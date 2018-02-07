/Поглед.инфо/ Корабното оръдие AK-130, калибър 130 мм, е едно от най-мощните оръдия във военно-морските сили днес. След като бе прието на въоръжение, AK-130 се оказа изключително бързо оръдие, което има скорострелност с повече от 60 изстрела в минута. Но защо съветската флота и военна доктрина се нуждаят от такова чудовище? И доколко този тип оръдие в необходим днес?

В двустволно изпълнение, оръдието произвежда 80 изстрела в минута, по 40 изстрела на ствол. С такъв темп оръдието може да произведе до 180 изстрела по количеството на единични снаряди в магазина. Всеки снаряд тежи по 33 килограма, а балистичният обхват на оръдието е 23 километра. В действителност стрелбата по въздушни цели може да достигне до 15 километра, а срещу ракети - до осем.

(рус.ез.)

Российская корабельная пушка АК-130 может уничтожать эсминцы и рои беспилотников

Корабельная пушка АК-130 калибра 130 миллиметров — это одно из самых мощных на сегодня орудий в военно-морских силах. Но история ее создания оказалась долгой и непростой, в основном из-за застоя в области исследований и опытно-конструкторских работ по советской корабельной артиллерии и из-за большого веса пушки. Но после принятия ее на вооружение АК-130 оказалась чрезвычайно быстрым орудием, имея скорострельность более 60 выстрелов в минуту. Но зачем советскому флоту и военной доктрине понадобился такой монстр? И насколько эта пушка востребована сегодня?

Желание получить автоматическую пушку большого калибра у Советов возникло в годы Второй мировой войны. Советские артиллеристы считали, что низкая скорострельность пушек калибра 100 — 130 миллиметров того времени ограничивает их эффективность при стрельбе по воздушным целям. Поэтому после войны в период с 1952 по 1955 годы была разработана целая серия опытных образцов автоматических пушек, использующих энергию отката для автоматической подачи следующего снаряда. Подача осуществлялась из магазина барабанного типа. Дальнейшие образцы таких пушек предполагалось разрабатывать и принимать на вооружение в рамках программы кораблестроения с 1956 по 1965 годы. Однако Никита Хрущев в 1957 году запретил проводить работы по созданию корабельных пушек калибром более 76 миллиметров. Пушки большого калибра на советских кораблях обладали низкой скорострельностью и были неэффективны все следующее десятилетие, отставая от британских, американских, шведских и итальянских образцов. Наконец, в 1967 году был отдан приказ снова начать работы по созданию автоматических пушек большого калибра.

В 1969 году появился первый технический проект под заводским индексом ЗИФ-92. Это была одноствольная 130-миллиметровая пушка. Многие ее характеристики будут позднее воплощены в АК-130. Ствол пушки охлаждался циркулирующей забортной водой через термический кожух. Для подачи нового снаряда использовалась энергия отката. Пушка имела клиновидный вертикальный затвор. Несмотря на все эти новшества, она оказалась слишком тяжелой для установки на кораблях проекта 1135, в связи с чем проект пришлось положить на полку.

В итоге проект пушки был утвержден в виде конструкции с двумя спаренными стволами в 1985 году. Пушка получила наименование АК-130 и была установлена на эсминце «Современный». Два ствола понадобились по той причине, что один ствол не обеспечивал проектную скорострельность 60 выстрелов в минуту. В двуствольном исполнении пушка производит 80 выстрелов в минуту, по 40 на ствол. В таком темпе пушка может произвести до 180 выстрелов по количеству унитарных патронов в карусельном магазине. Каждый боеприпас весит 33 килограмма, а дальность стрельбы пушки по баллистике составляет 23 километра. Но в реальности стрельбу по воздушным целям она может вести на дальности до 15 километров, а по ракетам — до восьми. Установка со спаренными стволами весит около 100 тонн, а магазин с боеприпасами 40 тонн. Поэтому в итоге АК-130 получается очень тяжеловесной. Для сравнения, 127-миллиметровая «Марк 45» модель 2, устанавливаемая на американских эсминцах, весит всего 54 тонны в полной комплектации. Но это одноствольная пушка, и в карусельном магазине у нее всего 20 снарядов. В состав АК-130 входит РЛС сопровождения цели и лазерный дальномер с баллистическим компьютером. Некоторые боеприпасы пушки имеют дистанционные и радиолокационные взрыватели, что позволяет весьма эффективно вести стрельбу по воздушным целям.

Благодаря этим характеристикам АК-130 является одной из лучших корабельных пушек, при помощи которой можно защищать корабль от роя беспилотников. Ее скорострельность и большой размер снаряда обеспечивают непревзойденное поражающее действие, а значительная емкость магазина позволяет ей вести стрельбу длительное время. Эту пушку также можно эффективно использовать для оказания огневой поддержки сухопутным войскам. А если АК-130 будет находиться в своих пределах дальности стрельбы, она станет смертоносной для любого корабля, по которому попадут ее снаряды. Хотя большие пушки уже превращаются в анахронизм военно-морской техники, такие передовые образцы как АК-130 сохраняют свою актуальность и весьма полезны в современном морском бою.



Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.

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