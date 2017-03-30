/Поглед.инфо/ Мишел Елчанинофф е френски философ с руски корени, роден през 1969 г.; главен редактор е на месечното списание Philosophie Magazine. Автор е на книгата "Какво има в главата на Владимир Путин"? В нея авторът подлага на анализ позицията на Кремъл по дейността за отбелязване на 100-годишнината на Руската революция.

Според автора, руският президент е обсебен от идеята за единство, плува по носталгичната вълна на съветизма и иска да изтрие тъмните страници от историята на Русия. На страната на Путин са носталгиращите по Съветския съюз „червени”, както и православно-консервативните "бели". Всички те са обединени от идеята за империята и националното величие. За путинизма, с неговата идея за възраждане на империята, фигурата на Сталин идеално съчетава два спомена – този за съветската и за предсъветската епоха. Появата на неосталинизма е резултат от избора на Путин да погребе идеята за проверка на съвестта на съветската епоха.

(рус.ез.)

Путин предпочитает Сталина Ленину

Автор книги «В голове Владимира Путина» Мишель Эльчанинофф анализирует позицию Кремля по мероприятиям в память столетия революции. Одержимый идеей единства президент России хочет стереть темные страницы истории и плывет на волне ностальгии по советизму.

FigaroVox: Как отмечается юбилей революции 1917 года в России? Как относится Путин к этому событию?

Мишель Эльчанинофф (Michel Eltchaninoff): В конце декабря 2016 года Владимир Путин поручил Российскому историческому обществу организацию памятных мероприятий. Речь идет о более сотни семинаров, выставок и т.д. в течение всего года. То есть, официальные мероприятия будут проводиться, но без особого размаха. Власть стремится избежать политизации даты, которая должна сохранить педагогический и научный характер. Кремль опасается раскола в российском обществе, которое, по его мнению, пришло к единству на волне «путинской гордости». В послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Путин сделал такое заявление: «Наступающий, 2017 год е год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России. Не только для историков, ученых — российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. (…) Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России». Эта ремарка касается ряда ассоциаций и историков, которые хотят провести настоящую историческую работу по советизму. К их числу относится «Мемориал», который посвящает свою работу жертвам сталинизма и становится объектом нескончаемых юридических притеснений. Кроме того, Путин опасается крушения двух столпов его поддержки. На его стороне стоят как ностальгирующие по СССР «красные», так и православные консерваторы «белые». Всех их объединяет идея империи и национального величия.

— Тема революции, должно быть, не по душе президенту с его авторитарным подходом к власти…

— Путин — контрреволюционер. Он считает, что стабилизировал страну с 2000 года после десяти лет хаоса. По его мнению, революция губительна. Он нередко критически отзывается о «цветных революциях» в Грузии и на Украине, а также приравнивает потенциальных «революционеров» в России (например, тех, кто выступили с протестом против нарушений на выборах в конце 2011 — начале 2012 года) к опасным большевикам. Тем не менее, он оказался в парадоксальной ситуации: он против революции, но хочет быть президентом тех, кто ностальгируют по СССР. Поэтому он не стремится глубоко затрагивать 1917 год.

— Что об этом думают россияне?

— У россиян нет единого мнения о революции. По опросу от апреля 2016 года, 31% граждан считают, что Ленин сделал больше хорошего, чем плохого, а 23% придерживаются противоположных взглядов. По данным другого исследования от 14 февраля 2017 года, 32% полагают, что февральская революция стала шагом на пути к «славной» октябрьской (это перекликается с советским восприятием события), а 19% придерживаются монархистских позиций о том, что она ослабила страну. Только 11% уверены, что если бы в стране не произошло октябрьской революции, февральская позволила бы ей пойти по пути прогресса и демократии — это либеральная версия истории.

После распада СССР в 1991 году возникли споры по поводу мавзолея Ленина, который все еще находится на Красной площади в Москве. Ни бывший президентом с 1991 по 1999 год Ельцин, ни ставший его преемником Путин не посмели убрать останки отца революции, чтобы не вызвать недовольство ностальгирующих по советизму граждан. Если верить проведенному в апреле 2016 года опросу, 36% россиян выступают за его скорейшее захоронение на семейном кладбище, тогда как 32% хотят оставить его в мавзолее. Властям приходится продумывать каждый шаг.

