли. Отвечающая за внешнюю политику ЕС Федерика Могерини не хочет признавать этот результат, как она заявила после встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

«Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда»

Исключение Крыма из состава Российской Федерации и передачу его Киеву, чего хочет достичь ЕС своими экономическими санкциями, Путин назвал в показанном в воскресенье телевизионном фильме Андрея Кондрашова абсолютно невозможными. На вопрос, при каких обстоятельствах он бы на это пошел, российский президент ответил: «Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда».

Отношения между Москвой и Лондоном — еще хуже, чем между Москвой и Брюсселем. Причина — отравление «Новичком» проживавшего в Англии бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, в чем Мэй обвиняет российское руководство (которое все отрицает). В результате Мэй выслала из страны 23 россиян, а российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил британское руководство в том, что оно не только распространяет бездоказательные утверждения, но и безосновательно утаивает результаты расследования и нарушает международную конвенцию по химическому оружию.

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