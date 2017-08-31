/Поглед.инфо/ Според информация от високопоставен представител на руското военно ведомство, до 2020 г. Москва ще построи 100 бойни танка "Армата". По такъв начин той опроверга екстравагантните фантазии на някои автори, които твърдят, че Кремъл ще създаде цяла армада от тези страховити машини – общо 2300 единици.

Универсалната бойна платформа "Армата" е базова за танк Т-14, бойната пехотна машина T-15, ремонтно-евакуационната машина T-16 и множество други бойни машини, като тежката самоходна артилерийска установка с увеличен калибър на оръдието. Т-14 има значителна огнева мощ със 125-мм си оръдие, разположено в дистанционно управляем необитаем купол. На този "убиец на танкове" може да се монтира 152-мм оръдие.

Платформата разполага и с комплекс за противодействие на противникови лазерни системи за насочване. Освен това танкът е оборудван със средство за прихващане на снаряди, включено в комплекса за активна защита, вкл. способността да прихваща в полет ударни ядра на планиращи боеприпаси. Това означава, че „Армата” може ефективно да се използва срещу бронебойни снаряди.

(рус.ез.)

Россия только что объявила, сколько она построит смертоносных танков «Армата»

По словам высокопоставленного представителя российского военного ведомства, Москва к 2020 году построит 100 основных боевых танков «Армата». Тем самым он положил конец экстравагантным фантазиям, авторы которых утверждали, будто Кремль к этому времени создаст целую армаду новых грозных машин в количестве 2 300 единиц.

«Сегодня проводится опытно-боевая эксплуатация созданных изделий. Мы имеем контракт на 100 единиц, которые будут поставлены нам до 2020 года», — заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, выступая в Кубинке на торговом форуме «Армия-2017», о чем сообщило информационное агентство ТАСС.

Большинство серьезных военных аналитиков, изучающих российскую армию, и в том числе, Майкл Кофман (Michael Kofman) из Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses), давно уже называют нелепыми утверждения о том, что Москва к 2020 году создаст 2 300 танков Т-14. У России нет ни производственных мощностей, ни финансовых возможностей, чтобы в такие короткие сроки построить так много новых и дорогих танков. Даже если русские будут выпускать по 120 танков в год, у них уйдет около двух десятков лет на создание такого количества машин.

Универсальная боевая платформа «Армата» является базой для основного боевого танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15, ремонтно-эвакуационной машины Т-16 и множества других машин. А еще в семейство «Арматы» могут включить тяжелую самоходную артиллерийскую установку с орудием увеличенного калибра. Т-14 обладает серьезной огневой мощью, имея новую пушку 2A82-1M калибра 125 миллиметров, которая размещена в в дистанционно управляемой необитаемой башне. На этом так называемом «убийце танков» могут в будущем установить 152-миллиметровое орудие, которое в настоящее время используется в самоходной гаубице 2С35 «Коалиция-СВ». Однако у аналитиков есть серьезные сомнения в том, что этот вариант будет когда-нибудь построен.

Между тем, из кадров российского телевидения становится ясно, что входящий в семейство «Армата» основной боевой танк Т-14 имеет бронекапсулу для состоящего из трех человек экипажа, которая оснащена дисплеями с сенсорными экранами. На видео видно, что интерфейс у этого танка простой и интуитивно понятный. Похоже также, что русские разработали боевую сеть, связывающую танки Т-14 и Т-90МС, по которой можно мгновенно передавать сообщения другим экипажам, в том числе, видео и фотоизображения. Этот танк также оснащен системой ГЛОНАСС и NAVSTAR GPS.

Пожалуй, самое большое впечатление в серии «Армата» производит комплекс активной защиты «Афганит». В этом комплексе используется РЛС с фазированной антенной решеткой, осуществляющая круговое сканирование, а также мощные средства радиоэлектронной борьбы, используемые для постановки помех радиоуправляемым ПТУР. Там также имеется комплекс противодействия системам лазерного наведения противника.

Кроме того, танк оснащен средствами перехвата снарядов, включенными в комплекс активной защиты и имеющими возможности для перехвата в полете ударного ядра от планирующих боеприпасов. Это значит, что КАЗ «Арматы» может эффективно использоваться против бронебойных снарядов. Большинство аналитиков не верят в эффективность данной системы против такого типа боеприпасов, хотя не исключено, что она может отклонять подкалиберный снаряд. КАЗ обычно наиболее эффективен при использовании против гранатометных выстрелов и ракет.

«Самым революционным элементом ОБТ Т-14 на базе „Арматы" является необитаемая башня. Большое внимание уделено защите людей на всех платформах, в том числе посредством комплексов активной защиты (КАЗ). Это говорит о том, что русские усвоили уроки прошлых войн и концепции будущих сражений, — отмечается в докладе Международного института стратегических исследований (ISIS) Military Balance 2016. — Когда „Армата" будет принята на вооружение, это будет первый танк с необитаемой башней и КАЗ. В случае успешного принятия „Арматы" на вооружение снизится эффективность ПТУР и оружия для стрельбы с плеча, такого как РПГ. Это изменит динамику боя и увеличит значимость пушек, противотанковых орудий и танков».

Но лучший способ выжить на поле боя — это стать невидимым. И русские приняли ряд мер для снижения тепловых и радиолокационных демаскирующих признаков танков, чтобы их было труднее обнаружить и отслеживать.

На тот случай, если «Армата» все же будет обнаружена, а снаряд преодолеет ее систему активной защиты, машина оснащена не только мощной пассивной броней, но и двухслойной динамической защитой «Малахит». Состав брони неизвестен, но вполне возможно, что это некая форма композитных материалов с керамическими пластинами. Танк также имеет решетчатую броню для защиты отдельных участков, которые уязвимы для реактивных гранат.

«Армата» вызывает серьезную обеспокоенность у армий западных стран. В качестве прямого ответа на создание Т-14 Германия приступила к оснащению танка «Леопард-2» новой пушкой калибра 130 миллиметров, а также к разработке планов создания нового ОБТ, получившего название «основная наземная боевая система» (Main Ground Combat System).

Дейв Маджумдар — редактор National Interest, освещающий военные вопросы.

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