— Кроме того, нередко звучит критика о том, что гитлеровский тоталитаризм признал вину, тогда как советские ужасы до сих пор остаются сухими цифрами в докладах. У россиян проблема с коллективной памятью?

— Последние годы эта тема вновь обсуждается. Девяностые годы были вестниками не только свободы, но и экономического и социального хаоса. Двухтысячные были годами стабильности. Россияне начали вести более комфортабельную жизнь благодаря росту цен на сырьевые ресурсы, что позволило России обогатиться. Средний класс начал выезжать на отдых за границу. События двухтысячных уже не так зажигали толпу как в предыдущие два десятилетия. Начиная с 2010 года, появляется новый интерес к истории. Мы наблюдаем появление напряжения между желанием понять советскую историю и политической волей ограничить историю вселенским прославлением, дабы не пробудить приступы памяти. Так во время празднования пятидесятилетней годовщины победы над фашизмом 9 мая 2015 года, Путин призвал россиян выйти на улицу с портретом одного из своих родственников, погибших во время войны. Он хочет объединить Россию вокруг победы над фашизмом и стереть все расхождения связанные со сталинизмом и с революцией 1917 года. В ноябре 2014 он даже оправдал подписание германо-советского пакта между Гитлером и Сталиным: «Россия не хотела воевать с Германией, что в этом плохого? Таковы были императивы внешней политики в то время», заявил тогда российский президент. Память о Гулаге вдруг стала наталкиваться на враждебное отношение властей, как и память о лагере Пермь-6, последнем сохранившемся сталинском лагере, который регулярно угрожают закрыть.

— Владимир Путин использует воспоминания для достижения своих целей?

— У Путина был вариант провести настоящую работу над воспоминаниями советского периода и взглянуть в лицо всем тем ужасам, которые творились в ту эпоху, рискуя изъять, таким образом, все ностальгические моменты. Он предпочел претворить в жизнь политику объединения. Когда в 2000 году он переделывал национальные символы, он смешал наследия: в качестве национального флага он оставляет красный стяг февральской революции, для гимна он оставляет советскую музыку, но переписывает слова. Национальное единство: его навязчивая идея. Идея, у которой есть теперь свои границы: она делает невозможным истинное исследование советской эпохи. В то время не было судебного процесса над коммунизмом. В девяностые годы бывший диссидент Владимир Буковский предложил Ельцину организовать процесс над коммунизмом. Последний отказался от этой идеи. В результате Путин плывет на волне ностальгии по СССР. Россия страдает из-за отказа Путина смело смотреть в лицо прошлому страны.

— Как Путин относится к Ленину и Сталину?

— Путин — дитя советской системы, родившийся в Ленинграде сразу после войны и получивший образование в КГБ. Он не верит в коммунизм как в социальный идеал, но он очень верен советским ценностям: особенно патриотизму. Путин далеко не поклонник Ленина. В январе 2016 года он публично раскритиковал вождя, заявив, что тот заложил «ядерную бомбу под основы СССР». Такое заявление всех удивило и шокировало сепаратистов Донбасса, которые боролись против сноса памятников Ленину на Украине. Позже Путин объяснил, что он «ссылался на разговор, который состоялся между Сталиным и Лениным в 1922 году, в момент создания Советского Союза». Антинационалист Ленин хотел создать Союз Социалистических Республик, в который каждая страна могла добровольно вступить и также добровольно его покинуть. Сталин же хотел загнать все республики в Российскую Федерацию, чтобы они уже никогда не могли из нее выйти. Именно Ленин, по крайней мере, формально выиграл и был создан СССР. Сегодня Путин принял сторону Сталина, и сожалеет, что распад СССР стал возможен из-за уступок Ленину. У Путина свой «особенный» взгляд на фигуру Сталина: по его мнению, последний был кровавым диктатором, но он выиграл Вторую мировую войну и создал величие России. Эти заявления президента вписываются в расползающуюся по стране ресталинизацию. В марте 2016 года, 54% опрошенных людей заявили, что Сталин сыграл положительную роль в истории. Еще в 2014 их было меньше 50%. Для путинизма, с его идеей создания империи, фигура Сталина это идеальное сочетание двух воспоминаний — советского и досоветского. Появление неосталинизма является результатом выбора Путина похоронить идею проверки совести советской эпохи.